Thông tin trên được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà đưa ra tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, diễn ra sáng 3.10.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà tại cuộc họp báo. Ảnh: Trần Huấn

Theo Phó Thống đốc, đến ngày 30.9, tổng dư nợ của hệ thống các tổ chức tín dụng đạt khoảng 20,75 triệu tỉ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ. Mức tăng này phù hợp với mục tiêu Ngân hàng Nhà nước đề ra cho cả năm.

Để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng cấp vốn cho những lĩnh vực ưu tiên và các dự án trọng điểm, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành hướng dẫn đối với một số loại hình, nhu cầu quan trọng.

Trong đó có nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, khách sạn, khu du lịch sinh thái và khu nghỉ dưỡng. Dư nợ phát sinh trong những lĩnh vực này không tính vào dư nợ tín dụng cần phải kiểm soát.

Quy định này tạo thêm dư địa để các ngân hàng thương mại xem xét cấp vốn cho những dự án đầu tư khách sạn, khu nghỉ dưỡng và hạ tầng dịch vụ du lịch, trong bối cảnh doanh nghiệp cần nguồn vốn trung và dài hạn để hoàn thiện sản phẩm, nâng cấp cơ sở vật chất và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước cũng hướng dẫn các ngân hàng thương mại chủ động không tính vào dư nợ tín dụng tăng thêm đối với những công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính lan tỏa và liên kết vùng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cùng với việc tạo thêm dư địa tín dụng, ngành Ngân hàng đang triển khai chương trình cho vay hướng tới các động lực tăng trưởng của nền kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tạo thêm dư địa tín dụng cho các dự án du lịch

Từ 4 ngân hàng thương mại nhà nước đăng ký ban đầu, đến nay đã có 19 ngân hàng thông báo tham gia chương trình, với quy mô khoảng 409.000 tỉ đồng.

Trong số này, 10 ngân hàng đã giải ngân cho khoảng 12.900 lượt khách hàng, tổng dư nợ đạt khoảng 18.600 tỉ đồng. Lãi suất cho vay thấp hơn từ 1-3,6% so với mức lãi suất thông thường của chính các ngân hàng tham gia.

Việc mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng diễn ra trong bối cảnh hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng. Trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón khoảng 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Sự gia tăng của lượng khách tạo thêm nhu cầu đầu tư vào cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng, sản phẩm du lịch sinh thái và các dịch vụ đi kèm. Tuy nhiên, khả năng chuyển hóa lượng khách thành doanh thu, thời gian lưu trú và mức chi tiêu còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, hạ tầng và năng lực phục vụ tại điểm đến.

Trong quý IV, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, những lĩnh vực là động lực tăng trưởng; đồng thời kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Các tổ chức tín dụng được yêu cầu đơn giản hóa thủ tục, quy trình và tăng cường ứng dụng công nghệ số, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng.