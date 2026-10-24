Tập 2 'Quán nhà Haha': Niềm vui bên mâm cơm và nỗi niềm giữ nghề truyền thống

Nhập cuộc ngày bán thứ hai, hai khách mời Minh Hằng và Quốc Thiên nhanh chóng nhận nhiệm vụ từ anh cả Jun Phạm. Minh Hằng đảm nhận công đoạn cắt lá chuối để làm nắp hũ sữa chua – công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ vì lá mỏng, dễ đứt. Trong khi đó, Rhymastic sáng tạo bảng đánh giá dịch vụ để thực khách để lại góp ý sau khi trải nghiệm.

Hai khách mời Minh Hằng, Quốc Thiên

Mở cửa đón khách, quán phục vụ thực đơn đậm vị Huế như canh hến măng chua, hến xúc bánh đa, chả ram bánh tráng Lựu Bảo, cá kình kho lạc, vả muối xổi và dưa gang bóp.

Về phần Quốc Thiên, dù đến chương trình với tâm thế của một "quản lý", nam ca sĩ lại liên tục bị phân công rửa bát, dọn bàn và bưng bê.

Các thành viên "Quán nhà Haha" dần quen với công việc vận hành quán ăn

Đến với bữa cơm chiều cùng gia đình chú Phước, các nghệ sĩ đã cởi mở chia sẻ về gia cảnh của mình. Khán giả không khỏi xúc động trước sự đồng cảm giữa Jun Phạm và Rhymastic khi cả hai đều đã mất cha và sớm học cách sống tự lập.

Sau bữa cơm, dàn cast sang nhà chú Hùng lấy bánh tráng và có dịp tìm hiểu nghề làm bánh tráng Lựu Bảo. Chứng kiến cô chủ nhà đổ bánh, Bùi Công Nam xúc động: “Con nhớ đến mẹ con hồi xưa cũng làm vậy”. Anh cho biết mỳ Quảng cũng có cách làm tương tự.

Ẩm thực Huế tiếp tục là điểm nhấn trong tập 2

Trước thắc mắc của Bùi Công Nam về việc sau này con chú Hùng đi học, không ai nối nghề, chú Hùng trải lòng: “Chú sợ mai một đi nên chú làm để giữ lại, sau con cháu còn biết”.

Trăn trở ấy để lại nhiều nỗi niềm cho dàn nghệ sĩ. Dù vậy, hình ảnh thế hệ trẻ trong gia đình tiếp nối công việc làm tráng bánh ở các khung hình sau đã mang lại niềm hy vọng về tinh thần nối nghiệp cho làng nghề cổ truyền.

Sau đó, bữa tối trở nên rộn ràng khi bếp trưởng Jun Phạm trổ tài làm món bò nhúng giấm và học cách pha mắm nêm chuẩn vị Huế từ cô Bé. Tuy nhiên, sự cố hy hữu xảy ra khi nồi nước dùng có vị ngọt ngoài mong đợi. Dù vậy, sự cố nhỏ không làm giảm đi không khí vui vẻ.

Nghề làm bánh tráng Lựu Bảo được giới thiệu trong chương trình

Đêm xuống, 5 anh em nghệ sĩ cùng ngủ chung trên giường, khiến Duy Khánh chấp nhận ngả lưng dưới sàn nhà trong những góc quay chân thật, không kịch bản.

Khởi đầu ngày mới, cô chú chủ nhà chiêu đãi cả nhóm món xôi thịt hon – đặc sản nổi tiếng của xứ Huế. Đây cũng là lần đầu tiên Jun Phạm được thưởng thức món ăn này và dành nhiều lời khen ngợi.

Bên cạnh đó, nhịp sống tại Quán nhà Haha ngày thứ ba đã trở nên trơn tru. Các thành viên chủ động hơn.

Duy Khánh vo gạo. Jun Phạm và Minh Hằng đứng bếp cùng cô Bé. Quốc Thiên đập khô mực. Bùi Công Nam pha nước dừa tắc. Rhymastic băm tỏi và Ngọc Thanh Tâm gọt mướp.

Câu chuyện về cuộc sống được dàn cast chia sẻ trong bữa cơm với gia đình chú Phước, cô Bé

Bữa trưa thứ ba tiếp tục phục vụ thực khách các món ăn hấp dẫn gồm: vịt um măng, tôm thịt kho mắm ruốc, gỏi bưởi da xanh, canh mướp ngọt và mắm dưa. Sự ăn ý giữa các thành viên giúp công việc phục vụ diễn ra suôn sẻ, khép lại một ngày làm việc ngập tràn tiếng cười.

Trước đó, sau khi tập 1 lên sóng, Quán nhà Haha đã nhanh chóng tạo hiệu ứng vượt ra ngoài màn ảnh nhỏ. Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ rủ nhau lên kế hoạch ghé thăm Cố đô Huế. Người đặt mua mắm đặc sản, người lại tò mò về hương vị của bánh canh Nam Phổ.

Cùng với đó, nhiều khán giả đã tìm kiếm cụm từ “nhà hàng món Huế ngon”. Có fan đã tự tay ghi lại công thức các món ăn trong tập 1. Tất cả cùng chung mong muốn món ngon xứ Huế, rộng hơn là ẩm thực Việt được nhiều người biết đến hơn.