Tạo sức mạnh nội sinh từ văn hóa doanh nghiệp

Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề “Văn hóa doanh nghiệp - nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững”. Ảnh: Trần Huấn

Diễn đàn thu hút khoảng 300 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý, các hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nhân, cơ quan báo chí và cơ sở giáo dục, đào tạo.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng cho biết, Bộ đang nỗ lực phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao và kinh tế du lịch. Bên cạnh kiến tạo thể chế, sử dụng ngân sách nhà nước để định hướng, thúc đẩy phát triển, ngày 12-10-2026, Bộ đã ra mắt Mạng lưới phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời công bố 17 bài toán lớn về phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng phát biểu. Ảnh: Trần Huấn

Thông qua mạng lưới, Bộ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tập đoàn đa ngành, doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa cùng tham gia giải quyết những bài toán đặt ra. Các nhiệm vụ yêu cầu có kết quả, sản phẩm định lượng, đo lường được ngay trong năm 2026, đồng thời kiến tạo giá trị bền vững cho tương lai.

Từ định hướng này, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới cần vừa giữ gìn bản sắc dân tộc, vừa đổi mới sáng tạo bằng công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Để phát triển bền vững, doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa dựa trên tám giá trị cốt lõi: Đề cao liêm chính, thượng tôn pháp luật và giữ chữ tín; lấy giá trị thực dành cho khách hàng làm căn cứ hành động; tôn trọng con người, trọng dụng tài năng và phát triển năng lực; tôn trọng đổi mới sáng tạo, học tập liên tục và thích ứng nhanh; xây dựng văn hóa sử dụng dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm; đề cao văn hóa nêu gương; giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam; gắn khát vọng phát triển doanh nghiệp với trách nhiệm dài hạn đối với đất nước và cộng đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng khẳng định, xây dựng văn hóa doanh nghiệp là quá trình lâu dài. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp phát triển 10 ngành công nghiệp văn hóa, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Tổng Biên tập Báo Văn hóa Nguyễn Anh Vũ phát biểu. Ảnh: Trần Huấn

Từ góc độ thực tiễn, Tổng Biên tập Báo Văn hóa Nguyễn Anh Vũ đặt vấn đề về yếu tố quyết định sức mạnh lâu dài của doanh nghiệp. Theo ông, vốn, công nghệ, nhân lực, thị trường và mô hình kinh doanh đều quan trọng, song văn hóa doanh nghiệp là nguồn lực có tác động trực tiếp đến cách doanh nghiệp hành động, ứng xử, vượt qua khủng hoảng và phát triển.

Nghiên cứu do Viện Phát triển doanh nghiệp thuộc VCCI và Blue C công bố cuối năm 2025, khảo sát 505 doanh nghiệp, ghi nhận điểm trung bình về mức độ trưởng thành trong thực thi văn hóa doanh nghiệp đạt 43,84 điểm, tương đương cấp độ 4 trên thang 6 cấp, tăng 4,12 điểm so với năm 2024. Tuy nhiên, mới 48,51% doanh nghiệp trong mẫu khảo sát đạt cấp độ trưởng thành từ mức 4 trở lên; tỷ lệ đạt hai cấp độ cao nhất là 27,9%. Những số liệu này cho thấy khoảng cách giữa nhận thức và thực hành văn hóa doanh nghiệp vẫn cần được thu hẹp.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Trần Huấn

Tại diễn đàn, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, nhấn mạnh, văn hóa phải trở thành năng lực bên trong, giúp doanh nghiệp quản trị tốt hơn, đổi mới hiệu quả hơn và phát triển bền vững.

Theo ông Mạc Quốc Anh, bốn định hướng để văn hóa doanh nghiệp thấm sâu vào đời sống là đặt văn hóa ở vị trí trung tâm trong quá trình phát triển doanh nghiệp và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với chất lượng văn hóa tổ chức.

“Văn hóa doanh nghiệp thể hiện rõ trong ứng xử, giải quyết khó khăn, khủng hoảng, đó là việc phải giữ cam kết khi lợi nhuận thu hẹp, minh bạch khi xảy ra sai sót, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động khi doanh nghiệp gặp khó khăn”, ông Mạc Quốc Anh chia sẻ.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Trường Đại học Intracom và Báo Văn hóa đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2031, hướng tới thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững và phát huy thế mạnh của hai đơn vị. Trọng tâm hợp tác gồm nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm truyền thông đa phương tiện; phối hợp tổ chức hội thảo, sự kiện văn hóa - giáo dục và triển khai các chương trình đào tạo, hướng nghiệp, thực tập, tạo cơ hội việc làm thiết thực cho sinh viên.