Tạo thuận lợi cho hoạt động đăng ký, xác lập và khai thác quyền sở hữu trí tuệ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Sáng 24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi)…

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ nhằm đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Bãi bỏ các thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Dự án luật cũng bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ; lược bỏ các quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng và giao Chính phủ quy định chi tiết để đảm bảo sự thống nhất.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh thuyết trình về nội dung cơ bản của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Theo đó, dự án luật sẽ bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh. Việc cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu trí tuệ và thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ; thủ tục về đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu khẳng định Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo luật để thể chế hóa đầy đủ hơn các chủ trương, định hướng của Đảng.

Đồng thời, rà soát toàn diện, kỹ lưỡng từng nội dung của dự thảo luật; bảo đảm không làm phát sinh chồng chéo, mâu thuẫn với các điều ước, hiệp định và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt là Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (Công ước UPOV).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn quan tâm tới cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số toàn diện. Bên cạnh đó, cần đảm bảo nguồn lực con người và hạ tầng số.

Về thúc đẩy khai thác thương mại, tài sản hóa quyền sở hữu trí tuệ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần sớm ban hành hướng dẫn về sở hữu trí tuệ thống nhất, minh bạch; đặc biệt là đối với tài sản vô hình như là phần mềm, dữ liệu, thương hiệu số.

Xem xét chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng rõ ràng hơn cho doanh nghiệp sở hữu trí tuệ; tăng cường đào tạo cho kế toán, kiểm toán viên về hạch toán sở hữu trí tuệ để tránh tình trạng có tài sản nhưng không ghi nhận được…

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng giải trình, làm rõ những ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Chính phủ xác định sửa đổi luật lần này nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động đăng ký, xác lập và khai thác quyền sở hữu trí tuệ; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Đồng thời, kiện toàn mô hình quản lý Nhà nước theo hướng tập trung, thống nhất đầu mối, trong đó là chuyển chức năng quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ…

Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Dự thảo luật tập trung 3 chính sách cơ bản là bảo đảm thực hiện dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương, pháp quyền. Đa dạng hóa các hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, đổi mới phương thức thực hiện thích ứng không gian số, dữ liệu mở, bảo đảm công khai, minh bạch. Hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ dân chủ ở cơ sở không chỉ dừng lại ở việc người dân "được biết, được bàn, được tham gia ý kiến", mà quan trọng nhất là ý kiến của người dân được tiếp nhận, trách nhiệm trả lời, thời hạn phản hồi và kết quả xử lý.