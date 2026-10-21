Tạo sức mạnh kép cho tăng trưởng

Một góc trung tâm Xã Quách Phẩm với hạ tầng khang trang.

Tận dụng cơ hội từ Nghị quyết số 16

Tuyến lộ kênh Tám Lẫm, ấp Xóm Mới, dài khoảng 1 km, có hơn 20 hộ dân sinh sống. Nhiều năm không có đường, việc đi lại, vận chuyển hàng hoá của bà con gặp không ít khó khăn. Khi địa phương triển khai chủ trương làm lộ đất đen, các hộ dân đồng lòng hưởng ứng, người góp ngày công, người hiến đất, chung sức đẩy nhanh tiến độ công trình.

Trong đó, ông Trương Văn Tuấn tự nguyện đóng góp 60 triệu đồng xây kè, đồng thời cùng bà con di dời cây trồng, khẩn trương giải phóng mặt bằng làm đường. Ông Tuấn chia sẻ: “Mấy mươi năm không có lộ, bà con đi lại vất vả. Khi xã có chủ trương làm đường, ai cũng phấn khởi, chung tay cùng chính quyền để con đường sớm hoàn thành”.

Sự đồng thuận của người dân là điều kiện quan trọng để Xã Quách Phẩm từng bước tháo gỡ khó khăn về hạ tầng giao thông. Ðặc biệt, Nghị quyết số 16 đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% khóm, ấp có đường bê tông thông suốt, đây là cơ hội cho địa phương cải thiện mạng lưới giao thông, kết nối khu dân cư với vùng sản xuất và đầu mối tiêu thụ hàng hoá.

Ðịa bàn rộng, dân cư phân tán, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế, đòi hỏi địa phương phải ưu tiên công trình sát nhu cầu thực tế. Ðến nay, xã hoàn thành 7,5 km lộ đất đen, tạo tiền đề từng bước cứng hoá mặt đường bằng bê tông.

Theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 16, địa phương triển khai các công trình GTNT với tổng chiều dài hơn 23 km, tổng mức đầu tư hơn 42,6 tỷ đồng, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông, phục vụ đi lại và phát triển sản xuất của người dân.

Theo ông Lê Văn Tông, Bí thư Chi bộ ấp Bà Hính, Nghị quyết số 16 tạo cơ sở để địa phương huy động sức dân, từng bước hoàn thiện GTNT. Chi bộ phối hợp với ban nhân dân tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện. "Hiện nay, tuyến lộ rộng 1,5 m xuống cấp tại ấp được đầu tư mở rộng lên 3 m, bà con rất phấn khởi, chủ động chuẩn bị làm lộ đất đen, để công trình nhanh chóng được khởi công, cải thiện điều kiện đi lại và vận chuyển hàng hoá", ông Tông chia sẻ.

Ông Trần Văn Sử, Trưởng phòng Kinh tế xã, cho biết, địa phương tập trung triển khai các công trình giao thông theo nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sự tham gia của cộng đồng. Việc đầu tư từng bước, phù hợp khả năng nguồn lực sẽ tạo cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế.

Năm 2026, Xã Quách Phẩm bố trí 25 tỷ đồng thực hiện 8 công trình GTNT. Ðến nay, 2 công trình cầu đã hoàn thành, các tuyến lộ đang được triển khai. Yêu cầu đặt ra là các công trình phải phát huy hiệu quả lâu dài, ưu tiên kết nối khu dân cư, vùng nuôi thuỷ sản và các tuyến giao thông chính, nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông, thuỷ sản và mở rộng cơ hội giao thương.

Tuyến lộ tại ấp Bà Hính được đắp đất gia cố, tạo thuận lợi cho đi lại của người dân và chuẩn bị mở rộng mặt đường.

Nâng hiệu quả kinh tế chủ lực

Với hơn 6.000 ha nuôi thuỷ sản, tôm và sò huyết là những ngành hàng chủ lực của Xã Quách Phẩm, tạo sinh kế cho nhiều hộ dân.

Trên diện tích mặt nước 19.000 m², hơn 10 năm qua, gia đình bà Trần Thanh Tuyền, ấp Bà Hính, duy trì mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến, kết hợp thả nuôi cua. Chủ động khâu chăm sóc, từng bước tích luỹ kinh nghiệm qua mỗi vụ, gia đình có thu nhập ổn định. “Hằng tháng, gia đình thả nuôi tôm, cua nối tiếp; sau đợt thả khoảng 4-5 tháng thì thu hoạch. Mô hình này giúp chủ động việc sản xuất, thu nhập ổn định khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng, trang trải cuộc sống”, bà Tuyền cho biết.

Thuỷ sản giữ vai trò trụ cột trong cơ cấu kinh tế địa phương. Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng thuỷ sản đạt 8.176 tấn, bằng 78,28% kế hoạch năm; riêng tôm đạt 4.721 tấn. Kết quả này là cơ sở để xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm.

Tuy vậy, tình hình sản xuất vẫn chịu tác động của thời tiết, dịch bệnh và chi phí đầu vào. Hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số, địa phương xác định cần nâng cao hiệu quả các mô hình hiện có, tăng ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chủ động kiểm soát rủi ro và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ðể hỗ trợ người dân, địa phương chú trọng tuyên truyền, chuyển giao kỹ thuật và lựa chọn mô hình phù hợp điều kiện từng vùng nuôi. Riêng quý III/2026, xã tổ chức 4 lớp tập huấn với 320 lượt người tham dự, tập trung vào các mô hình sản xuất thuỷ sản chủ lực.

Ông Nguyễn Việt Khái, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết, địa phương xác định thuỷ sản tiếp tục là ngành kinh tế quan trọng cần được phát triển, gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất và kiểm soát rủi ro. Các mô hình cần được đánh giá trên kết quả thực tế, lựa chọn cách làm phù hợp để nhân rộng, tránh đầu tư dàn trải. Qua đó, góp phần duy trì đà tăng trưởng và nâng thu nhập cho người dân.

Xã Quách Phẩm quan tâm chăm lo nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. (Trong ảnh: Bí thư Ðảng uỷ xã Nguyễn Ngọc Thuận (bìa phải) kết nối, trao tặng nhà Ðại đoàn kết cho gia đình ông Lý Văn Niên, ấp Nhà Cũ).

Bên cạnh thuỷ sản, thương mại và dịch vụ đang mở rộng động lực phát triển kinh tế. Chợ Cái Keo là đầu mối giao thương quan trọng của địa phương. Toàn xã hiện có 37 công ty, doanh nghiệp, 1.130 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, cùng với 8 sản phẩm OCOP 3-4 sao.

Với lợi thế kinh tế thuỷ sản và hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, Xã Quách Phẩm đang gắn đầu tư hạ tầng giao thông với nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và mở rộng liên kết tiêu thụ. Ðây là hướng đi quan trọng để khai thác tiềm năng, tạo động lực cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương./.