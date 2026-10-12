Tạp chí Người Xây dựng ra mắt Văn phòng đại diện tại Thái Nguyên

Lãnh đạo Tạp chí Người Xây dựng trao các quyết định thành lập Văn phòng đại diện, quyết định bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện tại Thái Nguyên.

Tạp chí Người Xây dựng là cơ quan ngôn luận của Tổng hội Xây dựng Việt Nam. Trong những năm gần đây, Tạp chí có bước phát triển mạnh mẽ nhờ việc đầu tư có chiều sâu về nội dung, đổi mới cách trình bày trên tạp chí theo hướng hiện đại thu hút bạn đọc khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt là các tuyến bài trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch đô thị, kiến trúc...

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tại khu vực phía Bắc, đáp ứng nhu cầu phát triển mới của Tạp chí, Tổng hội Xây dựng Việt Nam quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại Thái Nguyên, địa chỉ số 160, đường 3-2, phường Quyết Thắng.

Tại Lễ ra mắt, lãnh đạo Tạp chí Người Xây dựng đã công bố các quyết định thành lập Văn phòng đại diện, quyết định bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện và quyết định chấp thuận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.