Tập 13 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026': Thuận Nguyễn, Will nói lời chia tay với chương trình

Mở màn vòng đấu,Nhà Hào môn mang đến tiết mục Tìm lại với sự kết hợp của Hoàng Tôn, Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh. Không đơn thuần khai thác câu chuyện tình yêu, Tìm lại được các “anh tài” mở rộng thành hành trình nhìn lại bản thân, những lựa chọn và lý do mỗi người bắt đầu hành trình âm nhạc của mình.

Tiết mục "Tìm lại" của "Nhà Hào môn"

Ý tưởng này cũng chạm đến tâm tư của Hoàng Tôn trong hành trình tại chương trình. Nam nghệ sĩ cho biết từ khi bắt đầu đến thời điểm này, anh thường đặt câu hỏi về mong muốn của đồng đội và khán giả.

Phần rap cũng đánh dấu một thử nghiệm mới của Hoàng Tôn khi anh lựa chọn fast flow trên nền màu sắc có phần gangster trap. Những câu rap được xây dựng từ tâm thế của một người từng có những khoảng thời gian làm việc trong cô độc nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi âm nhạc.

Cả nhóm quyết định lựa chọn câu chuyện về một người bắt đầu hành trình với tâm thế nguyên sơ và hồn nhiên nhất, rồi lần lượt trải qua chông gai, vấp ngã và những thời điểm quên mất mình là ai, mình muốn gì. Đến gần cuối hành trình, nhân vật ấy một lần nữa lắng nghe chính mình và tìm lại lý do khiến mình bắt đầu.

Đến với Nhà Lục lạc, nhóm đưatiết mục vocal Có khi lên sân khấu, với phong cách tối giản về chuyển động để tập trung vào cảm xúc và khả năng hát của các thành viên. Việc lựa chọn cách thể hiện này cũng đặt ra bài toán khác cho Nhà Lục lạc là làm thế nào để 6 giọng hát có màu sắc riêng vẫn hòa quyện trong cùng một tiết mục.

Tiết mục "Có khi" mang phong cách tối giản

Tuy nhiên, chính việc mỗi thành viên đều muốn đưa dấu ấn cá nhân vào tiết mục cũng khiến quá trình hoàn thiện Có khi trở thành một bài toán cân đối. Thanh Duy tiết lộ trong 6 thành viên, có đến 5 người tự viết thêm phần của mình. Điều này khiến cả nhóm phải nhiều lần điều chỉnh để các X-part không bị rời rạc mà vẫn giữ được mạch cảm xúc chung.

Có khi tiếp tục cho thấy một màu sắc khác của Nhà Lục lạc tại chặng cuối chương trình. Sau một sân khấu giàu năng lượng, 6 “anh tài” lựa chọn chậm lại, tiết chế chuyển động và tập trung vào điều cốt lõi của một tiết mục vocal.

Bước vào vòng Chốt hạ của công diễn 5, Nhà Lẫy lừng mang đến tiết mục Như ngày đầu, như một lời nhắc nhìn lại hành trình đã đi qua. Nếu những sân khấu trước tập trung vào việc thể hiện cá tính và màu sắc riêng, lần này các thành viên chọn trở về với những ký ức chân thực nhất, từ những ngày đầu gặp nhau, những tháng ngày cùng sống tại ký túc xá và những cảm xúc đã được vun đắp trong suốt hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Các thành viên "Nhà Lẫy lừng" ôn lại kỷ niệm từ những ngày đầu của chương trình với "Như ngày đầu"

Ý tưởng ban đầu của Như ngày đầu đến từ hình ảnh một ngọn lửa giữa bóng tối. Hình ảnh ngọn lửa được Thơm Da LAB nhìn như một biểu tượng của quá trình mỗi người đối diện với chính mình.

Tuy nhiên, khi đưa ý tưởng vào một sân khấu chung, Nhà Lẫy lừng nhận ra câu chuyện không chỉ nằm ở hành trình của từng cá nhân. Sau 5 công diễn, những “đứa trẻ bên trong” hay những câu chuyện về sự trưởng thành đã từng được khai thác. Do đó lần này, nhóm muốn nhìn lại chính những gì đã trải qua cùng nhau.

Như ngày đầu đưa Nhà Lẫy lừng trở về với những điều giản dị nhất đã làm nên hành trình này. Từ những ngày đầu còn xa lạ đến khi cùng nhau trải qua nhiều sân khấu và kỷ niệm, các thành viên dần tạo nên một tập thể với những màu sắc riêng nhưng cùng chung một hành trình đáng nhớ.

Cuối cùng, Nhà Thăng hoa mang đến sân khấu performance Và tôi cũng yêu em với cách tiếp cận mới mẻ dành cho ca khúc quen thuộc. Thay vì thay đổi hoàn toàn tinh thần nguyên bản, các thành viên lựa chọn giữ lại sự gần gũi, lạc quan vốn có của bài hát, đồng thời đặt ca khúc vào một không gian trẻ trung, sôi động hơn.

Tiết mục "Và tôi cũng yêu em"

OSAD cùng các thành viên phát triển ca khúc theo hướng đề cao những giá trị giản dị trong cuộc sống. Nếu phần đầu nói về việc yêu đời, yêu những điều nhỏ bé xung quanh thì phần sau mở rộng thành tình yêu dành cho những người thân thương.

Bên cạnh phần âm nhạc và concept, Nhà Thăng hoa còn thử sức với những kỹ thuật trình diễn mới. Hoàng Rob cho biết các thành viên phải tập kỹ thuật nhảy locking trong thời gian ngắn. Trong khi đó, Thuận Nguyễn tiếp tục đẩy giới hạn của bản thân với màn bay từ trên cao xuống sân khấu.

Công diễn 5 của chương trình khép lại khi Nhà Hào môn và Nhà Lẫy lừng là hai nhà an toàn. Các “anh tài” thuộc những nhà còn lại bước vào vòng nguy hiểm để chờ kết quả.

Thuận Nguyễn, Will chia tay với chương trình sau tập 13

Sau những sân khấu cuối cùng của hành trình công diễn, It’s Charles được trao danh hiệu “chiến tướng” công diễn 5. Bên cạnh những khoảnh khắc được ghi nhận, công diễn 5 cũng chứng kiến những cuộc chia tay. Sau kết quả bình chọn, mỗi nhà chỉ có 2 “anh tài” an toàn, trong khi các anh tài còn lại bước vào vòng nguy hiểm. Cuối cùng, Thuận Nguyễn và Will là hai “anh tài” phải nói lời chia tay chương trình.

Công diễn 5 khép lại cũng là lúc hành trình của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 bước vào chặng cuối trước chung kết. Sau nhiều tháng cùng nhau tập luyện, thi đấu và trải qua những áp lực trên sân khấu, các “anh tài” đã có một buổi tối đặc biệt do chương trình dành riêng để tất cả cùng ngồi lại và chia sẻ với nhau. Câu chuyện của các anh tài không chỉ xoay quanh những áp lực trên sân khấu mà còn là cảm giác được thuộc về một tập thể.