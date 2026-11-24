Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra công tác tu bổ di tích. Ảnh: Ngọc Hiếu

Sáng 24/11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra công tác tu bổ di tích điện Cần Chánh, Quốc Tử Giám và công tác bảo quản, trưng bày bảo vật tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Giữ yếu tố gốc, đẩy nhanh tiến độ tu bổ

Điện Cần Chánh nằm trong Tử Cấm Thành, Đại Nội Huế. Được xây dựng dưới thời vua Gia Long, đây từng là nơi làm việc hằng ngày của nhà vua và tổ chức thiết lễ thường triều dưới triều Nguyễn. Theo sử liệu, điện Cần Chánh được xây dựng vào năm Gia Long thứ 3 (1804), đến khi bị thiêu hủy hoàn toàn vào năm 1947, chỉ còn sót lại phế tích là phần nền móng, công trình từng được tu sửa 20 lần với những mức độ khác nhau. Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang triển khai dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích, góp phần khôi phục không gian kiến trúc Tử Cấm Thành.

Quốc Tử Giám là cơ sở đào tạo của triều Nguyễn, gắn với lịch sử giáo dục và khoa cử tại Kinh đô Huế. Dự án bảo tồn, tôn tạo thích nghi di tích Quốc Tử Giám - Kinh thành Huế được triển khai từ đầu năm 2026, tập trung tu bổ các hạng mục Di Luân Đường, nhà Học tả, nhà Học hữu, nhà Giám sinh tả, nhà Giám sinh hữu và cổng Tam quan.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh ghi nhận nỗ lực của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các đơn vị thi công; đồng thời động viên các đơn vị tiếp tục tập trung triển khai những hạng mục đang tu bổ.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh lưu ý, quá trình thiết kế, thi công phải chú trọng gìn giữ các yếu tố gốc của di tích. Đối với những vấn đề phát sinh, các đơn vị cần nghiên cứu, đánh giá kỹ để có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm bản sắc và giá trị của từng công trình. Do nhiều hạng mục thi công ngoài trời, các đơn vị cần chủ động bố trí kế hoạch phù hợp với điều kiện thời tiết, nhất là trong mùa mưa. Trước các đợt mưa lớn, phải che chắn, lưu giữ và bảo quản gỗ cùng những vật liệu dễ bị ảnh hưởng, tránh hư hỏng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra hệ cột gỗ tại công trình tu bổ di tích. Ảnh: Ngọc Hiếu

Đồng chí Lê Trí Thanh cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đi đôi với bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, sớm đưa các công trình vào phục vụ công chúng và phát huy giá trị di tích.

Phát huy giá trị bảo vật

Tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra công tác bảo quản, trưng bày bảo vật và các hiện vật đang lưu giữ. Điện Long An hiện là không gian trưng bày chính, giới thiệu các sưu tập hiện vật phản ánh đời sống, nghi lễ và mỹ thuật cung đình triều Nguyễn.

Qua khảo sát, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khẩn trương thực hiện các thủ tục xây dựng bảo tàng cổ vật cung đình mới. Trong thời gian chờ xây dựng, Trung tâm cần nghiên cứu, bố trí địa điểm phù hợp để trưng bày thêm các hiện vật, tư liệu quý đang lưu giữ, tạo điều kiện cho công chúng sớm tiếp cận. Khi bảo tàng mới đi vào hoạt động, các hiện vật, tư liệu sẽ được chuyển về trưng bày tại đây.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra công tác bảo quản, trưng bày bảo vật tại điện Long An, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Ảnh: Ngọc Hiếu

Liên quan đến các đề án khai thác phát huy giá trị các địa điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế và Đề án khai thác một số công trình văn hóa, thể thao trên địa bàn TP. Huế, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị sau khi Ban Thường vụ Thành ủy có kết luận, các đơn vị khẩn trương triển khai đề án cụ thể, chủ động mời gọi các đối tác quan tâm tham gia với tinh thần mạnh dạn, vướng đâu gỡ đó. Đây là những nội dung gắn với định hướng phát triển kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa của thành phố.

Đồng chí Lê Trí Thanh giao Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch nghiên cứu xây dựng đề án khuyến khích xã hội hóa đầu tư, khai thác bảo tàng tư nhân, hướng đến xây dựng Huế trở thành trung tâm trưng bày, triển lãm của các bảo tàng tư nhân, tiến tới hình thành sàn giao dịch hợp pháp đối với cổ vật, đồ sưu tầm và tư liệu.

Đối với phương án tổ chức đấu giá tại điện Kiến Trung, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tích cực làm việc với đơn vị đấu giá, xây dựng đề án tổ chức đấu giá cổ vật và tác phẩm nghệ thuật.