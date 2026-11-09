Tạp chí Trẻ em Việt Nam bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Diễm giữ chức Phó Trưởng ban Phát triển Đối tác Giáo dục

Tạp chí Trẻ em Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 28/2026/QĐ-TEVN bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Diễm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Phát triển Đối tác Giáo dục trực thuộc Tạp chí.

Quyết định được ban hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Biên tập; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động hợp tác, kết nối đối tác trong lĩnh vực giáo dục của Tạp chí.

Nhà báo Bùi Văn Khương, Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Diễm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Phát triển Đối tác Giáo dục. (Ảnh: Hương Giang)

Theo quyết định, trên cương vị mới, bà Nguyễn Thị Diễm có trách nhiệm chủ động tìm kiếm, kết nối và phát triển mạng lưới đối tác trong lĩnh vực giáo dục, bao gồm các trường học, cơ sở giáo dục, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan. Đồng thời, xây dựng, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, Phó Trưởng ban Phát triển Đối tác Giáo dục có nhiệm vụ đề xuất các chương trình, dự án, sự kiện và hoạt động hợp tác giữa Tạp chí với các đơn vị đối tác; phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm, cuộc thi, chương trình truyền thông và hoạt động cộng đồng liên quan đến giáo dục, trẻ em và nhà trường.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của vị trí này là duy trì, chăm sóc và phát triển quan hệ lâu dài với các đối tác; thường xuyên theo dõi, tổng hợp kết quả hợp tác, từ đó đề xuất giải pháp mở rộng mạng lưới và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Phát triển Đối tác Giáo dục nằm trong định hướng kiện toàn tổ chức, tăng cường nguồn lực và thúc đẩy hoạt động hợp tác của Tạp chí Trẻ em Việt Nam. Qua đó, góp phần mở rộng kết nối giữa Tạp chí với các cơ sở giáo dục, tổ chức và doanh nghiệp, hướng tới triển khai thêm nhiều chương trình thiết thực vì trẻ em và môi trường giáo dục hạnh phúc.