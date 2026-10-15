Phóng viên (PV): Xin Bộ trưởng cho biết những kết quả nổi bật của chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc?

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, diễn ra trong bối cảnh hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Quốc hội Việt Nam khóa XVI bắt đầu nhiệm kỳ mới và Trung Quốc triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15. Chuyến thăm tiếp nối đà trao đổi cấp cao mật thiết giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt góp phần cụ thể hóa những nhận thức chung chiến lược đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4-2026. Chuyến thăm đã đạt được những kết quả quan trọng, thực chất, góp phần củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác nghị viện và tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển sâu sắc, ổn định, bền vững, thể hiện trên các phương diện chính sau:

Thứ nhất, chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn trao đổi chiến lược cấp cao giữa hai nước, củng cố tin cậy chính trị góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Trung trong giai đoạn mới.Thông qua các cuộc hội đàm, hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc đã tiếp tục khẳng định sự coi trọng, ưu tiên cao đối với quan hệ Việt - Trung, quyết tâm triển khai tốt nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, tạo đột phá trong các lĩnh vực hợp tác thực chất, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược phát triển ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Thứ hai, thành công của chuyến thăm đã tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại Quốc hội, ý nghĩa, tầm quan trọng và tính thiết thực của cơ chế Ủy ban hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước và đưa hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước đi vào chiều sâu. Việc lần thứ hai tổ chức phiên họp cơ chế hợp tác liên nghị viện ở cấp cao nhất đánh dấu sự phát triển ở tầm mức cao trong hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, cụ thể hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế, gắn hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp với những nhiệm vụ phát triển và yêu cầu hợp tác thực tế của hai nước. Hai bên đã tập trung trao đổi sâu về kết nối chiến lược phát triển, khoa học công nghệ, quản trị xã hội và củng cố nền tảng xã hội; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, xây dựng chính sách, pháp luật, đồng thời nhất trí tăng cường phối hợp giữa các Ủy ban chuyên môn với các bộ, ngành và địa phương liên quan nhằm thúc đẩy triển khai các nhận thức chung và thỏa thuận hợp tác. Đây là đóng góp đặc thù và thiết thực của đối ngoại nghị viện, góp phần đưa những định hướng chiến lược cấp cao thành các chính sách và kết quả hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Thứ ba, hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận cụ thể, nhất là trên các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và hai bên có tiềm năng hợp tác cao.Tại các cuộc gặp, các lãnh đạo Trung Quốc đều khẳng định thông điệp sẵn sàng mở rộng, nâng cao chất lượng hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc đã nhất trí hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi chiến lược, phát huy tốt cơ chế đối thoại chiến lược và đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan trọng yếu, thường xuyên; nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược và kinh tế, trọng tâm là các tuyến đường sắt kết nối hai nước, đẩy mạnh hợp tác cửa khẩu, nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới, mở rộng thị trường cho hàng hóa và nông sản chất lượng cao của Việt Nam; hình thành những động lực hợp tác mới, nhất là hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao và chia sẻ kinh nghiệm quản trị; củng cố nền tảng xã hội và môi trường hòa bình, ổn định thông qua thúc đẩy giao lưu nhân dân, phối hợp tổ chức tốt Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc, hợp tác địa phương, giáo dục - đào tạo, cùng quản lý hiệu quả đường biên giới trên bộ, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, duy trì ổn định, hòa bình trên biển.

PV: Thưa Bộ trưởng, trong thời gian tới, đâu sẽ là những trọng tâm triển khai của hai bên để phát huy hiệu quả các kết quả của chuyến thăm?

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Qua các cuộc trao đổi, nhất là tại Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, hai bên xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

Một là, tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các nội dung, biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương đã được hai bên trao đổi thống nhất trong chuyến thăm lần này. Các cấp, các ngành hai bên cần duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên, xác định rõ những nhiệm vụ cần thúc đẩy sau chuyến thăm, qua đó tạo sự thống nhất trong triển khai, hình thành những dự án, công trình, kết quả hợp tác cụ thể.

Hai là, phát huy vai trò của cơ chế Ủy ban hợp tác, đưa hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu. Trên cơ sở kết quả Phiên họp lần thứ hai, hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn có thêm điều kiện phát triển thường xuyên, gắn với những vấn đề thực tiễn trong hoạt động của mỗi bên.

Ba là, tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương. Cần phát huy vai trò của các nhóm nghị sĩ hữu nghị, đại biểu Quốc hội và các cơ quan dân cử địa phương trong kết nối, trao đổi và phản ánh nhu cầu hợp tác của người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng cả về quy mô và chiều sâu các chương trình giao lưu nhân dân, đặc biệt là thanh niên, sinh viên, học giả và doanh nghiệp trẻ, tận dụng tốt hơn nữa các hoạt động trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt - Trung 2026 -2027.

Với quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước và sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần đồng hành của Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, chúng ta có cơ sở để tin tưởng những kết quả rất tốt đẹp của chuyến thăm sẽ tiếp tục được phát huy, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi nước và đưa quan hệ Việt - Trung ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

PV: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!