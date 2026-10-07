Tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN thường trú tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Minh Hưng/PV TTXVN tại Campuchia

Thưa Đại sứ, ông có thể chia sẻ về mục tiêu, ý nghĩa cũng như kỳ vọng về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng lần này?

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 9-10/10/2026 nằm trong chuyến thăm song phương nước ngoài đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, thể hiện rõ sự coi trọng và ưu tiên cao nhất của Việt Nam đối với việc củng cố và không ngừng làm sâu sắc hơn quan hệ với Campuchia.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, chuyến thăm khẳng định quyết tâm của Việt Nam cùng Campuchia vun đắp môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển ở khu vực cũng như thúc đẩy mọi mặt hợp tác giữa hai nước. Chuyến thăm cũng là dịp để tăng cường sự tin cậy, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với các lãnh đạo cấp cao nhất của Campuchia.

Kể từ đầu năm 2026 tới nay, hai bên đã trao đổi đoàn giữa các lãnh đạo cấp cao, thống nhất nhiều định hướng quan trọng và đạt được những đồng thuận có ý nghĩa chiến lược, nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 2/2026) tới Campuchia và dự cuộc họp cấp cao hai đảng, ba đảng và chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet (tháng 6/2026) tới Việt Nam, dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3, cũng như chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary (tháng 7/2026) đến Việt Nam.

Tại các cuộc hội đàm và trao đổi trong chuyến thăm sắp tới, tôi tin rằng Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo Campuchia sẽ rà soát, tháo gỡ và giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong các mặt hợp tác giữa hai nước; cụ thể hóa và hiện thực hóa các cam kết, thỏa thuận đã đạt được, đồng thời trao đổi, xác định những định hướng và ưu tiên hợp tác mới, mang tính chiến lược cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ tháp tùng Thủ tướng Lê Minh Hưng. Hai bên dự kiến sẽ ký một số văn kiện hợp tác. Tôi kỳ vọng chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Campuchia không chỉ góp phần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, mà còn tạo thêm động lực và xung lực mới để quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, nhất là trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phát huy tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế, hướng tới mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Đại sứ đánh giá như thế nào về khả năng hình thành một “hệ sinh thái kết nối” Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn tới, trong đó không chỉ có thương mại, đầu tư và hạ tầng giao thông, mà còn bao gồm logistics, thương mại điện tử xuyên biên giới, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp; và chuyến thăm của Thủ tướng có thể tạo những cú hích cụ thể nào cho quá trình này?

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch đang thực sự là những điểm sáng và là những lĩnh vực hợp tác quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Campuchia. Về thương mại, năm 2025 kim ngạch thương mại song phương đạt mức kỷ lục 11,3 tỷ USD; trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 8,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ 2025. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia, đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu hàng hóa vào Campuchia và cũng là nước nhập khẩu hàng hóa Campuchia lớn thứ 2.

Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia, với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD, không chỉ kinh doanh hiệu quả mà còn tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, không những đóng góp đáng kể cho ngân sách, mà còn đóng góp thiết thực vào an sinh xã hội tại Campuchia. Về du lịch, trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam là nguồn khách quốc tế hàng đầu của Campuchia với trên 585.000 lượt khách, còn khách du lịch Campuchia đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đạt khoảng 630.000 lượt, tăng 40,5%, là thị trường gửi khách lớn thứ 6 của Việt Nam. Những con số này phản ánh sự gắn bó, giao lưu ngày càng gần gũi giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia.

Tôi cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Campuchia không chỉ tăng cường hơn nữa kết nối ngày càng chặt chẽ và có tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế, mà còn mở ra cơ hội hình thành hệ sinh thái gắn kết kinh tế toàn diện hơn giữa Việt Nam - Campuchia. Trước hết, là gắn kết về cơ sở hạ tầng giao thông với việc hai bên đã nhất trí điểm đấu nối tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh, giúp đưa tuyến đường huyết mạch này có thể đi vào sử dụng theo kế hoạch vào cuối năm 2027 và chính thức khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom vào ngày 3/10/2026, tạo thuận lợi hơn nữa cho việc đi lại, thông thương hàng hóa, du lịch và thúc đẩy giao lưu nhân dân. Ngoài kết nối đường bộ, hai bên cũng hình thành kết nối đường không với nhiều chuyến bay thẳng giữa các thành phố lớn và các địa danh du lịch giữa hai nước; đẩy mạnh kết nối giao thông đường thủy, bao gồm cả giao thông đường sông và các tuyến đường biển. Bên cạnh đó, hai bên cũng ưu tiên phát triển kết nối hạ tầng năng lượng thông qua việc kết nối hệ thống truyền tải điện, hình thành cơ chế mua bán xăng, dầu, khí hóa lỏng (LNG)…, để đảm bảo nhu cầu phát triển và an ninh năng lượng của hai nước.

Không chỉ kết nối về hạ tầng cứng, hai nước còn có sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn về chính sách và chiến lược phát triển. Các điểm nghẽn về chính sách, thể chế đang được phối hợp tháo gỡ ngày càng tạo ra hành lang pháp lý, chính sách thông thoáng cho sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa hai nước. Hai bên cũng đang trao đổi để hình thành cơ chế hợp tác kinh tế mới nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai bên. Nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Lê Minh Hưng trong chuyến thăm lần này không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mà còn đưa ra các kiến nghị, đề xuất tới lãnh đạo hai nước để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh giữa hai nước.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ toàn cầu đang thúc đẩy Việt Nam và Campuchia tăng cường đầu tư nghiên cứu nhằm kịp thời đáp ứng xu thế phát triển của thời đại, đồng thời mở ra cơ hội mới cho sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa hai nước. Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng kinh tế. Chính phủ Campuchia cũng xem khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo là một động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước và đặt đây là một trong những trọng tâm của Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I. Điều này đã, đang và sẽ tạo ra cơ hội tự nhiên cho sự kết nối giữa hai nước trong lĩnh vực nói trên, góp phần bổ sung hình thành hệ sinh thái gắn kết toàn diện giữa hai nước. Là quốc gia có lợi thế và kinh nghiệm đi trước, tôi cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có công ty Metfone (đầu tư của Tập đoàn Viettel tại Campuchia), hoàn toàn có cơ hội hỗ trợ, thúc đẩy phát triển và là cầu nối gắn kết hợp tác về thương mại điện tử xuyên biên giới, chuyển đổi số và hợp tác khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Campuchia lần này sẽ là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những chiến lược, cam kết, hành động cụ thể, tạo ra các nền tảng cơ sở thúc đẩy hệ sinh thái gắn kết kinh tế ngày càng bền chặt và toàn diện hơn giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.

Thưa Đại sứ, thời gian qua, công tác ngoại giao nhân dân luôn được lãnh đạo và nhân dân hai nước đặc biệt chú trọng. Nhân dịp này, xin Đại sứ chia sẻ đánh giá về vai trò của thế hệ trẻ, đặc biệt là lực lượng thanh niên, lớp cán bộ kế cận và công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…, trong việc tiếp nối, gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia ngày càng đơm hoa kết trái? Thời gian tới, Đại sứ quán có kế hoạch gì giúp tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về tình hữu nghị song phương?

Ngoại giao nhân dân luôn được xác định là nền tảng xã hội vững chắc, là sợi dây gắn kết tự nhiên và bền bỉ trong mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. Thời gian qua, hai bên đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân như phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và hợp tác toàn diện giữa hai nước; phối hợp tổ chức, tham gia các sự kiện văn hóa như Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia (tháng 5/2026) và Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ 2 tại Hà Nội (ngày 1-4/10/2026); đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn giữa các nghị sỹ trẻ, hội hữu nghị, hội thanh niên hai nước, giữa các viện nghiên cứu... Ngoài ra, các bộ, ban, ngành và các địa phương, nhất là các địa phương giáp biên, các đơn vị kết nghĩa thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường giao lưu, gắn kết giữa chính quyền, nhân dân và doanh nghiệp hai bên.

Trong bối cảnh cả hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tôi đặc biệt đánh giá cao vai trò quan trọng của thế hệ trẻ, bao gồm thanh niên, trí thức trẻ và đội ngũ cán bộ kế cận, chính là những người giữ vị trí trung tâm trong việc tiếp nối dòng chảy hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Đây là những con người sẽ tiếp tục sứ mệnh tiếp nối truyền thống và trao truyền ký ức lịch sử, thông qua việc trân trọng, gìn giữ và viết tiếp những trang sử đẹp của quan hệ hai nước bằng tinh thần đoàn kết, sẻ chia, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Trong đó, lớp cán bộ trẻ - đội ngũ kế cận - chính là lực lượng nòng cốt trực tiếp phối hợp, triển khai, cụ thể hóa các thỏa thuận, cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, nhân tố đảm bảo sự phối hợp giữa hai bên luôn nhịp nhàng, hiệu quả và kịp thời trước các thách thức mới. Bên cạnh đó, hàng nghìn lưu học sinh, sinh viên Campuchia được đào tạo tại Việt Nam và ngược lại không chỉ tiếp thu tri thức chuyên môn để phục vụ công cuộc xây dựng đất nước mình, mà còn là những “đại sứ hữu nghị” tự nhiên, gắn bó mật thiết về ngôn ngữ, văn hóa và con người giữa hai đất nước. Ngoài ra, thanh niên hai nước cũng là lực lượng nhanh nhạy nhất, đi đầu trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, mở ra những không gian hợp tác mới, ngoài các khuôn khổ truyền thống, đưa mối quan hệ song phương bắt kịp nhịp phát triển của khu vực và thế giới.

Trong thời gian tới, giao lưu nhân dân sẽ tiếp tục là một trong những lĩnh vực quan trọng góp phần củng cố nền tảng xã hội và tăng cường sự gắn bó lâu dài giữa hai nước. Để tiếp tục bồi đắp nhận thức và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa giao lưu nhân dân, đặc biệt là trong giới trẻ, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia sẽ tập trung triển khai một số phương hướng và hoạt động trọng tâm sau:

Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng hai nước đổi mới phương thức giáo dục, tuyên truyền về truyền thống lịch sử hướng đến giới trẻ, trong đó tăng cường ứng dụng các nền tảng truyền thông số, mạng xã hội để lan tỏa những câu chuyện lịch sử, tấm gương đoàn kết gắn bó và thành quả hợp tác giữa hai nước một cách gần gũi, sinh động, đồng thời tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa cho giới trẻ hai nước.

Thứ hai, phối hợp với các cơ quan thanh niên của hai nước đẩy mạnh các chương trình giao lưu thanh niên, tổ chức diễn đàn thanh niên trực tuyến và trực tiếp, tạo diễn đàn để các bạn trẻ hai nước cởi mở trao đổi, chia sẻ sáng kiến hợp tác.

Thứ ba, tập trung gắn kết mạng lưới lưu học sinh, cựu sinh viên của hai nước. Trong đó, đồng hành, hỗ trợ thiết thực cho lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Campuchia, cũng như xây dựng và phát huy vai trò của Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam - những người đang và sẽ giữ các trọng trách quan trọng trong xã hội Campuchia - để họ tiếp tục lan tỏa tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Thứ tư, tăng cường kết nối giữa thế hệ trẻ với cộng đồng doanh nghiệp, thông qua khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia dành các suất học bổng, cơ hội thực tập, việc làm cho thanh niên, sinh viên Campuchia; đồng thời tạo điều kiện để thanh niên hai bên cùng tham gia vào các dự án khởi nghiệp công nghệ, thương mại điện tử và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tại các địa phương vùng biên giới.

Tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia là tài sản vô giá của cả hai dân tộc. Với niềm tin, tri thức và nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi tin tưởng sâu sắc rằng thế hệ kế cận của hai nước sẽ tiếp tục làm cho mối quan hệ đặc biệt này ngày càng bền chặt, đơm hoa kết trái, vì hòa bình, ổn định và sự phát triển phồn vinh của cả hai dân tộc.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!