Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Trưởng đoàn các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Hàn Quốc. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Diễn ra nhân dịp kỷ niệm 15 năm hình thành cơ chế hợp tác, hội nghị mang ý nghĩa rất đặc biệt, đồng thời cũng đánh dấu việc nối lại các cuộc gặp cấp cao sau 6 năm gián đoạn, thể hiện quyết tâm vượt qua thách thức, tạo xung lực cho quan hệ đối tác Mekong-Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển mới. Các nhà Lãnh đạo khẳng định hợp tác Mekong-Hàn Quốc là một trong những cơ chế hợp tác tiểu vùng năng động, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Các nước Mekong đánh giá cao những đóng góp của Hàn Quốc cho Quỹ Hợp tác Mekong-Hàn Quốc, đã hỗ trợ triển khai các dự án thực chất, với trị giá gần 40 triệu USD, qua đó góp phần cải thiện môi trường, xử lý nước bị ô nhiễm, thúc đẩy triển khai các giải pháp nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng lực...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định trên cương vị đồng chủ trì cơ chế năm 2025, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc và các nước Mekong thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn Hợp tác Mekong-Hàn Quốc và nâng cao nhận thức về tài nguyên nước. Trước những chuyển biến sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác Mekong-Hàn Quốc cần góp phần nâng cao năng lực tự cường và tạo động lực tăng trưởng mới cho các nước thành viên. Theo tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất ba định hướng ưu tiên cho hợp tác thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Hàn Quốc. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong của cơ chế Mekong-Hàn Quốc trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc ưu tiên triển khai Sáng kiến Đồng hành về Trí tuệ nhân tạo ASEAN-Hàn Quốc tại tiểu vùng Mekong, tập trung vào thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước và nông nghiệp thông minh.

Thứ hai, đưa công nghiệp văn hóa và sáng tạo trở thành lĩnh vực ưu tiên hợp tác mới. Trên cơ sở dự án Sáng tạo vì Mekong, Thủ tướng đề nghị giao các Bộ trưởng phụ trách văn hóa và du lịch xây dựng chương trình hợp tác nâng cao năng lực số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hiệp hội trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo.

Thứ ba, đổi mới phương thức huy động nguồn lực và triển khai hợp tác. Thủ tướng đề nghị các nước thành viên phối hợp với Viện Mekong và các tổ chức khu vực triển khai các chương trình liên quốc gia hướng tới các kết quả cụ thể, nhân rộng các mô hình thành công, qua đó đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc.

Hội nghị Cấp cao Mekong-Hàn Quốc. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng các nước thành viên xây dựng quan hệ đối tác Mekong-Hàn Quốc ngày càng vững mạnh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Trên cơ sở những thành tựu của 15 năm qua, các nhà Lãnh đạo nhất trí về định hướng xây dựng Kế hoạch hành động Mekong-Hàn Quốc giai đoạn 2027-2031 theo hướng ưu tiên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ mới nổi, nhất là ứng dụng AI, đồng thời kết nối kinh tế, chuỗi cung ứng tự cường, tăng cường hợp tác về khoáng sản và phát triển nguồn nhân lực. Các nhà Lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác quản lý nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và phòng chống tội phạm mạng. Các nhà lãnh đạo nhất trí phát huy vai trò của Quỹ Hợp tác Mekong-Hàn Quốc, đổi mới hoạt động của Diễn đàn Doanh nghiệp Mekong-Hàn Quốc và Diễn đàn Hợp tác Mekong-Hàn Quốc để tăng cường sự tham gia, đóng góp của giới học giả và cộng đồng doanh nghiệp.

Hội nghị hoan nghênh Campuchia đảm nhiệm vai trò đồng chủ trì hợp tác Mekong-Hàn Quốc trong năm 2027.

Hợp tác Mekong-Hàn Quốc được thành lập năm 2011, gồm sáu thành viên: Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.