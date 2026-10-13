Tạp chí Người Xây dựng ra mắt Văn phòng đại diện tại Thái Nguyên

Ông Hoàng Chiến Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Người xây dựng trao các quyết định thành lập Văn phòng đại diện, quyết định bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện tại Thái Nguyên.

Tại Lễ ra mắt, lãnh đạo Tạp chí Người Xây dựng công bố các quyết định thành lập Văn phòng đại diện, quyết định bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện và quyết định chấp thuận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Tạp chí Người Xây dựng là cơ quan ngôn luận của Tổng hội Xây dựng Việt Nam. Trong những năm gần đây, Tạp chí phát triển nhờ việc đầu tư có chiều sâu về nội dung, đổi mới cách trình bày trên tạp chí theo hướng hiện đại để thu hút bạn đọc, đặc biệt là các tuyến bài trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch đô thị, kiến trúc...

Theo Tạp chí Người Xây dựng, trong 40 năm qua, cơ quan báo chí này đã không ngừng phát triển, khẳng định vị thế là diễn đàn khoa học, nghề nghiệp và truyền thông uy tín của ngành xây dựng.

Tạp chí đã bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động các hoạt động của ngành, tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phổ biến các thành tựu khoa học - công nghệ, lan tỏa những kinh nghiệm hay, mô hình tốt và góp phần kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nghiệp, hội viên ngành Xây dựng.

Những đóng góp đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Tổng hội Xây dựng Việt Nam cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Việc quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại Thái Nguyên nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tại khu vực phía Bắc, đáp ứng nhu cầu phát triển mới của Tạp chí.

Bà Nguyễn Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Lễ ra mắt Văn phòng đại diện của Tạp chí Người xây dựng tại Thái Nguyên.

Đại diện các cơ quan báo, tạp chí trung ương trên địa bàn chúc mừng Tạp chí Người xây dựng.