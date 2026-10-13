Tạo xung lực mới cho hợp tác kinh tế giữa TP Hồ Chí Minh và các đối tác Đông Âu

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ngày 13/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và trao đổi thúc đẩy hợp tác kinh tế với các nước Đông Âu.

Ông Alexander D. Sidoruk, Tổng Lãnh sự Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Tổng lãnh sự quán Bungaria tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều doanh nhân là thành viên các Hội hữu nghị với các nước Đông Âu dự buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng các doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, bà Hoàng Thái Lan, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Bungari Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ cảm ơn các doanh nhân đã có những đóng góp đối với sự phát triển chung và mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt của Thành phố Hồ Chí Minh với các đối tác Đông Âu.

Bà tin tưởng, quan hệ hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các nước Đông Âu (bao gồm các đối tác truyền thống như Nga, Belarus, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Romania, Slovakia và Bulgaria) đang trải qua những bước chuyển mình quan trọng và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, dựa trên nền tảng hữu nghị lâu đời cũng như sự thích ứng linh hoạt trước bối cảnh kinh tế-địa chính trị đầy biến động trên thế giới.

Tại buổi gặp mặt, ông Alexander D. Sidoruk, Tổng Lãnh sự Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh và ông Oleg Marinov, Tham tán Kinh tế-Thương mại Tổng lãnh sự quán Bungaria tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ những tiềm năng, thế mạnh kinh tế của Belarus và Bungaria; tình hình hợp tác kinh tế giữa Việt Nam-Belarus và Việt Nam-Bungaria.

Cả hai ông Alexander D. Sidoruk và ông Oleg Marinov đều cho rằng, năm 2025, Việt Nam nâng cấp quan hệ với Belarus và với Bungaria sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ giữa Việt Nam-Belarus cũng như Việt Nam-Bungaria phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư; bày tỏ mong muốn kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với các doanh nghiệp Belarus và doanh nghiệp Bungaria trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh.

Các doanh nhân thuộc các Hội hữu nghị với các nước Đông Âu của Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo HUFO và các vị khách nước ngoài. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Dịp này, doanh nhân là thành viên các Hội hữu nghị với các nước Đông Âu của Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ kinh nghiệm hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại các nước Đông Âu; trao đổi kế hoạch và giải pháp tăng cường hơn nữa các hoạt động kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác và đầu tư giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các nước Đông Âu./.