Khác với chặng trước, ở hành trình lần này, các thành viên sẽ tự vận hành quán ăn riêng mà không có sự hỗ trợ từ chủ nhà, bắt đầu một trải nghiệm mới với nhiều thử thách và những câu chuyện văn hóa thú vị.

Dàn cast rời Huế tiếp tục hành trình khám phá Cao Bằng

Sau khi khám phá không gian quán mới, dàn cast di chuyển đến nhà của anh Nhất và chị Hạnh, gia đình người Dao Tiền sẽ đồng hành cùng các thành viên trong những ngày lưu trú tại Cao Bằng.

Ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, không khí đã trở nên thân mật khi cả nhà cùng trò chuyện, nghe anh Nhất chia sẻ về những khó khăn trong quá trình kinh doanh homestay, đặc biệt khi địa điểm nằm xa, khiến việc di chuyển của du khách đôi khi trở thành trở ngại.

Dàn cast học tiếng Dao Tiền

Bên cạnh những câu chuyện đời thường, anh Nhất và chị Hạnh còn mở lớp phổ cập tiếng Dao Tiền cho dàn cast với những từ ngữ đơn giản, khiến cả nhà hào hứng học theo. Các thành viên nhanh chóng ghi nhớ và thử vận dụng vào những cuộc trò chuyện, tạo nên những màn giao tiếp vừa ngộ nghĩnh, vừa gần gũi.

Trong thời gian đó, các thành viên còn được chị Hạnh giới thiệu về trang phục truyền thống của người Dao Tiền cùng những món đồ trang sức đặc trưng. Theo chia sẻ của chị, bộ trang phục đầy đủ có khăn đội đầu, xà tích, bộ trang sức làm bằng bạc gồm 7 vòng và một bộ chuông đeo phía sau, tạo âm thanh đặc trưng mỗi khi người mặc di chuyển.

Không chỉ tìm hiểu về trang phục, dàn cast còn có dịp tham quan ngôi nhà của anh chị, nghe giới thiệu về kiến trúc và những vật dụng sinh hoạt gắn liền với văn hóa người Dao Tiền như túi trầu, khăn quàng cổ cùng nhiều đồ dùng khác.

Jun Phạm tiếp tục giữ vai trò bếp trưởng khi mở quán mới

Trong bữa trưa, dàn cast cũng phụ anh chị chủ nhà chuẩn bị các món ăn, cùng quây quần dùng bữa và tiếp tục học tiếng Dao Tiền trong không khí rộn ràng.

Trước khi xuống quán, cả nhà còn được chứng kiến những công đoạn thủ công trong nghề truyền thống trong gia đình. Bố của anh Nhất tự tay chế tác đồ bạc để làm nhẫn, còn mẹ anh Nhất thì tỉ mỉ thêu túi. Những công việc được thực hiện hoàn toàn thủ công giúp các thành viên có thêm góc nhìn về sự khéo léo và nét đẹp trong nghề truyền thống của người dân địa phương.

Sau khi gặp gỡ và dùng bữa trưa cùng gia đình chủ nhà, dàn cast trở lại quán để thử nghiệm thực đơn, chuẩn bị cho ngày bán đầu tiên tại Cao Bằng.

Ngọc Thanh Tâm trong trang phục của người phụ nữ Dao Tiền

Buổi tối, các thành viên trở về homestay và cùng gia đình anh Nhất, chị Hạnh và con trai lớn Hoài thưởng thức bữa cơm với những món ăn địa phương như thịt gà bản nướng, canh rau âu, rau phiác pàn xào lõi chuối, cây thao tuồn xào lòng mề gà và bí om.

Trong bữa ăn, dàn cast cũng có dịp tìm hiểu về hai nghi lễ quan trọng của người Dao Tiền là lễ cấp sắc 3 đèn và lễ cấp sắc 12 đèn. Theo chia sẻ của gia đình chủ nhà, lễ cấp sắc 3 đèn là nghi lễ dành cho nam giới khi trưởng thành, nhằm trao thêm tên thứ hai, thường được sử dụng trong các dịp cúng lễ hoặc sinh hoạt dòng họ. Nghi lễ mang ý nghĩa đánh dấu một bước trưởng thành của người con trai Dao Tiền.

Trong khi đó, lễ cấp sắc 12 đèn còn gắn với quan niệm về tình nghĩa vợ chồng. Theo quan niệm được anh chị chia sẻ, những cặp vợ chồng thực hiện nghi lễ này sẽ tiếp tục gắn bó với nhau ở thế giới bên kia. Nghi lễ thường kéo dài từ 4 đến 5 ngày, thể hiện những giá trị văn hóa, tín ngưỡng được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Cũng trong bữa cơm, Jun Phạm tranh thủ nhờ anh chị hướng dẫn cách nấu gạo nếp nương. Chị Hạnh không chỉ chia sẻ cách chế biến mà còn kể thêm về quá trình trồng và bảo quản loại gạo đặc trưng này. Những câu chuyện xoay quanh ẩm thực, phong tục và cuộc sống thường ngày giúp dàn cast cùng gia đình chủ nhà nhanh chóng trở nên thân thiết, dù đây mới là lần đầu gặp gỡ.

Sáng hôm sau, cả nhà bắt đầu ngày mới với món miến nước ăn cùng thịt heo quay. Sau bữa sáng, các thành viên nhanh chóng di chuyển xuống quán, chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên trong hành trình kinh doanh mới.

Vị khách đặc biệt, cũng là khách mời đồng hành cùng dàn cast trong chặng này đã xuất hiện từ trước khi quán chính thức mở cửa: Binz.

Khép lại tập 6, chương trình Quán nhà Haha đánh dấu bước khởi đầu mới của dàn cast tại Cao Bằng, với không ít bỡ ngỡ nhưng cũng mở ra nhiều tình huống thú vị. Có sự đồng hành của gia đình anh Nhất - chị Hạnh cùng vị khách đặc biệt Binz, các thành viên dần làm quen với nhịp sống nơi đây, sẵn sàng cho ngày bán hàng đầu tiên tại vùng đất Cao Bằng.