Tạo việc làm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: K.H

Tại hội nghị, Cơ quan Thi hành án hình sự đã thông tin về công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; phổ biến các quy định liên quan đến thủ tục xóa án tích, giải quyết việc vắng mặt và xin thay đổi nơi cư trú đối với người chấp hành xong án phạt tù. Người tham dự được trao đổi, nêu khó khăn, vướng mắc và nhu cầu về học nghề, tìm kiếm việc làm để các cơ quan chức năng tư vấn, giải đáp.

Về chính sách tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thông tin kết quả triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, đồng thời giới thiệu nội dung sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phát tù theo Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg, ngày 16/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: K.H

Cùng với đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cũng đã tư vấn về thị trường lao động, ngành nghề đào tạo phù hợp, thời gian, chi phí học nghề và chính sách hỗ trợ. Mặt khác, các doanh nghiệp tham gia hội nghị đã trực tiếp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, điều kiện làm việc và thu nhập, giúp người tham dự tìm hiểu, lựa chọn công việc phù hợp. Hội nghị cũng cung cấp thông tin về cơ hội việc làm trong và ngoài tỉnh, chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.

Thông qua hội nghị góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp trong tư vấn đào tạo nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ tiếp cận chính sách tín dụng, đáp ứng nhu cầu của các nhóm đối tượng và góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.