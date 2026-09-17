Tạo thuận lợi kết nối doanh nghiệp tại khu vực Tây Bắc Campuchia

Diễn đàn xúc tiến đầu tư Việt Nam-Campuchia 2026 tại Battambang mang tới nhiều thông tin bổ ích về tình hình đầu tư kinh doanh cũng như tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Tây Bắc Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chiều 17/9, tại tỉnh Battambang, cách Thủ đô Phnom Penh gần 300km về phía Tây Bắc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang phối hợp Sở Thương mại tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức Diễn đàn xúc tiến đầu tư Việt Nam-Campuchia 2026.

Khoảng 150 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan tỉnh Battambang, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Tổng Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, cộng đồng doanh nghiệp hai nước và đại diện cơ sở đào tạo, nghiên cứu, tổ chức tại địa bàn tới dự.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Campuchia Trần Tuấn Anh nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam-Campuchia đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Trong tổng thể mối quan hệ đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư cần tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, đi vào chiều sâu và mang lại những lợi ích ngày càng cụ thể cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Tổng Lãnh sự Trần Tuấn Anh phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tổng Lãnh sự Trần Tuấn Anh cho biết, từ thực tiễn công tác tại khu vực, Tổng Lãnh sự quán nhận thấy Tây Bắc Campuchia là một không gian kinh tế còn nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác. Trong đó, Battambang, với vị trí thuận lợi và những thế mạnh về nông nghiệp, chế biến, thương mại, logistics và du lịch, có điều kiện để trở thành một điểm kết nối quan trọng giữa doanh nghiệp Việt Nam với thị trường Tây Bắc Campuchia và các khu vực lân cận.

Thay mặt Ban Tổ chức sự kiện, Tổng Lãnh sự Trần Tuấn Anh bày tỏ mong muốn tạo ra một không gian kết nối thực chất giữa chính quyền, doanh nghiệp, ngân hàng, các nhà cung cấp hạ tầng, các trường đại học và cơ sở nghiên cứu của hai nước. Tổng Lãnh sự quán khẳng định sẽ cùng các đối tác tiếp tục thúc đẩy cơ chế kết nối thường xuyên, để doanh nghiệp có thể tìm kiếm đối tác, trao đổi thông tin, tư vấn và hỗ trợ lẫn nhau sau diễn đàn.

Phó Tỉnh trưởng Battambang Tep Hon. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Thay mặt chính quyền tỉnh, ông Tep Hon, Phó Tỉnh trưởng Battambang đánh giá cao việc tổ chức sự kiện lần này; cho rằng diễn đàn sẽ là điều kiện thuận lợi để kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp Campuchia ở khu vực Tây Bắc của Campuchia.

Phó Tỉnh trưởng Battambang cho biết, trong tổng thể mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác tốt đẹp, hữu nghị sâu sắc giữa hai nước, hợp tác giữa Battambang với các tỉnh, thành phố của Việt Nam hiện nay ngày càng gần gũi, thân thiết.

Để tăng cường tình hữu nghị và hợp tác Campuchia-Việt Nam, lãnh đạo tỉnh cho rằng hai bên cần có cơ chế để thúc đẩy các sự kiện, cuộc gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên, định kỳ; đồng thời đánh giá cao vai trò cầu nối quan trọng của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang trong củng cố quan hệ song phương giữa hai nước.

Toàn cảnh diễn đàn. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tại diễn đàn, các đại biểu đã trình bày các tham luận mang tới nhiều thông tin bổ ích về tình hình đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, môi trường đầu tư-thương mại và chính sách hỗ trợ cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Battambang, tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Tây Bắc Campuchia.

Các đại biểu cũng đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất về xúc tiến đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hoạt động thuận lợi, hiệu quả, lâu dài tại Tây Bắc Campuchia.

Các đại biểu giải đáp các câu hỏi về chính sách thu hút đầu tư tại Battambang cũng như các lĩnh vực tiềm năng của địa phương. (Ảnh: HUY VŨ)

Tại phiên thảo luận, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Campuchia Trần Tuấn Anh, Trưởng Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Đỗ Việt Phương, Phó tỉnh trưởng Battambang Tep Hon, cùng đại diện Sở Thương mại Battambang, đại diện hai doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại địa bàn là BIDC và Metfone đã giải đáp các câu hỏi về chính sách thu hút đầu tư tại Battambang cũng như các tiềm năng của dịch vụ tài chính, logistics, viễn thông, năng lượng.

Đại diện Hiệp hội Doanh nhân trẻ Campuchia đặt câu hỏi tại phiên thảo luận. (Ảnh: HUY VŨ)

Nhân dịp này, Mạng lưới kết nối, tư vấn doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia tại Tây Bắc Campuchia chính thức ra mắt. Đại học Quốc gia Battambang và Hội Doanh nhân Campuchia-Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác.