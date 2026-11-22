Đặc biệt, những câu chuyện về tình cảm gia đình, sự sẻ chia cùng bữa cơm cuối cùng đã mang đến nhiều cảm xúc, khép lại hành trình bằng những kỷ niệm ấm áp như những người thân trong một nhà.

Từ hành trình di sản đến những câu chuyện tình thân

Trong ngày nghỉ đặc biệt tại Huế, dàn cast Quán nhà Haha có dịp đạp xe đến tham quan lăng Gia Long. Đây là công trình thuộc quần thể di tích Cố đô Huế, còn được gọi là Thiên Thọ Lăng.

Các thành viên "Quán nhà Haha" đạp xe đến tham quan lăng Gia Long

Điểm dừng chân đầu tiên của cả nhóm là điện Minh Thành, nơi thờ vua Gia Long và hoàng hậu, được hoàn thành vào năm 1820. Tại đây, các thành viên vừa được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên yên bình, vừa lắng nghe An giới thiệu về kiến trúc độc đáo của công trình cùng những câu chuyện lịch sử gắn liền với di tích. Dàn cast cũng có dịp tham quan điện Gia Thành, tiếp tục khám phá những dấu ấn kiến trúc đặc trưng của khu lăng.

Trong khi đó tại nhà, cô Bé cùng các thành viên trong gia đình tất bật chuẩn bị bữa tối để đón cả nhà trở về.

Bữa tối trở nên đặc biệt hơn khi đông đủ các thành viên cùng ngồi lại, chia sẻ những cảm nhận sau hành trình nhiều ngày gắn bó. Cô Bé cũng trải lòng về những bỡ ngỡ ban đầu khi lần đầu xuất hiện trước nhiều ống kính máy quay. Dù có đôi chút áp lực, cô đã dần cởi mở và gần gũi hơn với các thành viên qua từng ngày.

Bữa tối ấm cúng với gia đình cô Bé - chú Phước

Nhìn lại quãng thời gian cùng nhau vận hành quán ăn, các thành viên không khỏi khâm phục sự điềm tĩnh của cô Bé và chú Phước. Dù những ngày đầu, dàn cast thường xuyên rơi vào cảnh lúng túng, đôi lúc vụng về trong công việc nhưng cô chú vẫn luôn nhẹ nhàng, từ tốn. Thậm chí, Duy Khánh chia sẻ chưa bao giờ thấy cô chú cau mày trước những tình huống ấy.

Jun Phạm, Quốc Thiên và Duy Khánh cũng thừa nhận ban đầu chưa quen với thời tiết nắng nóng ở Huế cũng như cường độ làm việc liên tục tại quán.

Jun Phạm chia sẻ, việc nấu ăn cho các thành viên trong nhà vốn đã quen thuộc. Nhưng khi phải chuẩn bị và phục vụ hàng chục thực khách mỗi ngày, đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chính trải nghiệm này khiến anh càng thêm nể phục sự chăm chỉ của cô Bé khi phải đứng bếp gần như hằng ngày.

Với Duy Khánh, hành trình còn giúp anh thấu hiểu hơn những vất vả của nhân viên phục vụ tại các quán ăn. Bản thân anh khi trực tiếp đảm nhận công việc cũng thường xuyên quên trước quên sau, từ đó càng đồng cảm với những người làm nghề.

Tư Tâm cũng có sự đồng cảm khi từng là chủ một tiệm bánh nhỏ. Cô hiểu rằng việc phục vụ khách hàng không hề đơn giản, nhất là khi phải ghi nhớ nhiều món ăn và yêu cầu cùng lúc. Ngay cả khi tham gia Quán nhà Haha, Tư Tâm cũng không ít lần quên mất order của thực khách.

Ở một góc nhìn khác, Hai Thiện cho biết hành trình đã mở ra cho anh một thế giới ẩm thực hoàn toàn mới. Không chỉ được thưởng thức nhiều món ăn lạ, anh còn bất ngờ bởi hương vị thơm ngon của những món đặc sản địa phương.

Trong khi đó, Ba Nam chia sẻ anh cảm nhận được sự kết nối đặc biệt với chú Phước, và thường xuyên bắt gặp được những khoảnh khắc chú yêu thương, chăm sóc cô Bé. Những cử chỉ giản dị ấy khiến anh thêm trân trọng tình cảm của gia đình chủ nhà.

Cũng trong bữa tối, chị Minh Thùy, con gái cô Bé đã có dịp chia sẻ về những tháng ngày khó khăn từng trải qua, cũng như cơ duyên đưa chị đến với nghề nấu ăn. Trong hành trình ấy, cô Bé luôn là người sát cánh, tận tình hướng dẫn con gái. Trong giai đoạn khó khăn, cô Bé phải thường xuyên di chuyển giữa Đà Nẵng và Huế, dành thời gian để hỗ trợ con gái.

Những câu chuyện về tình cảm gia đình dần đưa không khí buổi tối trở nên lắng đọng. Minh Hằng và Tư Tâm cùng gửi tặng cô Bé ca khúc Ước mơ của mẹ. Khi lắng nghe từng giai điệu, cô Bé xúc động rơi nước mắt bởi nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong bài hát.

Tiếp nối những món quà âm nhạc, Ba Nam gửi tặng ca khúc Hôm nay con bận rồi, còn Cả Thuận lựa chọn Sau lưng bố như một lời nhắn gửi về hình ảnh người cha và tình cảm gia đình. Những tiết mục không chỉ mang đến không gian âm nhạc ấm áp mà còn là dịp để các thành viên bày tỏ tình cảm dành cho những người thân yêu.

Bên cạnh đó, trong bữa ăn, Ba Nam và Hai Thiện cũng thông báo sẽ phải rời Huế vào chiều hôm sau vì lịch trình cá nhân. Thông tin này khiến khoảnh khắc sum họp càng thêm nhiều cảm xúc khi hành trình tại Huế đang dần đi đến những ngày cuối cùng.

Lưu giữ những ký ức về Huế

Sáng hôm sau, cả nhà bắt đầu ngày mới bằng bữa bánh canh do cô Bé chuẩn bị từ sớm. Không còn tất bật với công việc mở quán và phục vụ thực khách, các thành viên có thêm thời gian quây quần, trò chuyện và tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau.

Không còn vẻ lúng túng, các thành viên "Quán nhà Haha" đã thành thạo công việc vận hành quán ăn

Ở một diễn biến khác, Tư Tâm đảm nhận các món chiên, xào. Do chật vật với công đoạn chiên cá vì liên tục né tránh dầu nóng bắn lên, cô trở thành tâm điểm của những màn trêu chọc từ Hai Thiện.

Trong lúc đó, Quốc Thiên và Ba Nam bất ngờ hóa thân thành “khối nghỉ hè”, sang nhà hàng xóm xin hái xoài. Còn Cả Thuận lại đảm nhận vai trò nhiếp ảnh gia, tranh thủ ghi lại những bức hình kỷ niệm của các thành viên tại ngôi nhà và khắp xóm giềng. Chuyến đi còn trở thành dịp để anh giao lưu, kết bạn với những người dân địa phương.

Sau bữa cơm trưa, hành trình tại Huế cũng đến lúc nói lời tạm biệt hai thành viên Hai Thiện và Ba Nam. Cơn mưa chiều bất chợt như khiến khoảnh khắc chia tay thêm phần lưu luyến. Cô Bé và chú Phước liên tục dặn dò cả hai khi nào có dịp trở lại Huế thì liên hệ để cô chú đón về nhà, nấu những bữa cơm gia đình thân tình.

Cô Bé - chú Phước nói lời chia tay với Hai Thiện và Ba Nam

Không giấu được sự xúc động, cô Bé bật khóc khi chia tay hai thành viên. Ba Nam và Hai Thiện cũng ân cần dặn dò cô chú giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp đến gia đình. Những cái ôm và lời hỏi thăm chân thành khép lại khoảng thời gian gắn bó của hai thành viên với gia đình chủ nhà.

Chiều đến, sau khi phụ cô Bé chuẩn bị một số công đoạn cho món bún bò Huế, các thành viên còn lại tiếp tục hành trình khám phá những địa điểm đẹp và thú vị tại địa phương. Đây cũng là dịp để chương trình giới thiệu thêm những điểm đến đặc sắc, giúp khán giả có thêm gợi ý trải nghiệm khi ghé thăm Huế.

Đặc biệt, trong chuyến đi này, Cả Thuận, Tư Tâm và Minh Hằng có dịp gặp gỡ ông Khôi, hậu duệ đời thứ tư của quan. Qua những lời giới thiệu của ông, các thành viên được tìm hiểu thêm về lịch sử cụ Tiền, miếu cụ Tiền cùng những nét kiến trúc độc đáo và câu chuyện gắn liền với di tích.

Trở về nhà, cả gia đình cùng thưởng thức bữa tối cuối cùng tại Huế với món bún bò do cô Bé chuẩn bị. Trong không khí quây quần, chú Phước gửi lời cảm ơn đến các thành viên vì đã mang đến nhiều kỷ niệm đẹp cho gia đình. Đặc biệt, chú dành lời cảm ơn cho Út Khánh bởi những tiếng cười mà nam diễn viên mang lại trong suốt thời gian ở đây.

Cô Bé cũng xúc động nhắc lại những ngày đầu dàn cast đến nhà. Ban đầu, cô nghĩ các thành viên chỉ đến vì công việc và bản thân cũng chưa biết phải làm thế nào để gần gũi với mọi người. Thế nhưng, chỉ sau ngày thứ hai, thứ ba, cô đã cảm nhận được sự thân thương, dễ mến của từng thành viên, như thể mọi người thực sự là người trong gia đình.

Khán giả tiếp tục được "chiêu đãi" ẩm thực Huế khi theo dõi tập 5

Jun Phạm và Minh Hằng đều cho rằng chính cô Bé và chú Phước là những người đã kết nối các thành viên với nhau. Với Minh Hằng, dù là khách mời và ban đầu có phần lạ lẫm khi đến với chương trình, cô vẫn nhanh chóng cảm nhận được sự gần gũi nhờ tình cảm mà gia đình chủ nhà dành cho mọi người.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm, không chỉ cô Bé, chú Phước cũng dành nhiều tình cảm cho các thành viên. Trong suốt hành trình, chú thường đứng từ xa quan sát mọi người làm việc, đồng thời chủ động chụp lại những khoảnh khắc đẹp để lưu giữ kỷ niệm. Bên cạnh đó, sự tận tâm và nghiêm túc của cô Bé trong công việc cũng trở thành nguồn động lực để các thành viên cố gắng hoàn thành hành trình tại quán.

Những lời tâm sự chân thành trong bữa cơm cuối cùng đã khép lại hành trình đáng nhớ của Quán nhà Haha tại Huế. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ khi cùng nhau vận hành quán ăn đến những khoảnh khắc quây quần như người một nhà, dàn cast không chỉ có thêm trải nghiệm về ẩm thực, văn hóa địa phương mà còn nhận được tình cảm ấm áp từ gia đình cô Bé - chú Phước.