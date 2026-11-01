Tạo thuận lợi cho người dân

Dù đã xem nhiều bài viết nói về sự thuận tiện của ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile song mãi gần đây chị Hoài mới tải về. Vừa mở phần mềm ra, chị thấy thông báo nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với tổng số tiền hơn 1,4 triệu đồng, trong đó có một phần tiền chậm nộp. Những năm trước, chị đã nộp thuế song không còn giữ đầy đủ biên lai. Nhận định rằng có thể một năm nào đó mình quên nên chị nhanh chóng nộp đủ các khoản theo yêu cầu; tải các chứng từ nộp tiền về điện thoại. Dù đã đọc kỹ chứng từ song chị không thể biết mình đang nộp thuế cho thửa đất nào, diện tích bao nhiêu, ở thôn nào, nộp cho năm nào. Trên chứng từ ghi mã định danh hồ sơ song mã này không giống với các ký tự trên bìa đỏ nên chị không thể so sánh được. Tại mục "nội dung các khoản nộp ngân sách nhà nước" chỉ ghi chung chung thu từ đất ở đô thị, không ghi thu từ thửa đất nào...

Mong muốn biết tường tận thông tin, chị Hoài đến cơ quan thuế hỏi thì mới vỡ lẽ trong thời gian qua, vợ chồng chị nộp thuế cho ba thửa đất, trong đó có hai thửa đã chuyển nhượng từ lâu. Vậy là chị phải làm thủ tục xác nhận đã chuyển nhượng và không còn liên quan đến hai thửa đất cũ. Điều chị băn khoăn là khi làm thủ tục sang tên trên bìa đỏ, chị và phía nhận chuyển nhượng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục về thuế. Vậy không hiểu sao dữ liệu lại không cập nhật, dẫn tới nhầm lẫn trong việc xác định chủ thể thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thực tế cho thấy có không ít người dân đang gặp vướng mắc tương tự. Ở tỉnh Thanh Hóa, có người phản ánh với báo chí rằng họ đã chuyển nhượng nhà, đất cách đây khoảng 9 năm, hoàn tất hồ sơ và nghĩa vụ với Nhà nước nhưng thông tin nợ thuế vẫn chưa được điều chỉnh. Một số hộ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ trước nhưng vẫn nhận được thông báo còn nợ thuế, thậm chí bị tính thêm tiền chậm nộp...

Từ câu chuyện của bản thân, chị Hoài bày tỏ: Khi xem trên eTax Mobile, cho dù thấy không còn thông báo nợ thuế thì mọi người vẫn nên kiểm tra kỹ để xác định mình có nộp nhầm cho thửa đất đã chuyển nhượng hay không? Nếu nộp thuế trực tiếp tại thôn, tổ dân phố thì đề nghị được xem thông báo nộp thuế để biết đang nộp cho thửa đất nào, sau khi nộp hãy cất giữ kỹ biên lai.

Hiện nay, ngày càng có nhiều thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường số. Người dân mong muốn Nhà nước tiếp tục nâng cao chất lượng các ứng dụng điện tử nói chung và ứng dụng về thuế nói riêng. Trên ứng dụng eTax Mobile, cơ quan chức năng nên gửi đính kèm file PDF thông báo nộp thuế. Trong thông báo cần ghi rõ thông tin người nộp thuế, vị trí thửa đất chịu thuế ở thôn, tổ dân phố nào, diện tích bao nhiêu, thuế phát sinh năm nào... Nếu có đầy đủ những chi tiết đó thì bà con chỉ cần đọc thông báo tại eTax Mobile là biết có bị nhầm lẫn hay không, kịp thời phản ánh những sai sót đến cơ quan thuế. Người đi làm xa vẫn có thể yên tâm nộp thuế qua tài khoản ngân hàng, không phải về quê trực tiếp nộp…

Ứng dụng công nghệ vào quản lý thuế là yêu cầu tất yếu nhưng công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi dữ liệu đầu vào chính xác, quy trình xử lý thông suốt; thông tin chi tiết, cụ thể, rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu. Chủ thể nộp thuế đã thay đổi phải được cập nhật kịp thời trên hệ thống. Có như vậy, người dân khi nộp xong mới yên tâm là mình đã nộp đúng, nộp đủ, không còn nỗi lo nộp nhầm hoặc bị phạt do chậm nộp.