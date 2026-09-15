Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư và hợp tác lâu dài tại Việt Nam

Ngày 15/9, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp ông Jon M.Huntsman, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch phụ trách Tăng trưởng Chiến lược Tập đoàn Mastercard (Hoa Kỳ), nhân dịp ông Huntsman thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, đánh giá cao sự phát triển ổn định, tích cực và ngày càng thực chất của quan hệ song phương, nhất là từ khi hai nước xác lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh Việt Nam đang chuyển đổi sang mô hình phát triển tự cường, sáng tạo, bền vững và hội nhập, khẳng định Việt Nam hoan nghênh và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án, doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đến đầu tư, phát triển và hợp tác lâu dài tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh ông Jon M.Huntsman có chuyến thăm Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thực chất của Tập đoàn Mastercard đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và tiến trình chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam, trong đó có các dự án về dịch vụ công số, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ; mở rộng vị thế tại Việt Nam từ một mạng lưới thanh toán trở thành đối tác công nghệ đáng tin cậy.

Bộ trưởng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và các tập đoàn công nghệ hàng đầu Hoa Kỳ là đối tác đồng hành quan trọng trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển hạ tầng số, tài chính toàn diện và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Ông Jon M.Huntsman cảm ơn Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã dành thời gian tiếp đoàn; đặc biệt đánh giá cao tầm nhìn, quyết tâm cũng như những chủ trương, chính sách mạnh mẽ của Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng, phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lấy tri thức và công nghệ cao làm động lực xây dựng nền kinh tế; bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam thời gian vừa qua; cho rằng những kết quả này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam vươn lên trở thành một trung tâm sản xuất công nghệ cao, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và kinh tế số có vị trí ngày càng quan trọng trong khu vực.

Ông Jon M.Huntsman khẳng định Tập đoàn Mastercard coi Việt Nam là một thị trường ngày càng quan trọng tại châu Á, khẳng định cam kết đầu tư lâu dài, mở rộng hợp tác chiến lược với các đối tác tại Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Ông Huntsman cũng đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức Hội nghị APEC 2027, coi đây luôn là diễn đàn quan trọng thúc đẩy hợp tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, và việc đăng cai Năm APEC 2027 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Việt Nam. Theo đó, Tập đoàn Mastercard sẵn sàng phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam, đưa ra các sáng kiến cụ thể để qua đó đóng góp thực chất vào thành công của Hội nghị.

Ông Huntsman cho biết giới doanh nghiệp, Quốc hội và Chính quyền Hoa Kỳ đánh giá cao quan hệ với Việt Nam, đặc biệt việc Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ, cũng như các nỗ lực cân bằng thương mại, theo đó tin tưởng các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế, không chỉ Hoa Kỳ, sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn thiện chí và các cam kết của ông Huntsman, mong muốn Tập đoàn Mastercard và giới doanh nghiệp Hoa Kỳ tích cực có tiếng nói ủng hộ quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển hiệu quả, bền vững, cùng có lợi cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước./.