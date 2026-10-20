Tạp chí Mỹ chỉ ra thời điểm tốt nhất và tệ nhất khi du lịch Việt Nam

Khách quốc tế đi xích lô trên phố cổ Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure vừa gợi ý những thời điểm phù hợp nhất để du khách khám phá Việt Nam, dựa trên điều kiện thời tiết, lượng khách và chi phí.

Theo tạp chí, cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 là khoảng thời gian thuận lợi cho hành trình xuyên Việt, trong khi mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 có thể gây trở ngại cho một số hoạt động ngoài trời.

Cuối tháng 2, đầu tháng 3 thuận lợi để đi xuyên Việt

Theo tạp chí du lịch Mỹ, mùa khô là thời điểm thích hợp để khám phá Việt Nam. Với những du khách muốn đi xuyên Việt từ TP.HCM ra Hà Nội, khoảng cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 được đánh giá là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ điều kiện thời tiết tương đối khô ráo trên cả nước.

Melissa Matthews, Giám đốc khu vực Đông Nam Á và Bắc Mỹ của công ty du lịch cao cấp Red Savannah cho biết sự khác biệt về khí hậu giữa các vùng khiến Việt Nam luôn có điểm đến phù hợp, bất kể thời gian nào trong năm. Tuy nhiên, tháng 2 và tháng 3 là giai đoạn thuận lợi để khám phá đất nước từ Bắc vào Nam trong điều kiện ít mưa hơn.

Khung cảnh rạch Bà Ngoạn ở cồn Thới Sơn, Đồng Tháp sáng ngày 18/7. Ảnh: Trúc Hồ.

Du khách cũng cần lưu ý thời điểm Tết Nguyên đán thường rơi vào cuối tháng 1 hoặc tháng 2. Trong dịp này, nhiều điểm tham quan và cơ sở kinh doanh có thể đóng cửa hoặc giảm giờ hoạt động khi người dân về quê sum họp. Vì vậy, tạp chí khuyến nghị khách quốc tế cân nhắc lịch trình sau kỳ nghỉ Tết nếu muốn tham quan các thành phố lớn.

Đối với từng khu vực, thời gian lý tưởng có sự khác biệt. Hà Nội và Sa Pa phù hợp với các chuyến đi vào tháng 9-11 hoặc tháng 3-4, khi thời tiết tương đối mát mẻ và dễ chịu. Trong khi đó, các điểm biển miền Trung như Hội An và Nha Trang có điều kiện thuận lợi hơn từ tháng 4 đến tháng 8.

Ở phía Nam, Đồng bằng sông Cửu Long và Phú Quốc được đánh giá phù hợp để ghé thăm từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.

Mùa mưa có thể gây trở ngại

Theo Travel + Leisure, giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10 là thời điểm du khách nên cân nhắc kỹ nếu dự định tham gia các hoạt động phụ thuộc nhiều vào thời tiết, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Bắc và vịnh Hạ Long.

Melissa Matthews cho biết mùa mưa thường đi kèm những đợt mưa lớn, độ ẩm cao và thời tiết khó dự đoán. Bà khuyến cáo du khách tránh lên lịch trekking tại Sa Pa hoặc đặt tour du thuyền ở vịnh Hạ Long trong điều kiện thời tiết bất lợi, bởi mưa bão có thể khiến hoạt động ngoài trời bị gián đoạn, thậm chí tàu thuyền phải dừng hoạt động.

Du khách TP.HCM "đội mưa" tham quan, check-in tại Phú Quốc, 6/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Dù vậy, Travel + Leisure không cho rằng mùa mưa là khoảng thời gian “hoàn toàn không thích hợp để đến Việt Nam”. Du khách vẫn có thể lựa chọn các hoạt động trong nhà như tham quan bảo tàng, đền chùa hoặc khám phá đời sống đô thị giữa những đợt mưa.

Benjamin Kreuz, cựu Tổng giám đốc khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Van Bay tại Khánh Hòa cũng khuyến nghị du khách nên linh hoạt trong việc sắp xếp lịch trình, hạn chế đặt trước mọi hoạt động khi thời tiết có nhiều biến động. Cách tiếp cận này giúp du khách dễ điều chỉnh kế hoạch và tận dụng mức giá ưu đãi trong mùa thấp điểm.

Ngoài mùa mưa, dịp Tết Nguyên đán cũng có thể gây bất tiện cho khách quốc tế do nhiều điểm tham quan và cửa hàng tạm nghỉ trong khoảng một tuần hoặc lâu hơn.

Du khách dạo chơi và chụp ảnh tại chợ Bến Thành (TP.HCM), ngày 1/1/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tháng 4, 5, 10 và 11 phù hợp để tiết kiệm chi phí

Với du khách ưu tiên ngân sách, Travel + Leisure gợi ý cân nhắc các tháng giao mùa như tháng 4, 5, 10 và 11. Đây là khoảng thời gian có thể giúp khách tìm được giá vé máy bay và phòng lưu trú cạnh tranh hơn so với mùa cao điểm, đồng thời vẫn có cơ hội tận hưởng thời tiết tương đối thuận lợi ở nhiều nơi.

Tạp chí cho biết mùa thấp điểm thường rơi vào khoảng tháng 5-8, có thể mang lại lợi thế về chi phí và giúp du khách tránh tình trạng đông đúc tại các điểm tham quan, nhà hàng hay bãi biển nổi tiếng. Tuy nhiên, lợi ích này cần được cân đối với nguy cơ mưa lớn và những thay đổi trong kế hoạch di chuyển.

Riêng với vịnh Hạ Long, tháng 4, tháng 10 và tháng 11 được đánh giá là những thời điểm đáng cân nhắc để tham quan. Thời tiết trong các tháng này thường ấm áp, ít oi bức hơn, đồng thời du khách có thể tránh được một phần cao điểm du lịch.

Đối với Sa Pa, tháng 9-11 và tháng 3-4 phù hợp cho các chuyến đi bộ khám phá thiên nhiên. Đặc biệt, từ cuối tháng 8 đến tháng 9, những thửa ruộng bậc thang chuyển sang sắc vàng khi lúa chín, tạo nên cảnh quan hấp dẫn với khách yêu thích nhiếp ảnh và trải nghiệm văn hóa bản địa.