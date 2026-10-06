Tạo thêm cơ hội nâng cao trình độ

Trường Tiểu học Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận) trong ngày khai giảng năm học mới.

Thêm cơ hội nâng cao trình độ

UBND TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về chính sách khuyến khích, hỗ trợ học tập, nghiên cứu và hỗ trợ học phí đối với các lĩnh vực, ngành, nghề trọng điểm của thành phố. Trong đó, nhóm nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được đề xuất hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học.

Theo dự thảo, mức hỗ trợ được tính theo mức lương tối thiểu vùng I hiện hành. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được cử, tuyển chọn hoặc chấp thuận tham gia chương trình đào tạo có thể được hỗ trợ tối đa 159,3 triệu đồng đối với học Thạc sĩ trong nước và 318,6 triệu đồng đối với học Tiến sĩ trong nước.

Với chương trình đào tạo ở nước ngoài, mức hỗ trợ dự kiến lần lượt là 318,6 triệu đồng đối với trình độ Thạc sĩ và 637,2 triệu đồng đối với trình độ Tiến sĩ. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong và ngoài nước,…

Chính sách được định hướng dành cho những chương trình gắn với lĩnh vực, ngành trọng điểm và nhu cầu phát triển của thành phố. Người được hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có yêu cầu cam kết tiếp tục công tác tại TPHCM sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

Với giáo viên, việc TPHCM dự kiến dành nguồn lực đáng kể cho đào tạo sau đại học được xem là thêm một cơ hội để đội ngũ chủ động nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Đơn cử, thầy Nguyễn Đức Cầm, giáo viên Trường THCS Bình An (phường An Khánh) cho rằng, thu nhập của giáo viên hiện nay đã được cải thiện nhờ các chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, tại TPHCM, nơi chi phí sinh hoạt tương đối cao, việc chăm lo gia đình, con cái vẫn tạo áp lực không nhỏ. Vì vậy, để tự bỏ ra một khoản kinh phí lớn học nâng cao trình độ là điều không dễ đối với nhiều giáo viên.

Theo thầy Cầm, nếu thành phố hỗ trợ mức kinh phí hơn 600 triệu đồng cho đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo dự thảo, đây sẽ là chính sách đáng mừng, tạo thêm động lực để giáo viên mạnh dạn học tập, nghiên cứu.

“Động lực lớn nhất là giảm được áp lực kinh tế. Khi không phải quá lo chuyện học phí hay tìm thêm việc để trang trải, giáo viên sẽ có điều kiện toàn tâm cho chuyên môn, đọc sách, nghiên cứu và cập nhật kiến thức mới. Có sự hỗ trợ tài chính thiết thực, giáo viên như tôi mới mạnh dạn nghĩ đến việc học tập bài bản ở trình độ cao hơn”, thầy Cầm chia sẻ.

Còn cô Phan Thị Hải Yến, giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường An Phú Đông) cho rằng, chính sách hỗ trợ kinh phí học Thạc sĩ, Tiến sĩ là cơ hội rất tốt để giáo viên có điều kiện nâng cao trình độ. “Được thành phố hỗ trợ kinh phí để đi học như vậy là rất tốt. Nếu chính sách được triển khai, bản thân tôi cũng mong muốn có cơ hội học lên Tiến sĩ”, cô Yến chia sẻ.

Gắn đào tạo với nhu cầu thực tế

Ông Nguyễn Hùng Khương, Hiệu trưởng Trường THPT Ten Lơ Man (phường Bến Thành) cho rằng, dự thảo chính sách hỗ trợ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục học Thạc sĩ, Tiến sĩ là một chủ trương đáng khuyến khích, thể hiện sự quan tâm của TPHCM đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ.

Ông Nguyễn Hùng Khương tại hoạt động đối thoại với học sinh.

Trong bối cảnh yêu cầu đối với giáo viên và cán bộ quản lý ngày càng cao, việc thành phố dành nguồn lực hỗ trợ đào tạo sau đại học sẽ tạo thêm điều kiện để đội ngũ chủ động học tập, nghiên cứu và nâng cao năng lực chuyên môn.

Theo ông Khương, mức hỗ trợ được đề xuất tương đối lớn, nhất là đối với chương trình đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài, có thể giúp giảm đáng kể áp lực về chi phí cho những nhà giáo có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia. Tuy nhiên, chính sách cần được triển khai theo hướng chọn đúng đối tượng, đúng nhu cầu và gắn với yêu cầu phát triển đội ngũ của từng cấp học, môn học, lĩnh vực. Việc hỗ trợ không nên chỉ dừng ở mục tiêu tăng số lượng người có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ mà cần quan tâm đến hiệu quả thực tế sau đào tạo.

“Nếu được thông qua, chính sách chắc chắn sẽ tạo thêm động lực để giáo viên học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn. Tuy nhiên, điều quan trọng là kiến thức, năng lực sau đào tạo phải được phát huy trong công việc”, ông Khương chia sẻ.

Theo ông Khương, một giáo viên được đào tạo tốt hơn không chỉ nâng cao năng lực của bản thân mà còn có thể tạo tác động tích cực đến tổ chuyên môn, đồng nghiệp và học sinh. Vì vậy, bên cạnh cơ chế hỗ trợ, cần có sự gắn kết giữa quá trình đào tạo với vị trí việc làm, nhiệm vụ chuyên môn và nhu cầu thực tế của nhà trường.

Từ thực tế công việc, thầy Nguyễn Đức Cầm cho rằng khó khăn lớn nhất khi giáo viên học nâng cao trình độ không hẳn nằm ở việc tiếp thu kiến thức mà là thời gian và sức lực. Công việc của giáo viên không chỉ có đứng lớp mà còn chủ nhiệm, công tác đoàn thể, hồ sơ chuyên môn, soạn bài, chấm bài và nhiều nhiệm vụ khác. Nếu chỉ hỗ trợ kinh phí học tập nhưng vẫn giữ nguyên khối lượng công việc tại trường, giáo viên có thể rơi vào tình trạng quá tải, ảnh hưởng cả việc học lẫn công việc chuyên môn.

Thầy Cầm cho rằng cùng với hỗ trợ tài chính, chính sách cần có cơ chế linh hoạt về thời gian. Nhà trường có thể nghiên cứu sắp xếp thời khóa biểu phù hợp, giảm bớt một số nhiệm vụ kiêm nhiệm trong thời gian giáo viên học tập. Với những học phần phù hợp, có thể đẩy mạnh hình thức học trực tuyến hoặc từ xa để giảm thời gian đi lại.

“Khi có thêm thời gian và điều kiện, giáo viên mới có thể tập trung cho việc học, từ đó nâng cao chuyên môn và quay trở lại phục vụ tốt hơn cho công việc giảng dạy”, thầy Cầm nói.

Tương tự, cô Yến cũng cho rằng điều mong muốn nhất của giáo viên là được hỗ trợ về thời gian để có thể theo học. Cô cho biết đã tìm hiểu và được biết chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ có thể đòi hỏi người học dành nhiều thời gian, trong khi công việc giảng dạy tại trường hiện nay khá lớn.

“Công việc giảng dạy đã nhiều, nếu vừa đảm bảo công việc ở trường, vừa tham gia chương trình đào tạo toàn thời gian mà không có cơ chế hỗ trợ về thời gian thì giáo viên rất khó theo học. Vì vậy, bên cạnh kinh phí, tôi mong khi triển khai chính sách, nhà trường và các cấp quản lý có thể tạo điều kiện về thời gian để giáo viên yên tâm học tập, hoàn thành chương trình”, cô Yến nói.

“Một giáo viên được đào tạo tốt hơn không chỉ nâng cao năng lực của bản thân mà còn có thể tạo tác động tích cực đến tổ chuyên môn, đồng nghiệp và học sinh. Vì vậy, bên cạnh cơ chế hỗ trợ, cần có sự gắn kết giữa quá trình đào tạo với vị trí việc làm, nhiệm vụ chuyên môn và nhu cầu thực tế của nhà trường. Khi đó, nguồn lực đầu tư cho đào tạo mới thực sự chuyển hóa thành chất lượng đội ngũ và hiệu quả giáo dục”, ông Khương cho hay.