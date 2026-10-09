Tạp chí Điện tử và Ứng dụng kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý

Tham dự buổi lễ có ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam; ông Phạm Minh Tiến, Chánh Văn phòng Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam; PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử và Ứng dụng; ông Phạm Văn Anh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí; cùng đại diện lãnh đạo các ban, phòng và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Tạp chí.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Biên tập công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ thuộc Tạp chí Điện tử và Ứng dụng. Theo đó, 5 cán bộ được bổ nhiệm giữ các chức vụ Trưởng ban Thư ký tòa soạn, Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kinh doanh - Truyền thông và Phó trưởng phòng Nội dung. Ba người được giao phụ trách các chuyên mục Điện tử tiêu dùng, Doanh nghiệp số và Chuyển đổi số.

Ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý được triển khai trong bối cảnh Tạp chí tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng nội dung và mở rộng hiệu quả ứng dụng công nghệ trong hoạt động báo chí. Đây cũng là bước cụ thể hóa Quy chế tổ chức và hoạt động mới của Tạp chí theo Quyết định số 38/QĐ-REV ngày 3/9/2026 của Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, ghi nhận sự chủ động của Ban Biên tập trong công tác chuẩn bị, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý các ban, phòng.

Theo ông Đoàn Quang Hoan, việc bổ nhiệm nhân sự lần này có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, đồng thời tạo thêm động lực để Tạp chí thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Hội đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo; chủ động trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Hội và tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Tạp chí.

PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử và Ứng dụng trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các ban, phòng.

Chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử và Ứng dụng nhấn mạnh, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý các ban, phòng là một dấu mốc quan trọng trong công tác tổ chức, cán bộ của Tạp chí.

Tổng Biên tập cho rằng, việc kiện toàn nhân sự không chỉ nhằm hoàn thiện bộ máy theo Quy chế tổ chức và hoạt động mới, mà còn hướng tới nâng cao năng lực quản trị, chất lượng chuyên môn và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

PGS.TS. Trần Minh Tuấn đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực và sở trường, tăng cường phối hợp với tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên; đồng thời chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Lãnh đạo Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và lãnh đạo Tạp chí Điện tử và Ứng dụng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn, Tổng Biên tập nhấn mạnh mỗi cán bộ quản lý cần giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm tôn chỉ, mục đích của Tạp chí; đề cao tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ.

PGS.TS. Trần Minh Tuấn bày tỏ mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp hiệu quả với các đơn vị trong Tạp chí, qua đó góp phần xây dựng Tạp chí Điện tử và Ứng dụng ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và bạn đọc.

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đối với công tác tổ chức, cán bộ, đồng thời tạo nền tảng để Tạp chí Điện tử và Ứng dụng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.