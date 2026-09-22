Tạo xung lực cho hợp tác song phương Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành Đối tác Đối thoại đầy đủ của ASEAN, hoan nghênh và ủng hộ sự tham gia, gắn kết của Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (trái) gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua; cho rằng với nhiều điểm tương đồng và nền kinh tế có tính bổ trợ cao, hai bên cần tăng cường hợp tác, phát huy vai trò trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Trong bầu không khí chân thành, cởi mở, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hướng tới sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ lên khuôn khổ Đối tác mới, tạo xung lực cho hợp tác song phương, tăng cường tiếp xúc, trao đổi các đoàn, nhất là cấp cao.

Đồng thời, hai bên cùng hướng đến mục tiêu thương mại 4 tỷ USD thông qua việc Thổ Nhĩ Kỳ công nhận cơ chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, mở cửa thị trường cho nhau, hạn chế rào cản thương mại; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, tiềm năng như: công nghiệp quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác như: thực phẩm Halal, khoa học, công nghệ, logistics và hợp tác địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ ấn tượng với các thành tựu kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua và những phương hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quan trọng trong khu vực; đề nghị hai nước cùng tăng cường phối hợp, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực hòa bình, giải quyết xung đột tại khu vực Trung Đông.

Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên hợp quốc; phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, giữa Việt Nam với G20, OECD; giữa Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN và APEC.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đến thăm Việt Nam và dự Hội nghị APEC năm 2027 với tư cách khách mời. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 31) tại Thổ Nhĩ Kỳ.