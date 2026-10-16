Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19-21/10/2026. Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh về ý nghĩa chuyến thăm này.

Phóng viên:Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1971. Năm 2013, Đan Mạch thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, đánh dấu bước chuyển quan hệ hai nước sang những định hướng hợp tác phát triển toàn diện. Vậy thưa Đại sứ, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này có ý nghĩa như thế nào trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Đan Mạch?

Đại sứ Nguyễn Lê Thanh: Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một Tổng Bí thư Việt Nam tới Đan Mạch và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước duy nhất mà Đan Mạch đón trong năm 2026. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao và trong bối cảnh hợp tác giữa hai nước đang phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Chuyến thăm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

Trước hết, chuyến thăm là dịp để hai nước tiếp tục làm sâu sắc hơn nền tảng quan hệ chính trị, ngoại giao đã được vun đắp trong hơn nửa thế kỷ qua. Từ một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1971, Đan Mạch đã trở thành một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu. Quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và mở rộng, thiết lập Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác Chiến lược Xanh năm 2023. Trên nền tảng đó, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định những định hướng lớn cho hợp tác hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Thứ hai, chuyến thăm tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, phù hợp với những ưu tiên và yêu cầu phát triển của mỗi nước. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đây là những lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh. Hai nước có nhiều tiềm năng bổ trợ, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác từ chia sẻ kinh nghiệm, chính sách sang đầu tư, nghiên cứu và phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra những sản phẩm, giải pháp và động lực tăng trưởng mới.

Thứ ba, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Đan Mạch về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai nước chia sẻ tầm nhìn chung về một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giải quyết những thách thức chung. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục trao đổi, tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở mỗi khu vực cũng như trên thế giới.

Tôi tin tưởng rằng, thành công của chuyến thăm quan trọng này sẽ tạo thêm xung lực mạnh mẽ, đưa hợp tác hai nước phát triển lên tầm cao mới, ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò và tầm quan trọng ngày càng lớn của quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh.

Phóng viên: Năm 2026 là dấu mốc kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch. Đại sứ đánh giá như thế nào về những điểm nhấn nổi bật của hợp tác song phương?

Đại sứ Nguyễn Lê Thanh: Nhìn lại chặng đường 55 năm qua, tôi cho rằng điểm nổi bật nhất là quan hệ Việt Nam-Đan Mạch đã có bước phát triển sâu sắc cả về tính chất, nội hàm và mức độ hợp tác. Từ quan hệ hữu nghị và hợp tác phát triển truyền thống, hai nước đã xây dựng được quan hệ đối tác bình đẳng, cùng có lợi, với những lĩnh vực hợp tác ngày càng đa dạng, thiết thực và mang tính chiến lược hơn.

Trước hết, khuôn khổ và tầm nhìn của quan hệ không ngừng được nâng lên trên nền tảng tin cậy được vun đắp trong hơn nửa thế kỷ.

Quan hệ Việt Nam-Đan Mạch đã trải qua những bước phát triển quan trọng, từ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh năm 2011, Đối tác toàn diện năm 2013, đến Đối tác Chiến lược Xanh năm 2023.

Những khuôn khổ hợp tác này cho thấy quan hệ hai nước không ngừng được mở rộng cả về chiều rộng và chiều sâu, phù hợp với lợi ích và những ưu tiên phát triển của mỗi nước. Đặc biệt, Đối tác Chiến lược Xanh đã đưa chuyển đổi xanh, phát triển bền vững trở thành một trong những trọng tâm của quan hệ song phương và mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác.

Đồng thời, quan hệ chính trị, ngoại giao tiếp tục là nền tảng vững chắc cho tổng thể quan hệ song phương. Trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và thúc đẩy phối hợp trong cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Một điểm đáng chú ý là Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng trong chính sách tăng cường quan hệ của Đan Mạch với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong Chiến lược Đối ngoại và An ninh năm 2023, Đan Mạch xác định Việt Nam là một trong những nước ưu tiên mở rộng và nâng tầm quan hệ tại khu vực. Điều này cho thấy Đan Mạch coi trọng Việt Nam không chỉ là một thị trường tăng trưởng nhiều tiềm năng, mà còn là đối tác quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và tăng cường sự hiện diện của Đan Mạch tại khu vực.

Thành công của chuyến thăm quan trọng này sẽ tạo thêm xung lực mạnh mẽ, đưa hợp tác hai nước phát triển lên tầm cao mới, ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò và tầm quan trọng ngày càng lớn của quan hệ Việt Nam-Đan Mạch trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh

Thứ hai, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là một động lực quan trọng của quan hệ hai nước.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế có nhiều khó khăn, trao đổi thương mại Việt Nam-Đan Mạch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều tăng gần 38% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch tăng khoảng 28%.

Việt Nam ngày càng được các doanh nghiệp Đan Mạch nhìn nhận là một thị trường năng động và địa điểm đầu tư dài hạn tại khu vực. Tính đến hết tháng 7/2026, Đan Mạch có 179 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng gần 2,5 tỷ USD, đứng thứ 21 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Điều đáng chú ý không chỉ là quy mô vốn mà còn là chất lượng và định hướng đầu tư. Nhiều tập đoàn lớn của Đan Mạch như LEGO, Maersk, Pandora, Vestas, Novo Nordisk, ... đã và đang phát triển hoạt động kinh doanh, mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất, logistics và cảng biển, năng lượng, dược phẩm, công nghệ xanh và các ngành có giá trị gia tăng cao. Hợp tác cũng được mở rộng sang những lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng, như y tế và khoa học đời sống, đổi mới sáng tạo, số hóa và công nghệ.

Đây là những lĩnh vực phù hợp với định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam. Sự hiện diện ngày càng sâu rộng của các doanh nghiệp Đan Mạch cũng cho thấy niềm tin vào triển vọng phát triển kinh tế và môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.

Thứ ba, hợp tác chuyển đổi xanh ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành một nét đặc trưng nổi bật của quan hệ hai nước.

Hai nước có những thế mạnh bổ trợ và lợi ích gắn kết chặt chẽ trong lĩnh vực này. Việt Nam có nền kinh tế năng động, thị trường hơn 100 triệu dân, tiềm năng lớn về trong nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng tái tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và ngày càng tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng quốc tế. Trong khi đó, Đan Mạch có thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm trong phát triển năng lượng sạch, công nghệ môi trường, sản xuất thực phẩm bền vững và kinh tế tuần hoàn và nhiều lĩnh vực quan trọng khác… Sự bổ trợ này tạo ra những cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển các chuỗi giá trị bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Thứ tư, kết nối giữa hai nước ngày càng được tăng cường, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho hợp tác và phát triển.

Việc khai trương đường bay thẳng đầu tiên của Vietnam Airlines (VNA) giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Copenhagen từ tháng 12/2025 là một bước tiến quan trọng, không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở ra những cơ hội mới để thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối doanh nghiệp và giao lưu nhân dân hai nước.

Tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn. Với nền tảng 55 năm quan hệ, với động lực mạnh mẽ sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như sự bổ trợ ngày càng rõ giữa nhu cầu phát triển của Việt Nam và những thế mạnh của Đan Mạch, tôi tin rằng quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả hơn nữa trong những năm tới.

Phóng viên: Đan Mạch là một nước công nghiệp phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đây cũng là những lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn mới. Vậy theo Đại sứ, trong thời gian tới, hai nước phải làm gì để khai thác các tiềm năng cũng như thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong những lĩnh vực trên?

Đại sứ Nguyễn Lê Thanh: Triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch trong những lĩnh vực này rất lớn trên cơ sở những thế mạnh, tiềm năng và lợi ích bổ trợ cho nhau.

Đan Mạch có nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, khoa học sự sống, công nghệ xanh, hàng hải và tự động hóa. Trong khi đó, Việt Nam có nền kinh tế năng động, thị trường và nguồn nhân lực có quy mô lớn, năng lực sản xuất và đổi mới sáng tạo ngày càng được nâng cao, cùng vị trí quan trọng trong các chuỗi sản xuất và cung ứng khu vực.

Đặc biệt, Việt Nam đang chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, đồng thời ưu tiên phát triển và từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược.

Sự kết hợp giữa những thế mạnh và định hướng phát triển của hai nước mở ra cơ hội để cùng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, tạo ra những sản phẩm, giải pháp mới, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh phát biểu tại “Cuộc thi hùng biện về tương lai tăng trưởng xanh Việt Nam” - một chương trình tìm hiểu về Việt Nam cho học sinh tại Đan Mạch. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch cung cấp)

Để góp phần chuyển những tiềm năng và thế mạnh thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, tạo ra những sản phẩm, công nghệ và giá trị mới cho cả hai nước, có thể tập trung vào một số hướng ưu tiên sau:

Trước hết, cần đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi năng lượng xanh, từ chính sách và quy hoạch sang đầu tư, phát triển công nghiệp và các chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo.

Đây là lĩnh vực hai nước đã có nền tảng hợp tác lâu dài và nhiều dư địa phát triển. Đan Mạch có thế mạnh về công nghệ năng lượng xanh, đặc biệt là điện gió, quy hoạch và vận hành hệ thống điện, tích hợp năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Trong khi đó, Việt Nam có tiềm năng lớn về điện gió, điện mặt trời, nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và những điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp liên quan.

Hai nước đã hợp tác về chuyển đổi năng lượng từ năm 2013. Chương trình Đối tác Năng lượng Việt Nam-Đan Mạch giai đoạn 2026-2030 tiếp tục tập trung vào quy hoạch năng lượng dài hạn, tích hợp năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế, chính sách phát triển điện gió ngoài khơi.

Trên nền tảng đó, tôi cho rằng hai bên có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác từ chính sách và quy hoạch sang đầu tư, phát triển các dự án năng lượng tái tạo, công nghệ và chuỗi cung ứng liên quan; tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp hai nước trong nghiên cứu, sản xuất, cung ứng thiết bị và dịch vụ, qua đó cùng phát triển các ngành công nghiệp và thị trường năng lượng xanh.

Thứ hai, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một động lực tăng trưởng mới trong quan hệ song phương.

Đây là lĩnh vực có nhiều triển vọng, đặc biệt khi Việt Nam đang ưu tiên phát triển các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng, vật liệu tiên tiến... Đan Mạch có năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực tương ứng, cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có sự gắn kết chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Trước mắt, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn kết nối giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu hai nước, hướng tới nghiên cứu chung, cùng phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Qua đó, hai bên không chỉ phát huy thế mạnh của mình mà còn cùng nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, phát triển những sản phẩm và giải pháp có khả năng cạnh tranh trên thị trường Việt Nam, Đan Mạch và quốc tế.

Thứ ba, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế, khoa học sự sống và công nghệ sinh học, gắn nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn.

Đan Mạch là một trong những quốc gia có thế mạnh nổi bật về khoa học sự sống, với ngành công nghiệp dược phẩm phát triển, năng lực nghiên cứu y sinh và đổi mới sáng tạo cao, cùng hệ sinh thái kết nối chặt chẽ giữa các trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Trong khi đó, Việt Nam có thị trường chăm sóc sức khỏe lớn, mạng lưới bệnh viện, trường đại học và cơ sở nghiên cứu rộng khắp, cùng nhu cầu ngày càng tăng về phát triển và ứng dụng công nghệ y tế.

Hai nước có thể kết hợp năng lực nghiên cứu, nguồn nhân lực và kinh nghiệm thực tiễn của mỗi bên để thúc đẩy các dự án chung về bệnh viện thông minh, y tế số, công nghệ sinh học, y học chính xác và các giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến. Đồng thời, tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên gia và kết nối giữa các cơ sở y tế, nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các sản phẩm, công nghệ y tế mới.

Đại sứ Nguyễn Lê Thanh (thứ 2 từ phải qua) và Đại sứ các nước ASEAN khác chủ trì Hội thảo “ASEAN-Đan Mạch: Hợp tác vì tương lai”. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch cung cấp)

Từ góc độ Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch, để góp phần cụ thể hóa những tiềm năng hợp tác này, trong hai ngày 28–29/10/2026, chúng tôi sẽ phối hợp với Bệnh viện Đại học Aalborg tổ chức Hội nghị Việt Nam-Đan Mạch về Bệnh viện thông minh, Y tế số và Đổi mới sáng tạo Y sinh tại Đan Mạch. Hội nghị hướng tới tăng cường kết nối giữa các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ y tế, qua đó tạo tiền đề cho những chương trình hợp tác cụ thể, lâu dài.

Bên cạnh đó, hàng hải, logistics và phát triển chuỗi cung ứng xanh cũng là những hướng hợp tác nhiều triển vọng.

Với thế mạnh của Đan Mạch về vận tải biển, logistics và công nghệ bền vững, kết hợp với lợi thế của Việt Nam về vị trí địa kinh tế, hệ thống cảng biển, năng lực sản xuất và vai trò ngày càng quan trọng trong các chuỗi cung ứng khu vực, hai nước có nhiều cơ hội tăng cường kết nối doanh nghiệp, phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics, thúc đẩy các chuỗi giá trị xanh, bền vững, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng trước những biến động của kinh tế toàn cầu.

Với nền tảng quan hệ chính trị tin cậy, những thế mạnh bổ trợ giữa hai nền kinh tế và quyết tâm hợp tác của cả hai nước, tôi tin tưởng rằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh và các lĩnh vực tiềm năng khác sẽ ngày càng trở thành những động lực quan trọng, giúp Việt Nam và Đan Mạch cùng phát huy thế mạnh, tạo ra những giá trị mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của mỗi nước.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!