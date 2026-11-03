Tạo sức mạnh cộng hưởng để lan tỏa tiếng Việt tại Thái Lan

Toàn cảnh buổi Tọa đàm tại Trường Đại học Hoàng gia Udon Thani, Vương quốc Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 2/11, tại Trường Đại học Hoàng gia Udon Thani, Vương quốc Thái Lan, Tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề "Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài" đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sự kiện quy tụ đông đảo các nhà khoa học, đại diện cơ quan chức năng hai nước và đông đảo bà con kiều bào, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tâm điểm của Tọa đàm không chỉ là các tham luận chuyên môn sâu sắc mà còn là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ sở giáo dục, cơ quan ngoại giao và cộng đồng kiều bào.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm tại tại Trường Đại học Hoàng gia Udon Thani, Vương quốc Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Những bước chuyển mình từ công tác đào tạo và chuyển đổi số

Mở đầu Tọa đàm, báo cáo tham luận của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thành Nam, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, thu hút sự chú ý đặc biệt của đại biểu tham dự. Tiến sỹ Bùi Thành Nam trình bày những thành tựu mang tính đột phá của Nhà trường trong việc thực hiện sứ mệnh quốc gia về tiếng Việt và Việt Nam học. Điểm nhấn quan trọng nhất chính là Kênh dạy tiếng Việt trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thành Nam, từ năm 2023 đến nay, Nhà trường đã nhanh chóng xây dựng và vận hành hiệu quả một mô hình đào tạo số hóa quy mô lớn, bền vững, thích ứng với đa quốc gia, đa múi giờ và đa trình độ. Những con số tăng trưởng vượt bậc đã minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình: Từ 8 lớp học với khoảng 20 học viên vào năm 2023, đến năm 2025, Nhà trường đã tổ chức khoảng 150 lượt lớp với 300 lượt học viên trên gần 1.000 lượt đăng ký, phục vụ bà con kiều bào tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đáng chú ý, nhóm học viên từ 6 đến 12 tuổi chiếm khoảng 65 đến 70%, cho thấy tác động trực tiếp và sâu rộng tới thế hệ trẻ - những người tiếp nối tương lai của cộng đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thành Nam (trái), Phó Hiệu trưởng thường trực Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để làm được điều này, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã xây dựng một hệ sinh thái học liệu đồ sộ gần 20.000 trang do đội ngũ chuyên gia đầu ngành biên soạn theo 6 bậc năng lực tiếng Việt, cùng ngân hàng đề thi chuẩn hóa và các tài liệu văn hóa đời sống.

Bên cạnh đó, Nhà trường còn triển khai đồng bộ các chương trình quốc gia và hợp tác quốc tế, tiêu biểu như xây dựng tài liệu dạy tiếng Việt song ngữ Việt - Anh cho trẻ em, chương trình truyền hình "Xin chào Việt Nam" trên VTV4 với gần 100 bài giảng, hay việc tổ chức khoảng 20 khóa tập huấn cho hàng nghìn giáo viên kiều bào.

Sự chuyển hóa từ các thành tựu khoa học nền tảng như Khung năng lực tiếng Việt thành hiệu quả thực tiễn đã khẳng định năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị - đối ngoại ở mức nổi bật, vượt trội của Nhà trường.

Vai trò cầu nối của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thái Lan

Nếu những nỗ lực từ các cơ sở giáo dục trong nước là gốc rễ, thì vai trò của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thái Lan chính là nhịp cầu nối liền gốc rễ ấy với cộng đồng kiều bào và xã hội sở tại. Tại Tọa đàm, vai trò của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, ông Đinh Hoàng Linh, đã được các đại biểu đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao.

Ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên UBTW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani phát biểu tham luận. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong bài phát biểu chào mừng, Tiến sĩ Khanisara Thanyasunthornsakun, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoàng gia Udon Thani, đã khẳng định Trung tâm Việt Nam học của trường là một đơn vị quan trọng trong việc kết nối và thúc đẩy hợp tác với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, các cơ sở giáo dục và các hội đoàn.

Tại Tọa đàm, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh đã có phần chia sẻ quan trọng về việc triển khai các hoạt động thực tiễn tại khu vực Đông Bắc Thái Lan. Những định hướng và hoạt động do Tổng Lãnh sự quán triển khai đóng vai trò thúc đẩy sự phối hợp giữa Trường Đại học Hoàng gia Udon Thani, Trung tâm Việt Nam học, các hội đoàn người Việt và chính quyền địa phương. Qua đó, tiếng Việt và văn hóa Việt Nam không chỉ được bảo tồn trong phạm vi gia đình mà còn vươn ra môi trường học thuật, trở thành cầu nối giao lưu nhân dân và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan vào năm 2026.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh phát biểu tham luận và đóng góp ý kiến tại Tọa đàm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tọa đàm còn ghi dấu ấn bởi sự tham gia và chia sẻ tâm huyết của nhiều diễn giả quan trọng. Bà Nguyễn Thị Thuận, Phụ trách Phòng Văn hóa - Tiếng Việt, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã trình bày những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 23-NQ/TW, nhấn mạnh 4 quan điểm chỉ đạo và ba mục tiêu lớn, trong đó có việc xây dựng cộng đồng đoàn kết, hội nhập tốt và giữ gìn bản sắc.

Bà Nguyễn Thị Thuận cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển từ việc chủ yếu gìn giữ tiếng Việt trong phạm vi cộng đồng sang phát triển và mở rộng không gian sử dụng tiếng Việt trong các hoạt động giáo dục, giao lưu văn hóa, nghiên cứu và kinh doanh.

Đại diện cho tiếng nói của cộng đồng, Tiến sĩ Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, đã chia sẻ về vai trò của các hội đoàn trong việc thúc đẩy ngôn ngữ và văn hóa.

Ông nhấn mạnh tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp mà còn là sợi dây thiêng liêng kết nối các thế hệ với quê hương. Trong khi đó, ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, đã khắc họa bức tranh sinh động về sự gắn bó của cộng đồng người Việt tại địa phương trong hơn 130 năm qua, cùng những nỗ lực gìn giữ văn hóa và phát triển Phố Việt Nam (Vietnam Town) tại Udon Thani.

Tiến sĩ Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hội Doanh nhân Thái Việt Nam toàn Thái Lan phat biểu tham luận. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà Nguyễn Thị Vân, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, lại mang đến góc nhìn sâu sắc về vai trò của di tích lịch sử trong việc nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt. Bà cho biết Khu di tích không chỉ là "địa chỉ đỏ" để tưởng niệm mà còn là không gian văn hóa sống động, nơi những câu chuyện kể bằng tiếng Việt và các hoạt động trải nghiệm văn hóa giúp thế hệ trẻ thêm tự hào về cội nguồn.

Có thể khẳng định, thành công của Tọa đàm khoa học quốc tế tại Udon Thani là minh chứng rõ nét cho sự cộng hưởng sức mạnh giữa các cơ sở giáo dục hàng đầu Việt Nam như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, vai trò ngoại giao nhạy bén của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thái Lan, và sự chung tay bền bỉ của toàn thể cộng đồng kiều bào. Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn thắp lên ngọn lửa tự hào dân tộc, góp phần trao truyền ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam đến các thế hệ mai sau một cách bền vững và rộng khắp./.