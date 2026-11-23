Khai thác lợi thế địa phương, phát triển sản phẩm hàng hóa

Tại thôn Sả Xéng, xã Tả Phìn, HTX Sapa Secrets do chị Trần Anh Xuân làm Giám đốc lựa chọn hướng phát triển từ cây tía tô đỏ bản địa, kết hợp sản xuất, chế biến với hoạt động du lịch. Thành lập năm 2018, HTX từng bước xây dựng vùng nguyên liệu và phát triển các sản phẩm có giá trị từ loại cây trồng đặc trưng của địa phương.

Từ 7 thành viên ban đầu, đến nay HTX có 7 thành viên chính thức và 30 thành viên liên kết, phát triển vùng nguyên liệu tía tô đỏ rộng 10ha. Nguồn nguyên liệu được sử dụng để chế biến nhiều sản phẩm như trà, tinh dầu, nước cất và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Nhờ đa dạng hóa sản phẩm, doanh thu hằng năm của HTX đạt từ 2-3 tỷ đồng.

HTX Sapa Secrets chế biến để nâng giá trị cây tía tô đỏ. Ảnh: HTX Sapa Secrets

Thay vì chỉ tiêu thụ nguyên liệu thô, HTX tập trung nghiên cứu, chế biến để nâng giá trị cây tía tô đỏ. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp giữa vùng trồng, thu hái, sơ chế và chế biến thành phẩm. Việc chủ động tổ chức các khâu sản xuất giúp HTX kiểm soát nguồn nguyên liệu, xây dựng danh mục sản phẩm và tạo đầu ra ổn định hơn.

Giám đốc HTX Trần Anh Xuân cho biết, trong quá trình phát triển, đơn vị đã đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và xây dựng nhà xưởng. HTX cũng chú trọng nâng cao năng lực quản trị, tiếp thị và phát triển thị trường để đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

Từ mô hình Sapa Secrets có thể thấy, khai thác lợi thế sản phẩm bản địa cần gắn với tổ chức sản xuất và chế biến. Khi có vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và sản phẩm cụ thể, cây trồng đặc trưng mới có thể trở thành hàng hóa, tạo nguồn thu cho HTX và các hộ liên kết. Việc kết hợp với du lịch cũng mở thêm hướng giới thiệu sản phẩm, đưa giá trị nông nghiệp gắn với trải nghiệm văn hóa địa phương.

Mở rộng liên kết, tạo việc làm cho phụ nữ yếu thế

Nếu Sapa Secrets phát triển từ lợi thế cây trồng bản địa thì HTX sản xuất, chế biến, thương mại và dịch vụ Nhật Khuê tại phường Văn Phú lựa chọn hướng kinh doanh thực phẩm sạch và đặc sản địa phương. Thành lập năm 2024, HTX do chị Trần Thị Mai Anh, một phụ nữ khuyết tật, làm Giám đốc.

Từ ý tưởng khởi nghiệp, chị Mai Anh xây dựng mô hình kinh tế tập thể nhằm tập hợp những người có cùng định hướng, tổ chức sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm. Việc thành lập HTX giúp các thành viên có cơ sở phối hợp hoạt động, phát triển sản phẩm và mở rộng liên kết với các hộ sản xuất.

Đến nay, HTX có 8 thành viên, trong đó có 3 thành viên là người khuyết tật. Đơn vị còn liên kết với một số phụ nữ dân tộc thiểu số để bao tiêu sản phẩm đặc sản của các địa phương. Mạng lưới liên kết này giúp HTX đa dạng nguồn hàng, đồng thời tạo thêm kênh tiêu thụ cho sản phẩm của người dân.

Điểm đáng chú ý của mô hình Nhật Khuê là khả năng kết nối các nhóm lao động có hoàn cảnh khác nhau vào hoạt động kinh tế tập thể. Thay vì sản xuất, kinh doanh riêng lẻ, các thành viên cùng tham gia xây dựng hoạt động chung, phát triển thị trường và tìm kiếm cơ hội tiêu thụ sản phẩm.

Đối với phụ nữ khuyết tật, việc tham gia quản lý, điều hành HTX cũng mở ra cơ hội chủ động phát triển kinh tế, tạo việc làm và khẳng định năng lực. Mô hình cho thấy HTX có thể trở thành đầu mối tập hợp nguồn lực, kết nối sản phẩm và tổ chức hoạt động kinh doanh phù hợp với điều kiện của từng thành viên.

Cùng hướng đến phát triển sinh kế từ sản xuất nông nghiệp, HTX Sản xuất nông sản hữu cơ Phúc Sơn tại phường Cầu Thia tập trung liên kết các hộ dân trồng lúa Séng Cù, ớt J xanh, dưa bao tử, dưa chuột kiếm Nhật, bí đỏ và mướp đắng lấy hạt.

Được thành lập cách đây 5 năm, HTX hiện có 12 thành viên và liên kết sản xuất với 80 hộ dân. Diện tích sản xuất mỗi vụ đạt từ 5-7ha. Các thành viên cùng tham gia phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức canh tác theo hướng liên kết.

Việc tập hợp các hộ vào một mô hình HTX giúp hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện phối hợp trong quá trình canh tác. Thay vì mỗi hộ tự lựa chọn phương thức sản xuất, các thành viên có thể trao đổi kinh nghiệm, thống nhất cách làm và nâng cao chất lượng nông sản.

Với các sản phẩm như lúa Séng Cù, dưa bao tử, dưa chuột và các loại cây trồng khác, tổ chức sản xuất theo nhóm liên kết giúp HTX chủ động hơn trong việc tập hợp sản lượng, xây dựng kế hoạch sản xuất và tìm kiếm đầu ra. Đây là điều kiện quan trọng để phát triển nông sản theo hướng hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất cho các hộ tham gia.

Ba mô hình Sapa Secrets, Nhật Khuê và Phúc Sơn có lĩnh vực hoạt động khác nhau nhưng cùng cho thấy vai trò của HTX trong tổ chức sản xuất và kết nối nguồn lực. Từ sản phẩm tía tô đỏ, đặc sản địa phương đến nông sản hữu cơ, các HTX đều hướng tới tập hợp thành viên, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

Hoạt động của các HTX cũng tạo thêm cơ hội tham gia sản xuất, kinh doanh cho phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật và lao động tại địa phương. Thông qua liên kết, thành viên có điều kiện tham gia vào hoạt động chung, đóng góp năng lực và cùng hưởng lợi từ kết quả sản xuất, kinh doanh.

Để duy trì hiệu quả, các HTX cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. Đầu tư máy móc, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh tiêu thụ cũng là những yêu cầu quan trọng.

Các mô hình cho thấy, HTX giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp phụ nữ, tổ chức sản xuất và tạo cơ hội phát triển kinh tế. Thông qua HTX, phụ nữ có điều kiện tham gia quản lý, điều hành, phát huy năng lực và chủ động xây dựng sinh kế. Đây không chỉ là mô hình tạo việc làm, nâng cao thu nhập mà còn giúp phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ khuyết tật, tham gia sâu hơn vào hoạt động kinh tế tại địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.