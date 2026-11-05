Tập 4 truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2026 tìm kiếm Đại sứ Du lịch và Môi trường

Ngay từ đầu tập, các thí sinh được chia thành hai nhóm thông qua hình thức bốc thăm từ khóa Sóng và Mầm. Hai từ khóa tương ứng với hai địa điểm trải nghiệm là bãi biển Đồ Sơn và rừng ngập mặn Bàng La, với những nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu bảo vệ thiên nhiên.

Với nhóm Mầm, thử thách bắt đầu bằng hành trình chèo thuyền kayak dọc tuyến ngạch chính dài khoảng 600 m giữa hệ sinh thái rừng ngập mặn. Sau đó, các thí sinh trực tiếp trồng cây sú, cây vẹt và cây bần - những loài cây gắn với môi trường đất ngập nước.

Dưới sự hướng dẫn chuyên môn, các cô gái di chuyển trên địa hình bùn lầy, đối mặt với điều kiện thời tiết không thuận lợi và tìm hiểu vai trò của thảm thực vật trong bảo vệ hệ sinh thái. Hoạt động không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, sức bền mà còn giúp thí sinh tiếp cận kiến thức thực tế về bảo tồn rừng ngập mặn.

Nhóm Sóng đối diện với thực trạng rác thải tại bãi biển Đồ Sơn, từ chai nhựa, túi nilon đến cốc nhựa dùng một lần. Các thí sinh trực tiếp thu gom rác, khảo sát nguồn xả thải và tìm hiểu nguyên nhân khiến rác xuất hiện trên bãi biển.

Hai nhóm trải qua những nhiệm vụ khác nhau, từ trồng cây tại rừng ngập mặn đến thu gom rác trên bãi biển. Qua đó, các cô gái có cơ hội tìm hiểu những vấn đề môi trường gắn với cảnh quan tự nhiên và hoạt động du lịch tại địa phương.

Các nhiệm vụ không dừng lại ở hoạt động lao động trực tiếp. Các cô gái còn phải nhìn nhận thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Tại khu vực ven biển, các nhóm tự thiết kế poster, vẽ tranh với thông điệp bảo vệ môi trường biển, đồng thời trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh và du khách thay đổi thói quen tiêu dùng. Những đề xuất tập trung vào việc hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, thay thế bằng vật liệu thân thiện hơn với môi trường như giấy và bã mía.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, họ còn đề xuất tận dụng mạng xã hội để lan tỏa video và thông điệp tích cực, đưa vấn đề môi trường đến gần hơn với giới trẻ.

Hoạt động Đổi rác lấy cây xanh được triển khai vào buổi chiều cùng ngày, tạo cơ hội để các thí sinh kết nối với người dân địa phương và du khách, khuyến khích cộng đồng tham gia thu gom rác và lan tỏa thông điệp sống xanh.

Thông qua chủ đề Miền Xanh, Hoa hậu Việt Nam 2026 - Miền Hương Sắc tiếp tục đưa trách nhiệm xã hội vào hành trình đánh giá thí sinh. Những hoạt động tại Đồ Sơn và rừng ngập mặn Bàng La gắn trải nghiệm của các cô gái với cảnh quan thiên nhiên, đời sống cộng đồng và những vấn đề môi trường tại địa phương.

Danh hiệu Đại sứ Du lịch và Môi trường không chỉ đòi hỏi tinh thần nhiệt tình mà còn đặt ra yêu cầu về khả năng nhận diện vấn đề, truyền tải thông điệp và xây dựng sáng kiến khuyến khích cộng đồng cùng hành động.