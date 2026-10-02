Tạo thêm nguồn lực đưa hàng Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng

Đại diện hai đơn vị ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình "Sức sống hàng Việt". (Ảnh: BT)

Theo biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp đưa sản phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng và các kênh phân phối trong nước; đồng thời tổ chức các hoạt động chia sẻ, tập huấn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể sản xuất, kinh doanh về chuyển đổi số, thương mại điện tử, livestream, xây dựng thương hiệu và truyền thông số. Mạng lưới chuyên gia, doanh nhân, nghệ sĩ, người có ảnh hưởng và lực lượng khởi nghiệp trẻ cũng được kết nối để đồng hành quảng bá sản phẩm.

Đây được xem là hướng bổ sung quan trọng cho "Sức sống hàng Việt", chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước xây dựng, triển khai từ đầu năm 2026.

Chương trình kết hợp giới thiệu sản phẩm trực tiếp tại không gian trưng bày, địa chỉ số 62 Tràng Tiền (Hà Nội) với các hoạt động truyền thông, quảng bá và bán hàng trên nền tảng số, hướng tới hàng Việt chất lượng, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.

Thực tế triển khai chương trình tại một số địa phương cho thấy, khi được tổ chức đúng cách, các sản phẩm đặc trưng hoàn toàn có thể tiếp cận rộng hơn thông qua thương mại điện tử và mạng xã hội.

Tại chương trình "Sức sống hàng Việt" số 13 với chủ đề “Cao Bằng - Hương vị biên cương”, hơn 100 sản phẩm đặc trưng của địa phương được đưa tới người tiêu dùng Thủ đô. Một phiên livestream phối hợp Tỉnh đoàn Cao Bằng trước đó đạt khoảng 110.000 lượt xem trong gần 3 giờ, cho thấy dư địa lớn của phương thức quảng bá và bán hàng trên nền tảng số.

Từ thực tế này, việc phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ được kỳ vọng tạo thêm một nguồn lực kết nối cho chương trình.

Theo ông Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ, lợi thế của tổ chức Đoàn là mạng lưới đoàn viên, thanh niên tại các bộ, ngành, địa phương cùng khả năng kết nối các lực lượng trẻ trong truyền thông, công nghệ và khởi nghiệp. Nguồn lực này có thể tham gia giới thiệu sản phẩm Việt, hỗ trợ truyền thông số và kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP với người tiêu dùng.

Toàn cảnh buổi lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai chương trình "Sức sống hàng Việt". (Ảnh: BT)

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng đặt ra mục tiêu, việc hợp tác giữa hai đơn vị không dừng ở việc tạo thêm một không gian quảng bá sản phẩm, mà hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các chủ thể sản xuất.

Đặc biệt, những doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, hộ sản xuất và hộ kinh doanh ở địa phương thường có sản phẩm nhưng còn hạn chế về vốn, công nghệ, kinh nghiệm xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sẽ có thêm cơ hội kết nối với người tiêu dùng và hệ thống phân phối.

Ở chiều ngược lại, việc đưa sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng cũng giúp doanh nghiệp nhận biết rõ hơn nhu cầu, thị hiếu và khả năng tiêu thụ của thị trường. Đây là cơ sở để các chủ thể sản xuất điều chỉnh sản phẩm, cách thức quảng bá và phương thức bán hàng thay vì chỉ tập trung vào khâu sản xuất.

Trong thời gian tới, hai bên dự kiến phát huy mạng lưới Đoàn Thanh niên Cộng sản tại các bộ, ngành và địa phương để lựa chọn, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và mô hình thanh niên làm kinh tế; đồng thời tăng cường tập huấn về thương mại điện tử, truyền thông số, xây dựng thương hiệu và kỹ năng phát triển thị trường cho doanh nghiệp, doanh nhân trẻ.

Qua đó, giúp đưa những sản phẩm vốn chỉ được biết đến trong phạm vi một địa phương có thêm cơ hội bước vào các kênh phân phối rộng hơn, tiếp cận người tiêu dùng trên cả nước và từng bước xây dựng thương hiệu trên thị trường.