Tập 4 'Quán nhà Haha': Chạm vào di sản qua câu chuyện 'giữ hồn' nghề gốm Phước Tích

Trong hành trình khám phá Huế, dàn cast Quán nhà Haha có dịp ghé thăm làng cổ Phước Tích, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa và nghề gốm truyền thống lâu đời.

Các thành viên "Quán nhà Haha" đến với làng cổ Phước Tích

Tại đây, các thành viên được trải nghiệm làm gốm, đồng thời lắng nghe chú Hiền chia sẻ về lịch sử hình thành ngôi làng cũng như những phẩm chất cần có của một người nghệ nhân làm gốm. Đặc biệt, làng Phước Tích được hình thành từ sự quy tụ của 12 dòng tộc, tạo nên nét đặc trưng trong lịch sử và đời sống cộng đồng nơi đây.

Sau đó, dàn cast tiếp tục ghé thăm nhà chị Hiền và thưởng thức nhiều món bánh truyền thống của Huế. Trong đó, bánh bông cây tiến vua gây chú ý bởi câu chuyện ra đời gắn với những nghệ nhân làm bánh xưa kia, khi món bánh được chế biến để dâng lên vua.

Bánh có 5 màu sắc tượng trưng cho ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Bên cạnh đó, các thành viên còn được thưởng thức bánh ướt thịt heo, bánh quai vạc, bánh ngọt làm từ hạt sen của làng, bánh xu xê và bánh ít tôm thịt.

Các thành viên "Quán nhà Haha" trải nghiệm làm gốm

Cũng trong dịp này, cuộc gặp gỡ với cụ Diễn, nghệ nhân gốm lớn tuổi nhất làng đã giúp các thành viên hiểu sâu hơn về lịch sử nghề gốm Phước Tích. Với niềm tự hào về nghề truyền thống, cụ Diễn chia sẻ rằng không nơi nào có thể tạo ra màu gốm đặc trưng như ở Phước Tích.

Cụ cũng kể về chiếc om đất của làng, gắn với câu chuyện hình thành thói quen ăn cơm om niêu. Cuộc gặp gỡ giúp các thành viên hiểu sâu hơn về lịch sử nghề gốm Phước Tích. Cụ cho biết, làng được lập vào năm 1470.

Cùng với đó, đất làng từng được chọn để làm chiếc om nấu cơm dâng vua. Với người Phước Tích, đó là vinh dự lớn nhất của làng, nên mới có câu “Om Phước Tích ngon cơm hoàng đế”.

Dù vậy, không phải người làng nào cũng từng nhìn thấy chiếc om nấu cơm cho vua. Om làm xong không được giữ lại trong làng, tất cả đều phải đập vỡ. Nếu còn giữ lại, người làng sẽ bị xem là bắt chước vua và mang tội phạm thượng.

Tuy nhiên, đằng sau niềm tự hào về một làng nghề lâu đời là nỗi trăn trở về việc bảo tồn và trao truyền những giá trị ấy cho thế hệ sau. Cụ Diễn chia sẻ hiện nay, nghề gốm Phước Tích chủ yếu được truyền lại theo hình thức cha truyền con nối, chưa có cơ sở đào tạo chuyên biệt, trong khi phần lớn người trẻ đã đi học và lập nghiệp ở nơi xa.

Câu chuyện càng trở nên gần gũi hơn khi chị Hiền chia sẻ hành trình rời phố về quê sau 18 năm, lựa chọn gắn bó với làng và đồng hành cùng hoạt động du lịch địa phương. Không chỉ mong muốn phát triển du lịch để giới thiệu vẻ đẹp Phước Tích đến nhiều người hơn, chị còn trăn trở về cách gìn giữ nghề gốm và bản sắc văn hóa của quê hương.

Lắng nghe những tâm tư ấy, các thành viên Quán nhà Haha cũng đưa ra nhiều ý tưởng, đồng thời bày tỏ hy vọng làng Phước Tích có thể tìm được hướng phát triển du lịch phù hợp mà vẫn bảo tồn được những giá trị vốn có.

Chia sẻ cảm nhận về chuyến tham quan, Hai Thiện cho biết anh đặc biệt yêu thích tinh thần nghệ thuật của những người dân và nghệ nhân nơi đây. Từ cách người dân làm gốm đến cách họ kể lại câu chuyện về làng, tất cả đều cho anh cảm nhận được sự nhiệt huyết và tình yêu dành cho nghề. Chính điều đó khiến nam nghệ sĩ muốn nán lại lâu hơn để tiếp tục khám phá Phước Tích.

Khi chiều dần buông, dàn cast trở về nhà sau chuyến tham quan làng Phước Tích và không quên mang theo những món quà dành tặng cô Bé cùng chú Phước. Đáp lại tình cảm ấy, cô Bé cũng chuẩn bị một nồi cháo bò nóng hổi để đãi cả nhà. Món ăn giản dị nhưng thơm ngon khiến các thành viên liên tục dành lời khen.

Trong bữa tối, dù đang vắng mặt vì lịch trình riêng, Quốc Thiên vẫn gọi điện về hỏi thăm mọi người. Vừa nhìn thấy cô Bé, nam ca sĩ đã ngọt ngào cất tiếng: “Con chào má”, khiến không khí gia đình thêm phần thân mật. Anh cũng bật mí đã chuẩn bị quà và sẽ mang về khi trở lại vào ngày hôm sau.

Những câu chuyện xung quanh mâm cơm của "Quán nhà Haha" tiếp tục khơi gợi nhiều cảm xúc trong khán giả

Cũng trong bữa cơm, các thành viên không giấu được sự nể phục trước khả năng quán xuyến mọi việc trong nhà của cô Bé. Dù luôn tay, luôn chân với nhiều công việc, cô vẫn giữ được vẻ ngoài thư thái, nhẹ nhàng.

Hình ảnh ấy trở thành nguồn cảm hứng để Cả Thuận, Hai Thiện và Ba Nam cùng ngồi lại vào buổi tối, nghĩ ý tưởng và sáng tác một bài hát về con người Huế qua nét tính cách dịu dàng, bẽn lẽn nhưng luôn tất bật của cô Bé.

Bước sang ngày bán tiếp theo, Quán nhà Haha mang đến thực đơn mới với hai món chay là bún nước chay và miến khô chay. Trong lúc bàn bạc về tên gọi, Hai Thiện hào hứng đề xuất đặt tên hai món lần lượt là Thủy Tinh và Sơn Tinh. Ý tưởng có phần độc đáo này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của các thành viên, đồng thời mở ra hàng loạt tình huống dở khóc dở cười trong quá trình chuẩn bị món ăn.

Nhiều khán giả mong muốn được đến Huế để trải nghiệm ẩm thực sau khi theo dõi "Quán nhà Haha"

Sau bữa sáng với món bún nước tương chay do cô Bé chuẩn bị từ sớm, cả nhà nhanh chóng bắt tay vào công việc. Cả Thuận đảm nhận vị trí bếp trưởng cho món miến khô, trong khi cô Bé phụ trách món bún nước. Sau ngày vắng mặt, Quốc Thiên cũng trở về nhà cùng những món quà dành tặng mọi người, trước khi nhanh chóng nhập cuộc và cùng các thành viên chuẩn bị đón khách.

Ngày bán thực đơn chay cũng là một trong những ngày các thành viên hoạt động tất bật hơn hẳn.

Trong lúc phục vụ khách, Út Khánh cũng mang đến một tình huống khiến cả nhà phải bật cười. Sau khi đi hỏi món của thực khách, nam diễn viên lại tranh thủ đứng uống nước mà quên thông báo cho gian bếp để chuẩn bị món.

Không khí vui tươi tại "Quán nhà Haha"

Út Khánh bị Hai Thiện và Minh Hằng “khiển trách” vì khiến quá trình phục vụ bị gián đoạn. Chưa dừng lại ở đó, màn gọi món của Út Khánh còn trở nên đặc biệt hơn khi anh nhiệt tình kể cho thực khách nghe câu chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh gắn với tên gọi hai món ăn của quán.

Dù phần giới thiệu món có phần “rườm rà”, các thực khách vẫn vui vẻ hưởng ứng, thậm chí tung hứng lại với câu chuyện của Út Khánh.

Khép lại ngày bán, Quán nhà Haha có dịp đón hai vị khách đặc biệt là mẹ của Tư Tâm và dì của Cả Thuận. Sau khi phục vụ hai vị khách cuối cùng, các thành viên cũng chính thức kết thúc một ngày làm việc với nhiều trải nghiệm và tiếng cười.

Lên sóng ngày từ 17.10 đến nay, Quán nhà Haha liên tiếp giữ top 1 tỷ suất người xem trên VTV3. Sau 3 tuần phát sóng, chương trình đạt 10 triệu lượt xem trên nền tảng Youtube. Trên bảng xếp hạng của Kompa từ ngày 26.10 - 1.11, chương trình cũng dẫn đầu top 5 chương trình thực tế có tương tác nổi bật nhất tuần.

Ngoài tiếng cười từ dàn cast, mỗi tập còn đưa văn hóa và ẩm thực Huế đến gần khán giả hơn. Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn được đến Huế du lịch và tìm hiểu các món ăn xứ Huế sau khi xem chương trình.