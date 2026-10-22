Tạp chí Điện tử và Ứng dụng đến Cao Bằng, hưởng ứng lời kêu gọi chung tay phát triển du lịch

Thác Bản Giốc được coi là nơi có cảnh sắc hùng vĩ, như tiên cảnh ở dòng Quây Sơn, Cao Bằng. Thác cao hơn 60m với chỗ dốc dài nhất 30m. Chia thành nhiều tầng đá vôi nối tiếp nhau và trải rộng đến cả trăm mét

Từ lời mời của lãnh đạo tỉnh đến hành trình trải nghiệm thực tế

Ngày 17/10, ông Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, gửi thư ngỏ tới các nghệ sĩ, chuyên gia, nhà báo, người làm nội dung số và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, kêu gọi chung tay quảng bá hình ảnh địa phương, kết nối thị trường và thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch.

Bên cạnh giới thiệu cảnh quan, bản sắc văn hóa và sản phẩm đặc trưng, Cao Bằng mong muốn tiếp nhận những phản ánh chân thực về giao thông, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách để từng bước cải thiện môi trường du lịch.

Hưởng ứng tinh thần đó, Tạp chí Điện tử và Ứng dụng đã tổ chức chuyến đi thực tế với sự tham gia của toàn thể cán bộ, phóng viên và người lao động trong cơ quan. Trong ba ngày tại Cao Bằng, các thành viên có dịp tìm hiểu những địa danh gắn với lịch sử cách mạng, khám phá cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm các giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất biên cương phía Bắc.

Đoàn Tạp chí Điện tử và Ứng dụng dâng hương và nghe giới thiệu về quy mô, quá trình xây dựng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó

Chuyến đi được tổ chức trong bối cảnh du lịch ngày càng gắn chặt với truyền thông số. Hình ảnh, video, bài viết và những chia sẻ từ trải nghiệm thực tế có thể giúp điểm đến tiếp cận đông đảo công chúng, đồng thời cung cấp thông tin tham khảo cho những người đang tìm kiếm hành trình khám phá mới.

Với một cơ quan báo chí hoạt động trong lĩnh vực điện tử và ứng dụng công nghệ, hành trình đến Cao Bằng cũng là dịp nhìn nhận rõ hơn vai trò của truyền thông trong việc kết nối tài nguyên du lịch với công chúng, đưa thông tin về điểm đến và sản phẩm địa phương đến gần người tiêu dùng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng với sự hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội và tỉnh Nghệ An. Đền thờ được khánh thành và đón khách vào tháng 5/2011, nhân dịp kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Người

Trở về những địa chỉ đỏ, khám phá bản sắc vùng non nước

Điểm nhấn của hành trình là các địa danh mang giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan tiêu biểu của Cao Bằng.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, các thành viên có dịp tìm hiểu về những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tại nơi đây, ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và 5 đồng chí đã trở về nước qua cột mốc 108 trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Tạp chí Điện tử và Ứng dụng tiên phong hưởng ứng lời kêu gọi phát triển du lịch của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng.

Những địa danh như hang Cốc Bó, suối Lê-Nin gợi nhắc một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử dân tộc, giúp mỗi thành viên có thêm trải nghiệm thực tế và nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng.

Rời không gian lịch sử, hành trình tiếp tục đưa đoàn đến thác Bản Giốc, một trong những thắng cảnh nổi tiếng của vùng Đông Bắc. Dòng thác giữa núi rừng hùng vĩ, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và không gian văn hóa vùng biên tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến.

Suối Lê-Nin và hang bên trong hang Cốc Pó

Đoàn cũng tìm hiểu làng đá cổ Khuổi Ky, nơi những ngôi nhà xây bằng đá gắn với đời sống và tập quán của cộng đồng người Tày. Công trình kiến trúc truyền thống cùng cảnh quan núi rừng cho thấy văn hóa bản địa không chỉ là giá trị cần bảo tồn mà còn là nguồn lực quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Một điểm dừng chân khác là khu rừng dẻ với những cây dẻ cổ thụ, trong đó có cây được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Không gian xanh, vẻ đẹp theo mùa và giá trị sinh thái góp phần bổ sung những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên cho hành trình.

Làng đá cổ Khuổi Ky và cây dẻ di sản

Qua từng điểm đến, Cao Bằng hiện lên với nhiều lớp giá trị đan xen: lịch sử cách mạng, cảnh quan địa chất, hệ sinh thái rừng núi và bản sắc văn hóa của các dân tộc. Đây là nền tảng để địa phương phát triển những sản phẩm du lịch đa dạng, thay vì chỉ tập trung vào tham quan các danh thắng nổi tiếng.

Với các thành viên trong đoàn, chuyến đi ba ngày tuy không dài nhưng mang lại những trải nghiệm đáng nhớ, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, tạo cơ hội học tập thực tế và hiểu thêm về những giá trị lịch sử, văn hóa của đất nước.

Quảng bá du lịch số phải bắt đầu từ trải nghiệm thật

Trải nghiệm thu hoạch hạt dẻ tại Bản Khấy, xã Đàm Thủy, Cao Bằng

Cao Bằng có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, nổi bật là thác Bản Giốc, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Tuy nhiên, tiềm năng chỉ có thể chuyển hóa thành giá trị kinh tế khi được kết nối với các sản phẩm, dịch vụ phù hợp và khả năng tiếp cận thuận tiện của du khách.

Trong thư ngỏ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa chỉ ra một số hạn chế cần quan tâm như thông tin về tuyến đường khó di chuyển, điểm tham quan thiếu biển chỉ dẫn hoặc dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu có thể hỗ trợ địa phương xác định những nội dung cần ưu tiên cải thiện. Sản phẩm du lịch chưa thực sự phong phú, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách còn hạn chế.

Những vấn đề này cho thấy quảng bá điểm đến cần song hành với nâng cao chất lượng trải nghiệm. Một hình ảnh đẹp có thể thu hút sự quan tâm ban đầu, nhưng chất lượng dịch vụ, khả năng di chuyển, thông tin hướng dẫn và sự thuận tiện trong hành trình mới góp phần quyết định mức độ hài lòng của du khách.

Với sự phát triển của các nền tảng số, một chuyến đi thực tế có thể tạo ra nhiều hình thức nội dung khác nhau, từ bài viết báo chí, phóng sự ảnh đến video giới thiệu điểm đến. Những nội dung được xây dựng từ trải nghiệm trực tiếp sẽ giúp công chúng hình dung rõ hơn về cảnh quan, văn hóa và các điều kiện du lịch tại địa phương.

Tuy nhiên, truyền thông du lịch không nên chỉ dừng ở việc giới thiệu những hình ảnh đẹp. Việc phản ánh khách quan những bất cập về giao thông, dịch vụ, giá cả và chất lượng phục vụ cũng là cách góp phần cải thiện điểm đến.

Đây chính là tinh thần đáng chú ý trong thư ngỏ của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng: khuyến khích các nhà báo và người sáng tạo nội dung đồng hành trên cơ sở chân thực, có trách nhiệm, tôn trọng người dân và bản sắc văn hóa địa phương.

Đưa sản phẩm OCOP Cao Bằng đến gần người tiêu dùng

Thạch đen Cao Bằng có mùi thơm nhẹ, màu đen óng, độ dẻo mịn và vị thanh mát đặc trưng mà không nơi nào có được.

Cùng với quảng bá cảnh quan và văn hóa, kết nối sản phẩm OCOP với thị trường là một nội dung quan trọng trong định hướng phát triển du lịch của Cao Bằng.

Địa phương có nhiều sản vật mang đặc trưng vùng miền, gắn với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và kinh nghiệm của cộng đồng dân cư. Nếu được giới thiệu đúng cách, những sản phẩm này không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách mà còn có thể tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều địa phương khác thông qua thương mại điện tử.

Theo định hướng được nêu trong thư ngỏ, Cao Bằng mong muốn tăng cường sự tham gia của các nhà báo, người sáng tạo nội dung và những kênh phân phối trong việc giới thiệu sản phẩm OCOP trên môi trường số.

Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa trong bối cảnh hành vi tiêu dùng đang thay đổi. Người mua ngày càng có xu hướng tìm hiểu sản phẩm qua hình ảnh, video, đánh giá của người dùng và thông tin về nguồn gốc trước khi đưa ra quyết định.

Dù vậy, việc đưa sản phẩm lên nền tảng trực tuyến mới chỉ là bước khởi đầu. Để tạo dựng niềm tin và duy trì sức mua, các cơ sở sản xuất cần chú trọng chất lượng, bao bì, nhãn mác, thông tin xuất xứ, khả năng giao hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Đối với hoạt động báo chí và sáng tạo nội dung, việc giới thiệu sản vật cần dựa trên thông tin được kiểm chứng, tránh phóng đại công dụng hoặc đưa ra những nhận định thiếu căn cứ về chất lượng. Sự chân thực không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn góp phần xây dựng uy tín lâu dài cho sản phẩm địa phương.

Khi hoạt động quảng bá được kết nối với hệ thống cung ứng và phân phối hiệu quả, giá trị từ mỗi chuyến đi có thể vượt ra ngoài phạm vi tham quan, góp phần tạo thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất.

Đồng hành lâu dài để chuyển tiềm năng thành giá trị

Tiết mục múa bát tại làng đá cổ Khuổi Ky

Trong thư ngỏ, Cao Bằng cũng đặt mục tiêu xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên với nghệ sĩ, chuyên gia, nhà báo, người sáng tạo nội dung, doanh nghiệp lữ hành và các kênh phân phối. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được xác định là đầu mối cung cấp thông tin, kết nối với các điểm đến, nghệ nhân, người dân, hợp tác xã và chủ thể OCOP.

Cách tiếp cận này cho thấy phát triển du lịch không thể chỉ dựa vào những chiến dịch quảng bá riêng lẻ. Để tạo ra hiệu quả bền vững, cần có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị kinh doanh, cộng đồng địa phương và các kênh truyền thông.

Với báo chí, sự đồng hành trước hết thể hiện ở việc cung cấp thông tin chính xác, phản ánh đa chiều và giúp công chúng hiểu rõ hơn về tiềm năng cũng như những vấn đề cần cải thiện tại điểm đến. Với các nền tảng số, nội dung có sức lan tỏa cần được kết nối với thông tin hữu ích, khả năng tiếp cận dịch vụ và cơ hội mua sản phẩm địa phương.

Tiết mục văn nghệ hát Then - đàn Tính đặc sắc tại Cao Bằng nổi bật với các tác phẩm truyền thống và đương đại gắn liền với nét đẹp văn hóa dân tộc Tày, Nùng

Chuyến đi Cao Bằng của Tạp chí Điện tử và Ứng dụng là hoạt động hưởng ứng lời mời đồng hành của lãnh đạo tỉnh, đồng thời tạo điều kiện để tập thể cơ quan trực tiếp tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch của địa phương.

Từ những trải nghiệm tại Pác Bó, thác Bản Giốc, làng đá cổ Khuổi Ky đến không gian rừng dẻ, hành trình góp phần làm rõ sức hấp dẫn của Cao Bằng không chỉ nằm ở cảnh quan thiên nhiên mà còn ở chiều sâu lịch sử, bản sắc cộng đồng và tiềm năng phát triển sản phẩm đặc trưng.

Nhà hàng Núi đỏ, một địa điểm thú vị tại Trà Lĩnh. Nhà hàng chuyên phục vụ đồ ăn dân tộc bản địa đậm chất với các gia vị của miền Đông Bắc

Tạp chí Điện tử và Ứng dụng sẽ tiếp tục đồng hành với các định hướng phát triển phù hợp của địa phương thông qua hoạt động thông tin, truyền thông và kết nối công chúng, góp phần đưa hình ảnh Cao Bằng đến gần hơn với bạn đọc, du khách và người tiêu dùng.

Từ lời kêu gọi chung tay của Chủ tịch UBND tỉnh đến những trải nghiệm thực tế tại địa phương, thông điệp đặt ra là rõ ràng: quảng bá du lịch hiệu quả cần bắt đầu từ sự thấu hiểu, dựa trên trải nghiệm chân thực và gắn với chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Khi truyền thông, chuyển đổi số và năng lực phục vụ cùng được cải thiện, tiềm năng du lịch Cao Bằng sẽ có thêm cơ hội chuyển hóa thành giá trị kinh tế thiết thực cho địa phương và cộng đồng.