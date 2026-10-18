Tập 1 'Quán nhà Haha': Khám phá mỹ vị tại Kinh đô Huế

Tập đầu tiên đưa người xem đến với TP. Huế mộng mơ, nơi dàn cast trở thành nhân viên tại quán ăn gia đình cô Bé và chú Phước. Tại đây, các nghệ sĩ lần đầu được thưởng thức những món ăn gia đình đậm chất Cố đô và tự tay vào bếp chế biến dưới sự hướng dẫn của cô Bé.

Các thành viên "Quán nhà Haha" bước vào hành trình vận hành quán ăn

Đến với gia đình cô Bé và chú Phước, cả nhóm được cô chú đón tiếp nồng hậu, chiêu đãi món bánh canh Nam Phổ đặc sản cho bữa sáng đầu tiên. Duy Khánh chu đáo chuẩn bị những chiếc tạp dề in tên 5 thành viên và tặng cô chú.

Anh cả Jun Phạm cũng gửi tặng quán ăn nhỏ của cô chú chiếc chuông gió, với ngụ ý mang lại may mắn, thu hút tài lộc. Cùng với đó, Ngọc Thanh Tâm mang theo bộ đồ nghề bếp núc màu hồng để tô điểm cho gian bếp.

Giữa không gian yên bình, những buổi sáng rộn ràng, tất bật bán hàng quán và những bữa ăn ấm cúng, tràn ngập tiếng cười đã giúp các thành viên trở thành một phần thân thương trong gia đình cô chú.

Sau bữa sáng, các thành viên bắt tay vào chuẩn bị để kịp giờ mở cửa đón khách. Bùi Công Nam theo chân chú Phước học cách trải khăn và dọn bát đũa lên bàn.

Anh cả Jun Phạm như dự đoán của khán giả, trở thành bếp chính của gian bếp cùng với cô Bé. Anh được cô Bé hướng dẫn nấu các món đặc sản như: canh mít lá lốt, vả trộn tim thịt, cá bống thệ kho tộ… Dưới sự hướng dẫn của cô Bé, cùng khả năng nấu nướng của mình, Jun Phạm không khó để nấu ra được hương vị chuẩn Huế.

Ẩm thực đặc sắc của Huế được giới thiệu trong "Quán nhà Haha"

Đảm nhận vị trí chạy bàn và tiếp đón khách hàng, Duy Khánh khiến cả gian bếp phải “bật cười bất lực”. Dù quán ăn nhà cô Bé phục vụ trọn gói combo gia đình theo thực đơn trong ngày, anh vẫn không thể nhớ hết tên món và đành mang bảng menu to bằng nửa người ra bàn để giới thiệu cho khách.

Dù có phần vụng về trong vai trò “người truyền tin” và bưng bê, Duy Khánh lại khéo khuấy động bầu không khí. Anh liên tục biết cách khiến cho khách thoải mái tận hưởng bữa ăn, cống hiến những tiểu phẩm hài hước cho khách hàng cùng các anh em cô Bé và chú Phước.

Trong khi đó, Ngọc Thanh Tâm vẫn chưa thoát khỏi cảnh rửa bát từ mùa trước. Sự chăm chỉ, tỉ mỉ cùng tinh thần tích cực của Ngọc Thanh Tâm cũng góp phần giữ cho gian bếp luôn chỉn chu, sạch sẽ.

Về phần Rhymastic, anh vẫn giữ phong cách “nói ít làm nhiều”, liên tục giúp đỡ cô Bé, chú Phước cùng các thành viên trong khâu chuẩn bị.

Các thành viên "Quán nhà Haha" bên mâm cơm gia đình cùng cô Bé, chú Phước

Sau một ngày làm việc bận rộn, cả nhà có dịp quây quần bên mâm cơm tối ấm áp với món bánh ướt thịt nướng do cô Bé, chú Phước cùng các thành viên chuẩn bị.

Mâm cơm không chỉ có 5 anh em và hai cô chú, mà còn có sự góp mặt của Xuân An, con trai chú Phước vừa đi làm về. Xuân An hào hứng chia sẻ dự định làm một chiếc bảng kỷ niệm để du khách khi ghé thăm homestay và quán ăn có thể ghi lại những dấu ấn, tình cảm của mình. Rhymastic hào hứng ủng hộ và ngỏ lời hỗ trợ khi có thời gian rảnh.

Bữa ăn sau đó nhanh chóng biến thành “lớp học” tiếng Huế sôi nổi. Chú Phước dí dỏm kể những câu chuyện dở khóc dở cười về sự bất đồng ngôn ngữ giữa các vùng miền.

Minh Hằng, Quốc Thiên là hai nghệ sĩ khách mời trong chặng Huế

Một phần “đặc sản” không thể thiếu sau mỗi bữa ăn của 5 anh em chính là trò chơi nối từ. Các thành viên hào hứng rủ cô Bé, chú Phước cùng tham gia. Dù bình thường là cô chú - cháu trong nhà, nhưng khi đã bước vào “cuộc chiến” nối từ, ai nấy đều thi đấu hết mình. Bầu không khí vì thế mà rộn rã tiếng cười.

Sang ngày thứ hai, công việc đã bắt đầu trơn tru và vào nếp hơn khi các thành viên đều đã biết rõ nhiệm vụ của mình. Sau bữa sáng, cả nhóm quây quần trong gian bếp để chuẩn bị nguyên liệu, sẵn sàng mở cửa đón khách.

Cuối tập, hai vị khách mời Minh Hằng và Quốc Thiên chính thức lộ diện để đồng hành tại chặng Huế. Màn kết hợp giữa 5 thành viên cùng hai nghệ sĩ hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc hài hước trong tập tiếp theo.