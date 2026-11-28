Du khách đến Huế du lịch. Ảnh: Phú Quang

Giúp khách chủ động khám phá

Dù đến cuối tháng 10 mới được giới thiệu chính thức, song, ứng dụng “AI hỗ trợ ra quyết định cho du khách” (Huế Tripo - AI trip planner) đã nhận được những phản hồi tích cực trong thời gian vận hành thử nghiệm. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ ngày 1/9 đến nay, ứng dụng ghi nhận 3.100 lượt người sử dụng.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt Mai, du khách đến từ Hà Nội cho biết, sau khi được giới thiệu, chị thử truy cập Huế Tripo để lên lịch cho hai ngày ở Huế. Nhập thời gian lưu trú, sở thích và mức chi phí dự kiến, chị nhận được lịch trình do ứng dụng AI gợi ý. Chị xem thông tin từng nơi, thay đổi thứ tự một vài điểm cho phù hợp với chuyến đi. “Khi đi tự túc, mình thường xem các bài đánh giá trước khi chọn điểm đến. Nhưng để xếp lịch cho hành trình khám phá Huế, còn cần biết các điểm cách nhau bao xa, gần đó có nơi ăn uống nào, đi thế nào cho thuận đường. Những địa chỉ lưu riêng lẻ trước đó được ứng dụng đặt vào một hành trình giúp mình dễ cân nhắc hơn”, chị Mai chia sẻ.

Từ nguồn dữ liệu du lịch đã được số hóa, Huế Tripo hỗ trợ tra cứu, hỏi đáp, gợi ý điểm đến, dịch vụ và lập lịch trình theo nhu cầu. Khách có thể điều chỉnh hành trình cho phù hợp với thời gian, sở thích và mức chi tiêu của mình.

Cùng với ứng dụng AI, ngành du lịch thành phố đang tiếp tục xây dựng cẩm nang du lịch, ấn phẩm “Hộ chiếu du lịch Huế” (Hue Travel Passport). Thông tin được tập hợp theo các nhóm: ăn uống; khám phá, trải nghiệm; lưu trú; mua sắm, quà tặng. Đây đều là những nội dung khách thường tìm trước và trong chuyến đi.

Du khách ngắm cảnh đầm Lập An (đầm An Cư).

Nếu ứng dụng AI hỗ trợ sắp xếp hành trình theo nhu cầu thì cẩm nang, ấn phẩm “Hộ chiếu du lịch Huế” cung cấp thông tin về các địa chỉ, dịch vụ để khách tìm hiểu và lựa chọn.

Ông Lê Đình Huy, Phó Chủ tịch Hội Du lịch Cộng đồng TP. Huế cho rằng, khi có ngân hàng thông tin về điểm đến và dịch vụ trên địa bàn, du khách sẽ thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu, lựa chọn nơi đến và những trải nghiệm muốn tham gia.

Cần sự đồng hành có trách nhiệm

Để cẩm nang, ấn phẩm “Hộ chiếu du lịch Huế” đáp ứng nhu cầu tra cứu của du khách, thông tin cần được tập hợp từ các địa phương, doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Vì vậy, bên cạnh khách sạn, nhà hàng, khu tham quan, việc khảo sát cần bao quát cả những dịch vụ tại nhà dân, những điểm trải nghiệm nhỏ để du khách có thêm lựa chọn.

Một hộ làm bánh hay cơ sở nghề truyền thống có thể mang đến trải nghiệm thú vị. Du khách cần biết nên đến vào thời điểm nào, có được trực tiếp làm sản phẩm hay không, cơ sở có đón khách lẻ không và cần liên hệ trước bao lâu. Đó là những điều cần được quan tâm chú trọng khi thu thập thông tin.

Với các địa chỉ nhỏ, chính quyền địa phương có vai trò khảo sát, thống kê, nắm tình hình hoạt động để giới thiệu những cơ sở có thể đón khách. Người làm dịch vụ cần cung cấp thông tin sát với khả năng phục vụ, từ nội dung trải nghiệm đến thời gian và số lượng khách có thể tiếp nhận. Thông tin càng cụ thể, du khách càng dễ cân nhắc lựa chọn nếu phù hợp với thời gian và nhu cầu của mình.

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cho biết, thông tin thu thập để xây dựng ấn phẩm không chỉ gồm tên cơ sở và địa chỉ. Các doanh nghiệp, đơn vị cần cung cấp điểm nổi bật của sản phẩm, hình ảnh, giá tham khảo, giờ hoạt động, khả năng phục vụ và ngôn ngữ hỗ trợ.

Khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch ở lăng Vua Gia Long.

Việc tập hợp thông tin vì thế cần sự chủ động của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Cơ sở trực tiếp làm dịch vụ hiểu rõ mình có thể phục vụ những gì; địa phương nắm các địa chỉ đang hoạt động trên địa bàn. Sự phối hợp ngay từ khâu khảo sát, cung cấp thông tin sẽ giúp ấn phẩm giới thiệu được những lựa chọn cụ thể, phù hợp với nhu cầu của khách.

Theo bà Thảo, cẩm nang, ấn phẩm “Hộ chiếu du lịch Huế” dự kiến có bản in và bản điện tử (ebook). Trong đó, bản điện tử thuận tiện cho việc bổ sung sản phẩm, dịch vụ mới và điều chỉnh khi thông tin thay đổi.

Sau khi ấn phẩm phát hành, các cơ sở cần tiếp tục thông báo khi thay đổi giờ đón khách, giá dịch vụ, số điện thoại liên hệ hay tạm ngừng hoạt động. Một số điện thoại không còn sử dụng hay giờ mở cửa chưa được sửa lại cũng có thể làm lỡ kế hoạch ghé thăm của khách. Cẩm nang chỉ thực sự giúp ích khi những thông tin khách tìm thấy vẫn đúng vào lúc họ liên hệ, đặt dịch vụ hoặc đến trải nghiệm.