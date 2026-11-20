Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung Quốc hội thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: QUANG PHÚC

Phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền cấp tỉnh

Theo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, luật đã bãi bỏ điều kiện bắt buộc hộ kinh doanh phải "hoạt động liên tục ít nhất 1 năm" mới được hưởng chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang doanh nghiệp.

Luật cũng bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp chuyển đổi được tiếp tục sử dụng các giấy phép, chứng nhận, văn bản xác nhận điều kiện kinh doanh đã cấp cho hộ kinh doanh trước đó nếu điều kiện thực tế không thay đổi; được miễn toàn bộ phí, lệ phí khi cấp đổi tên chủ thể.

Hội trường Diên Hồng sáng 20-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Để phòng ngừa trục lợi chính sách và cơ chế "xin - cho", luật bổ sung quy định siết chặt cơ chế phiếu hỗ trợ (voucher). Voucher được cấp trực tiếp cho doanh nghiệp đủ điều kiện. Tuyệt đối không được phép chuyển nhượng, mua bán hoặc sử dụng phiếu hỗ trợ ngoài phạm vi hỗ trợ.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2027.

Bỏ ngưỡng 200 triệu đồng, chế tài mạnh hành vi bỏ cọc

Luật Đấu giá (sửa đổi) đã không còn quy định cố định ngưỡng giá khởi điểm 200 triệu đồng đối với tài sản công bắt buộc đấu giá trực tuyến như dự thảo được trình trước đây. Luật giao Chính phủ quy định cụ thể mức giá khởi điểm hoặc tổng giá khởi điểm của tài sản thuộc diện bắt buộc đấu giá trực tuyến qua hệ thống đấu giá trực tuyến. Mục đích là bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với hạ tầng công nghệ và thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật. Ảnh: QUANG PHÚC

Đối với quy định về tiền đặt trước (tiền cọc), luật đã bổ sung quy định giao Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định mức tiền cụ thể trong khung luật định. Riêng đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân, luật giữ khung tiền đặt trước từ 20% đến 50% giá khởi điểm.

Để tăng tính răn đe và xử lý triệt để vi phạm phát sinh ở các giai đoạn, luật bổ sung các trường hợp bị cấm tham gia đấu giá (từ 6 tháng đến 5 năm). Cụ thể, không chỉ trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán dẫn đến hủy quyết định phê duyệt kết quả, mà người từ chối kết quả trúng đấu giá và người từ chối ký biên bản đấu giá cũng sẽ bị áp dụng biện pháp cấm tham gia đấu giá trên phạm vi toàn quốc.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2027.

Luật Luật sư (sửa đổi) siết điều kiện góp vốn

Luật Luật sư (sửa đổi) quy định người có bằng luật sau đại học ở nước ngoài vẫn phải tập sự 12 tháng và dự thi quốc gia về luật sư để trở thành luật sư.

Luật Luật sư (sửa đổi) cũng cho phép người không phải luật sư góp vốn vào công ty luật. Theo đó, giới hạn tỷ lệ góp vốn của thành viên không phải luật sư không quá 30% vốn điều lệ.

Để phòng ngừa xung đột lợi ích, luật quy định theo hướng thành viên góp vốn ngoài ngành không được làm người đại diện theo pháp luật, không tham gia điều hành chuyên môn, không được tiếp cận bí mật khách hàng. Luật cũng quy định họ không được can thiệp vào hoạt động hành nghề độc lập của luật sư.

Luật Luật sư (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-3-2027.

Người đã từng bị kết án không được nhận con nuôi

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp sáng 20-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) cấm nhận con nuôi đối với người đã bị xử lý vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, về các hành vi xâm hại trẻ em. Luật cũng cấm nhận con nuôi đối với người đã từng bị kết án về các tội liên quan trực tiếp đến hoạt động mại dâm như tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tội chứa mại dâm, tội môi giới mại dâm, tội mua dâm người dưới 18 tuổi.

Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) có hiệu lực từ 1-3-2027.