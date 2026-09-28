Nghị định quy định quy trình vận hành Cổng thông tin một cửa quốc gia do Cục Hải quan (Bộ Tài chính) trực tiếp quản lý 24/7. Việc kết nối hạ tầng dữ liệu tập trung giữa các bộ, ngành loại bỏ tình trạng chia cắt thông tin. Điểm mới nổi bật là việc áp dụng mã "Số định danh hàng hóa" điện tử, công nhận giá trị pháp lý của chứng từ số và tự động hóa trao đổi dữ liệu, giảm thiểu tối đa hồ sơ giấy.

Nghị định số 336/2026/NĐ-CP tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Đặc biệt, Nghị định siết chặt thời gian xử lý thủ tục tại các cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không không quá 1 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Việc rút ngắn thời gian thông quan giúp giải phóng hàng hóa nhanh chóng, hạ chi phí lưu kho bãi và giảm tỷ trọng chi phí logistics trên GDP.

Song song đó, quy định mới đẩy mạnh quản lý rủi ro và minh bạch hóa kiểm tra chuyên ngành theo mã HS. Việc chỉ kiểm tra trước thông quan với hàng hóa nguy cơ cao giúp tháo gỡ điểm nghẽn giao thương, nâng cao sức cạnh tranh thu hút vốn FDI và thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu.