Tạo thuận lợi trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký biện pháp bảo đảm

Tại buổi làm việc, đại diện Cục ĐKGDBĐ&BTNN cho biết, trong Quý III năm 2026, các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng, góp ý văn bản, đề án, hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm và bồi thường nhà nước của Cục tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Cục đã hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó điểm nhấn là đã tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Quốc hội thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN), một số nhiệm vụ đang triển khai đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng theo đúng Kế hoạch.

Có được những kết quả như vậy là do sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ và các tổ chức Đảng; tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể Lãnh đạo Cục và công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục.

Trong thời gian tới, Cục Tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Giao dịch bảo đảm; Luật Đăng ký tài sản theo kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; tập trung xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN và Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước (tổ chức lấy ý kiến, hội thảo, tọa đàm, hoàn thiện hồ sơ theo tiến độ), trình Bộ trưởng xem xét trình Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Cục tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu đăng ký, cung cấp và khai thác thông tin về biện pháp bảo đảm của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; quản lý, cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm tiếp tục được thực hiện nhanh chóng, thông suốt. Từ đó, tạo thuận lợi hơn nữa để người dân, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp trên môi trường số.

Ngoài ra, Cục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm cho cơ quan, người có thẩm quyền; quản lý, cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm phục vụ nhu cầu đăng ký, cung cấp và khai thác thông tin về biện pháp bảo đảm của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (bao gồm cả cơ quan, người có thẩm quyền)…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ của Cục ĐKGDBĐ&BTNN trong thời gian qua.

Cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026, Thứ trưởng lưu ý Cục phải thực hiện tốt công tác xây dựng đảng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; phải xây dựng Nghị quyết của năm tới bảo đảm sát thực tế, có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu.

Đối với công tác chuyên môn, Thứ trưởng nhấn mạnh Cục ĐKGDBĐ&BTNN cần tập trung, nỗ lực hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2026 đề ra. Đồng thời xây dựng kế hoạch công tác năm 2027 mang tính khả thi, hiệu quả nhất. Tập trung hoàn thiện thể chế, bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc xây dựng các Dự thảo, Thông tư về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Giao dịch bảo đảm; Luật Đăng ký tài sản theo kế hoạch. Phối hợp với các Bộ, ngành địa phương có liên quan tổ chức thi hành có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TNBTCNN.

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục; tăng cường công tác truyền thông; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cung cấp dịch vụ công, phấn đấu duy trì và tiếp tục nâng cao tỷ lệ đăng ký trực tuyến, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn…

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc tin tưởng với tinh thần nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo Cục, trong quý IV, Cục ĐKGDBĐ&BTNN sẽ tiếp tục hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra. Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra…/.