Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động hoặc quay trở lại kinh doanh

Tình trạng này khiến dữ liệu quản lý thuế chưa phản ánh đúng thực tế, làm gia tăng hồ sơ tồn đọng và tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng pháp nhân để mua bán hóa đơn bất hợp pháp, trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Để xử lý thực trạng trên, ngành Thuế triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” theo Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8/5/2026 của Cục Thuế. Chiến dịch tập trung rà soát, phân loại hồ sơ theo tình trạng và mức độ rủi ro; tăng cường phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh, công an, hải quan và chính quyền địa phương để đối chiếu dữ liệu, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình chấm dứt hoặc khôi phục hoạt động của doanh nghiệp.

Làm sạch mã số thuế không đặt ra nghĩa vụ pháp lý mới. Ảnh: T.Hiền

Ông Lê Long khẳng định, chiến dịch không đặt ra nghĩa vụ pháp lý mới đối với người nộp thuế. Các nghĩa vụ về kê khai, hóa đơn, thuế và những khoản phải nộp ngân sách khi doanh nghiệp chấm dứt hoặc khôi phục hoạt động đều đã được quy định trong pháp luật hiện hành. Ngành Thuế yêu cầu hồ sơ đủ điều kiện phải được giải quyết kịp thời, không phát sinh thủ tục ngoài quy định; trường hợp còn vướng mắc phải được hướng dẫn rõ ràng về nội dung cần bổ sung và hướng xử lý.

Theo số liệu Bộ Tài chính công bố, trong 8 tháng đầu năm 2026, cơ quan thuế đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho 94.991 doanh nghiệp, tổ chức, bằng 209% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, 71.974 trường hợp có hồ sơ từ năm 2025 trở về trước được tập trung xử lý. Ở chiều ngược lại, 3.554 doanh nghiệp được hỗ trợ khôi phục mã số thuế để tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với việc xử lý hồ sơ tồn đọng, Cục Thuế phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trong thời gian dài khi thực hiện thủ tục giải thể. Các vướng mắc được xem xét có thể liên quan đến một số khoản xử phạt, lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Tuy nhiên, việc nghiên cứu giải pháp hỗ trợ không đồng nghĩa với xóa các khoản thuế gốc đã phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mặc nhiên miễn các nghĩa vụ tài chính doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định.

Cơ quan thuế khuyến nghị doanh nghiệp đã ngừng hoạt động chủ động kiểm tra tình trạng mã số thuế, đối chiếu thông báo và liên hệ cơ quan thuế quản lý để xác định nghĩa vụ còn phải thực hiện, tránh phát sinh thêm chi phí do chậm xử lý. Ngành Thuế cũng cam kết tăng cường nguồn lực hỗ trợ, giải quyết hồ sơ đúng thời hạn và kịp thời xử lý phản ánh có căn cứ về tình trạng chậm trễ, gây phiền hà. Việc làm sạch mã số thuế nhằm chuẩn hóa dữ liệu quản lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoàn tất thủ tục rời khỏi hoặc quay trở lại thị trường, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng ngừa và phát hiện vi phạm về thuế.