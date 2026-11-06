Tập 13 'Sao nhập ngũ 2026': 7 chiến sĩ vỡ òa cảm xúc khi đặt chân đến Trường Sa

Sau hành trình hơn 300 hải lý, đảo Trường Sa dần hiện ra trước mắt 7 chiến sĩ giữa biển trời bao la. Từ boong tàu, các nghệ sĩ không giấu được sự ngỡ ngàng trước khung cảnh bốn bề biển nước, tò mò quan sát những công trình trên đảo đang dần hiện rõ khi tàu tiến gần bờ.

Phan Mạnh Quỳnh đặc biệt ấn tượng với địa thế của hòn đảo. Trong khi đó, Văn Mai Hương xúc động khi lần đầu được tận mắt nhìn thấy Trường Sa. Càng tiến gần bờ, sự háo hức các nghệ sĩ càng tăng lên. Đặc biệt, Thúy Ngân và Quốc Trường không giấu được sự phấn khích khi hành trình sắp về đích.

Khi tàu cập bến, hình ảnh các chiến sĩ Hải quân đang công tác trên đảo đứng chờ sẵn giữa nắng gió khiến Văn Mai Hương không khỏi nghẹn ngào: “Ngay từ lúc nhìn thấy tất cả các đồng chí đứng đón chúng tôi ở phía ngoài kia thì mọi người đều cảm thấy rất là xúc động. Đây sẽ là một trong những kỷ niệm ý nghĩa nhất trong cuộc đời mà tôi được trải qua”.

Các chiến sĩ lần đầu đặt chân lên đảo Trường Sa

Trái với hình dung ban đầu về một vùng đảo nhiều nắng gió, Trường Sa gây ấn tượng với các nghệ sĩ bởi vẻ đẹp xanh mát và bình yên. Những hàng cây bàng phủ bóng lối đi, trên đầu cờ đỏ bay phấp phới. Sau khi cập bến, theo sự phân công của đơn vị, 7 nghệ sĩ - trong vai trò các chiến sĩ mới được biên chế về Cụm chiến đấu 2, Lữ đoàn 146.

Tại đây, các nghệ sĩ bắt đầu làm quen với môi trường sinh hoạt mới, từ nơi nghỉ ngơi, trang bị cá nhân đến nếp sống và tác phong của đơn vị. Dù đã trải qua thời gian huấn luyện tại đất liền, những trải nghiệm trên đảo vẫn mang đến nhiều điều mới mẻ.

Hoạt động đầu tiên của các chiến sĩ và ê-kíp chương trình “Sao nhập ngũ 2026” là lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa. Trong không khí trang nghiêm, 7 chiến sĩ thành kính tưởng nhớ những người đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo, qua đó thêm thấu hiểu những mất mát, cống hiến của các thế hệ cha anh trong hành trình bảo vệ Tổ quốc.

Các chiến sĩ và ê-kíp chương trình “Sao nhập ngũ 2026” thực hiện lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Trường Sa

Bữa tối đầu tiên tại đơn vị cũng mang đến cho các chiến sĩ một trải nghiệm đáng nhớ. Thực đơn chủ yếu gồm các món đóng hộp như cá hộp, thịt hộp, giăm bông và xúc xích. Quốc Trường, Minh Trang và Phan Mạnh Quỳnh khá hào hứng thưởng thức. Quốc Trường vốn được biết đến là người khá kén ăn nhưng cũng liên tục dành lời khen cho các món ăn.

Bữa tối đầu tiên tại đơn vị cũng mang đến cho các chiến sĩ một trải nghiệm đáng nhớ

Ngược lại, Thúy Ngân và Châu Bùi có phần băn khoăn khi nghĩ đến việc các chiến sĩ phải sử dụng thực phẩm đóng hộp trong sinh hoạt hằng ngày. Trước những thắc mắc của nghệ sĩ, cán bộ đơn vị giải thích đây là phương án dự trữ cần thiết trong điều kiện hậu cần nơi đảo xa, khi việc tiếp tế từ đất liền đôi lúc gặp khó khăn do thời tiết và sóng biển. Nguồn thực phẩm này giúp các chiến sĩ chủ động duy trì sinh hoạt, bảo đảm hậu cần trong những tình huống bất lợi.

Từ một bữa ăn tưởng chừng giản dị, các nghệ sĩ có thêm góc nhìn thực tế về điều kiện sinh hoạt và những yêu cầu đặc thù trong công tác hậu cần của người lính Hải quân. Đằng sau mỗi bữa ăn là sự chủ động, tính toán và khả năng thích nghi để duy trì cuộc sống, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa.

Từ một bữa ăn tưởng chừng giản dị, các nghệ sĩ có thêm góc nhìn thực tế về điều kiện sinh hoạt và những yêu cầu đặc thù trong công tác hậu cần của người lính Hải quân

Không chỉ có những trải nghiệm mới trong sinh hoạt và công tác tại đơn vị, ngày đầu tiên trên đảo còn là dịp để các nghệ sĩ chia sẻ những lý do riêng khiến họ mong muốn được đặt chân đến Trường Sa. Trong buổi sinh hoạt đầu tiên, Châu Bùi xúc động kể về người bố từng là chiến sĩ đặc công trong thời chiến. Từ nhỏ, cô đã được nghe bố kể nhiều câu chuyện về người lính và biết rằng ông luôn mong muốn có dịp đến Trường Sa. Chuyến đi lần này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với nữ nghệ sĩ, khi cô có cơ hội thay bố thực hiện ước mơ còn dang dở.

Không chỉ có những trải nghiệm mới trong sinh hoạt và công tác tại đơn vị, ngày đầu tiên trên đảo còn là dịp để các nghệ sĩ chia sẻ những lý do riêng khiến họ mong muốn được đặt chân đến Trường Sa

Với Minh Trang, mong muốn đến Trường Sa lại bắt nguồn từ những câu chuyện thời chiến mà ông ngoại từng kể. Cô nhớ lại những câu chuyện về sự hy sinh khốc liệt của những người lính, có những người vừa gặp nhau vào buổi chiều nhưng đến tối hoặc sáng hôm sau đã không còn. Những ký ức ấy khiến Minh Trang mong muốn được tận mắt chứng kiến cuộc sống nơi đảo xa, để sau chuyến đi có thể trở về kể cho ông nghe những điều mình đã nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm.

Trong khi đó, Erik xem chuyến đi là cơ hội để trực tiếp khám phá vẻ đẹp của Trường Sa, đồng thời lan tỏa hình ảnh vùng biển đảo và tinh thần kiên cường của những người lính Hải quân đến đông đảo khán giả.

Khép lại buổi sinh hoạt, các nghệ sĩ cùng tìm hiểu về cột mốc chủ quyền, hát vang “Khúc quân ca Trường Sa” và đọc “Lời thề giữ biển”. Những câu chuyện được chia sẻ không chỉ giúp các chiến sĩ mới thêm gắn kết mà còn khiến hành trình đến Trường Sa trở nên ý nghĩa hơn, khi mỗi người đều mang theo những tình cảm và câu chuyện riêng hướng về biển đảo quê hương.

Ngày đầu tiên tại Trường Sa khép lại với nhiều trải nghiệm đáng nhớ, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Những ngày tiếp theo hứa hẹn mang đến thêm nhiều thử thách, cuộc gặp gỡ và trải nghiệm mới, giúp 7 chiến sĩ hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống, nhiệm vụ của những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Chương trình “Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng” phát sóng lúc 20h45 thứ Năm hằng tuần: vào lúc 20h45 trên kênh QPVN; 21h00 trên kênh HTV7, ứng dụng TV360 và kênh YouTube “Sao Nhập Ngũ - Viettel Media”.