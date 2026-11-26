Lần đầu tham quan các điểm di tích trên địa bàn phường Lào Cai, chị Nguyễn Thị Thuận - du khách đến từ Tuyên Quang khá thích thú khi có thể chủ động tìm hiểu thông tin thông qua mã QR được bố trí tại các điểm đến.

Chị Thuận chia sẻ: “Tôi thường có thói quen tìm hiểu trước về lịch sử, văn hóa của những địa điểm mình đến tham quan. Lần này, khi đến các di tích ở phường Lào Cai, tôi thấy có bảng mã QR nên đã dùng điện thoại quét để tìm hiểu. Thông tin được cung cấp khá đầy đủ, dễ tiếp cận, giúp tôi hiểu hơn về lịch sử hình thành cũng như những giá trị văn hóa của từng di tích”.

Tại mỗi điểm di tích đều được bố trí bảng mã QR để người dân, du khách sử dụng điện thoại thông minh truy cập website, tìm hiểu về lịch sử hình thành, các giá trị văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng.

Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp tiện ích QR công đức, tiếp nhận đăng ký khóa lễ, góp phần đa dạng hóa hình thức phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân khi đến tham quan, chiêm bái.

Đặc biệt, 6 điểm di tích đều được trang bị wifi miễn phí, giúp việc kết nối, tra cứu và trải nghiệm các tiện ích số diễn ra thuận lợi.

Một trong những điểm nhấn trong ứng dụng công nghệ số là tại Điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào Cai. Tại đây, nội dung giới thiệu, thuyết minh đã được chuyển đổi sang hình thức thuyết minh bằng giọng đọc trí tuệ nhân tạo (AI).

Đáng chú ý, từng bức ảnh trưng bày trong nhà lưu niệm đều được gắn mã QR riêng. Chỉ với thao tác quét mã, khách tham quan có thể nghe giới thiệu về nội dung bức ảnh, những sự kiện, dấu mốc lịch sử và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào các dân tộc Lào Cai.

Việc ứng dụng công nghệ số trong công tác thuyết minh tại lKhu Nhà Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bước tiến thiết thực, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản và đưa lịch sử đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nhờ đó, những tư liệu hình ảnh không chỉ dừng ở việc trưng bày, giới thiệu trực quan mà còn trở thành những điểm thông tin tương tác, giúp du khách chủ động khám phá, tìm hiểu sâu hơn về lịch sử. Cách làm này đặc biệt có ý nghĩa trong công tác giáo dục truyền thống, góp phần tạo sức hấp dẫn cho hoạt động tham quan, tìm hiểu di tích.

Ông Ngô Ngọc Hà - Trưởng Ban Quản lý Di tích phường Lào Cai cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ số đã từng bước đổi mới phương thức giới thiệu, quảng bá các di tích. Các tiện ích công nghệ cũng góp phần hiện đại hóa hoạt động tại di tích, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và du khách”.

Việc ứng dụng công nghệ số góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các giá trị di sản, không chỉ đối với du khách trực tiếp đến tham quan mà còn với đông đảo người dân thông qua môi trường Internet. Cùng với đầu tư hạ tầng và các tiện ích công nghệ, Ban Quản lý Di tích phường cũng chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Ông Ngô Ngọc Hà cho biết thêm: “Trong thời gian tới, Ban Quản lý Di tích sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả các nền tảng đã triển khai, nghiên cứu bổ sung nội dung, tiện ích phù hợp với thực tế; đồng thời tăng cường bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, đổi mới phương thức tuyên truyền, quảng bá”.

Lễ hội mùa xuân tại phường Lào Cai thu hút nhiều du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái.