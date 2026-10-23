Tạo việc làm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng
Sáng 23/10, Cơ quan Thi hành án hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại, tư vấn đào tạo nghề và giới thiệu việc làm năm 2026 cho 311 người, gồm: 192 người chấp hành xong án phạt tù, 91 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và 28 công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại các xã Lệ Thủy, Cam Hồng, Lệ Ninh, Tân Mỹ, Sen Ngư, Trường Phú và Kim Ngân.
Tại hội nghị, Cơ quan Thi hành án hình sự đã thông tin về công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; phổ biến các quy định liên quan đến thủ tục xóa án tích, giải quyết việc vắng mặt và xin thay đổi nơi cư trú đối với người chấp hành xong án phạt tù. Người tham dự được trao đổi, nêu khó khăn, vướng mắc và nhu cầu về học nghề, tìm kiếm việc làm để các cơ quan chức năng tư vấn, giải đáp.
Về chính sách tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thông tin kết quả triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, đồng thời giới thiệu nội dung sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phát tù theo Quyết định số 44/2026/QĐ-TTg, ngày 16/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ.
Cùng với đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cũng đã tư vấn về thị trường lao động, ngành nghề đào tạo phù hợp, thời gian, chi phí học nghề và chính sách hỗ trợ. Mặt khác, các doanh nghiệp tham gia hội nghị đã trực tiếp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, điều kiện làm việc và thu nhập, giúp người tham dự tìm hiểu, lựa chọn công việc phù hợp. Hội nghị cũng cung cấp thông tin về cơ hội việc làm trong và ngoài tỉnh, chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.
Thông qua hội nghị góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp trong tư vấn đào tạo nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ tiếp cận chính sách tín dụng, đáp ứng nhu cầu của các nhóm đối tượng và góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202610/tao-viec-lam-ho-tro-tai-hoa-nhap-cong-dong-4556a82/