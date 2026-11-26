Buổi tiếp và làm việc diễn ra nhân dịp JTTRI tổ chức Hội thảo Du lịch Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4 với chủ đề “Chuyển đổi số trong du lịch hướng tới phát triển bền vững” tại Hà Nội.

Toàn cảnh buổi tiếp (Ảnh: TITC)

Tại buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Viện Nghiên cứu Giao thông và Du lịch Nhật Bản (JTTRI), Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai bên thời gian qua, đặc biệt là việc phối hợp tổ chức thành công nhiều hội thảo chuyên ngành, mang lại những kết quả thiết thực cho lĩnh vực du lịch.

Thông tin về tình hình du lịch Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết 11 tháng đầu năm 2026, Việt Nam dự kiến đón khoảng 21,6 triệu lượt khách quốc tế. Dù mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong cả năm 2026 là một thách thức lớn khi chỉ còn một tháng cao điểm cuối năm, nhưng đặt trong bối cảnh Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) ghi nhận du lịch toàn cầu nửa đầu năm chỉ tăng 0,4% và hạ dự báo tăng trưởng cả năm xuống mức 1-2%, tốc độ tăng trưởng của du lịch Việt Nam là rất đáng khích lệ. Nhân dịp này, Cục trưởng cũng chúc mừng ngành du lịch Nhật Bản đã đạt mức tăng trưởng khách quốc tế kỷ lục nhờ các chiến dịch xúc tiến, quảng bá mạnh mẽ.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại buổi tiếp (Ảnh: TITC)

Tuy nhiên, hoạt động trao đổi khách hai chiều giữa Việt Nam và Nhật Bản vẫn chưa đạt kỳ vọng. Dù Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) đã thống nhất mục tiêu đón 1,5 - 2 triệu lượt khách hai chiều trong năm 2026, nhưng sau 10 tháng mới đạt khoảng 1,36 triệu lượt (trong đó có khoảng 760.000 lượt khách Nhật Bản đến Việt Nam và 600.000 lượt khách Việt Nam đến Nhật Bản). Lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam hiện có dấu hiệu chững lại và chưa phục hồi bằng mức trước dịch Covid-19 (năm 2019), dù kết nối hàng không trực tiếp, tần suất chuyến bay và các hoạt động quảng bá đã được đẩy mạnh. Nguyên nhân chủ yếu được xác định do biến động tỷ giá đồng Yên và các yếu tố kinh tế khiến nhu cầu du lịch nước ngoài (outbound) của người dân Nhật Bản sụt giảm, trong khi Chính phủ Nhật Bản đang tập trung ưu tiên các chính sách thu hút khách quốc tế đến (inbound).

Đáng mừng, trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua, lãnh đạo cấp cao hai nước đã chính thức phát động Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027-2028. Trên cơ sở đó, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam bày tỏ mong muốn Phó Giám đốc Văn phòng Khu vực ASEAN và Ấn Độ của JTTRI cùng các chuyên gia sẽ chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất những phương hướng hợp tác mới, thiết thực hơn nhằm thúc đẩy trao đổi khách song phương, hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong năm 2027.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh trao đổi với Phó Giám đốc Văn phòng Khu vực ASEAN và Ấn Độ của JTTRI Shiroki Takeshi phương hướng hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản hướng tới Năm Hợp tác Du lịch 2027-2028 (Ảnh: TITC)

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Shiroki Takeshi, Phó Giám đốc Văn phòng Khu vực ASEAN và Ấn Độ của JTTRI đã chia sẻ góc nhìn thực tiễn về thị trường du lịch Nhật Bản. Theo ông Shiroki, dù tổng lượng khách quốc tế đến Nhật Bản (inbound) hiện vẫn duy trì ở mức cao, nhưng tốc độ tăng trưởng đã bắt đầu chững lại sau giai đoạn bùng nổ hậu Covid-19. Đồng thời, thị trường khách Nhật Bản đi du lịch nước ngoài (outbound) vẫn chưa phục hồi như kỳ vọng. Ông cho rằng bên cạnh nguyên nhân từ biến động tỷ giá đồng Yên yếu, mà còn do sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng của giới trẻ cũng như tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại khiến tâm lý chi tiêu cho du lịch nước ngoài của người dân Nhật Bản dè dặt hơn.

Trước thềm Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027-2028, đại diện JTTRI khẳng định mong muốn đồng hành cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch (VICAS) để tổ chức các sự kiện, hội thảo chuyên sâu, bắt đầu từ hội thảo trực tuyến diễn ra ngay sau buổi làm việc.

Lãnh đạo hai bên trao đổi quà lưu niệm (Ảnh: TITC)

Tán thành với các nhận định từ phía Nhật Bản, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết ngành du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều quyết sách mang tính bước ngoặt. Cụ thể, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn nhằm khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Quốc hội cũng vừa thông qua nghị quyết đặc thù với các cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển du lịch. Trong năm 2027, Việt Nam sẽ tập trung rà soát sửa đổi Luật Du lịch năm 2017 phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nhật Bản và hướng tới Năm Hợp tác Du lịch 2027-2028, Cục trưởng đề xuất 5 nhóm nội dung ưu tiên hợp tác với JTTRI trong thời gian tới: (1) Nghiên cứu và xây dựng thể chế: Phối hợp cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch của Nhật Bản nhằm phục vụ công tác xây dựng chính sách và Luật Du lịch mới của Việt Nam. (2) Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ: Học hỏi kinh nghiệm từ quốc gia đi đầu về công nghệ như Nhật Bản trong việc số hóa toàn diện các hoạt động quản lý du lịch. (3) Thanh toán không dùng tiền mặt: Ứng dụng công nghệ để phát triển các nền tảng, công cụ thanh toán tiện lợi, tạo điều kiện tối đa cho du khách hai nước khi đi du lịch song phương. (4) Truyền thông và xúc tiến trên nền tảng số: Đẩy mạnh hợp tác quảng bá điểm đến thông qua các công cụ công nghệ hiện đại và nền tảng kỹ thuật số. (5) Đào tạo nguồn nhân lực: Nâng cao chất lượng nhân sự ngành du lịch ở cả cấp quản lý lẫn lao động trực tiếp thông qua các chương trình chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo ngắn hạn.

Lãnh đạo và đại biểu chụp hình lưu niệm (Ảnh: TITC)

Phó Giám đốc Văn phòng Khu vực ASEAN và Ấn Độ của JTTRI đánh giá cao 5 định hướng hợp tác chiến lược do Cục trưởng đưa ra và cho rằng hai bên cần lựa chọn những lĩnh vực có mức độ ưu tiên cao nhất để triển khai trước.

Đánh giá cụ thể về từng lĩnh vực, ông Shiroki nhận định Việt Nam và Nhật Bản có nhiều không gian để bổ trợ và học hỏi lẫn nhau. Về thể chế và chính sách, Nhật Bản hiện chưa có cơ chế đặc thù riêng cho du lịch, do đó rất quan tâm và mong muốn tham khảo kinh nghiệm từ Việt Nam trong việc ban hành nghị quyết đặc thù cũng như xây dựng Luật Du lịch mới. Về chuyển đổi số, thanh toán không tiền mặt và truyền thông số, hai nước có nhiều điểm tương đồng và Việt Nam thậm chí đang đi nhanh hơn ở một số dịch vụ ứng dụng công nghệ; phía Nhật Bản mời Việt Nam tham dự hội thảo trực tuyến về chuyển đổi số (với sự tham gia của hai địa phương du lịch nổi tiếng là Kyoto và Atami) để cùng chia sẻ kinh nghiệm. Về phát triển nguồn nhân lực, cả hai bên cần tăng cường trao đổi tìm giải pháp nâng cao thu nhập, sức hấp dẫn của nghề du lịch và nghiên cứu cơ chế hợp tác lao động.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết Cục đã cử hai đại diện tham gia trình bày tham luận và thảo luận chuyên sâu tại hội thảo chuyển đổi số lần thứ tư do JTTRI tổ chức. Đồng thời, Cục trưởng trân trọng mời JTTRI cử diễn giả, chuyên gia tham gia viết bài và thảo luận tại hai sự kiện quốc tế thường niên lớn của Việt Nam gồm: Diễn đàn du lịch cấp cao (tổ chức nhân dịp Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh - ITE HCMC vào cuối tháng 8, đầu tháng 9) và Diễn đàn Du lịch Xanh thường niên.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất cử đầu mối duy trì kết nối thường xuyên gồm Phòng Quan hệ Quốc tế & Xúc tiến Du lịch, Trung tâm Thông tin du lịch thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và đại diện phụ trách mảng du lịch của JTTRI. Hướng tới Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Nhật Bản 2027-2028, hai cơ quan cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động thiết thực, trong đó dự kiến tổ chức hội thảo hợp tác luân phiên tại Nhật Bản vào năm 2027.