Tạo sức lan tỏa Ngày Pháp luật Việt Nam từ các hoạt động thiết thực

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 được triển khai với chủ đề “Đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, góp phần kiến tạo phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. Các hoạt động hưởng ứng được tập trung cao điểm từ tháng 10 đến tháng 11; trong đó, tuần cao điểm bắt đầu từ ngày 1/11/2026 đến ngày 9/11/2026.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Hồng tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và hội viên phụ nữ.

Điểm nhấn đáng chú ý, các đơn vị, địa phương đã triển khai diễn đàn đối thoại với tinh thần “lắng nghe thực tiễn, tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý” bằng hình thức phù hợp. Chiều 29/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Hồng tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và hội viên phụ nữ. Tại đây, đại biểu đã nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách phát triển KT-XH, an ninh, trật tự, thuế và lệ phí, chế độ, chính sách BHXH, BHYT... và được lãnh đạo xã cùng các bộ phận chuyên môn giải đáp cụ thể.

Ông Nguyễn Thành Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Hồng trao đổi: "Trên cơ sở rà soát, chúng tôi đã tổng hợp vướng mắc của người dân trên địa bàn liên quan đến chính sách hỗ trợ xây dựng NTM, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng cấp giao thông, bảo vệ môi trường... Từ đó, giao các phòng, ngành nghiên cứu, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ. Những vấn đề vượt thẩm quyền, địa phương đã đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. Qua đánh giá cho thấy, việc tổ chức đối thoại đã phát huy hiệu quả tích cực, làm rõ được nguyên nhân, đưa ra giải pháp để giải quyết khó khăn, vướng mắc nổi lên từ thực tiễn".

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, các xã Toàn Lưu, Mai Phụ... cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải; góp phần phát huy vai trò của công tác hoà giải, giữ gìn khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã lồng ghép phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong buổi chào cờ đầu tháng.

Cán bộ Sở Tư pháp Hà Tĩnh trao đổi về các nội dung liên quan tới kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay gắn liền kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 – 9/11/2026) và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Do vậy, việc tổ chức các cuộc thi trực tuyến được đánh giá là hình thức tuyên truyền mang tính đổi mới, sáng tạo, phù hợp với nhiều đối tượng. Thời gian qua, hai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số” (do Bộ Tư pháp tổ chức) và "Điểm hẹn pháp luật" (do Sở Tư pháp tổ chức) đã thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân Hà Tĩnh.

Anh Lê Văn Thái (TDP 10 Thuận Lộc, phường Nam Hồng Lĩnh) chia sẻ: "Nhờ theo dõi thông tin các cuộc thi, tôi đã hiểu rõ hơn quy định của Hiến pháp, pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; đặc biệt là vấn đề pháp lý gắn với chuyển đổi số, dịch vụ công, giao dịch điện tử, bảo vệ thông tin, dữ liệu, an toàn trên môi trường số... Bên cạnh đó, tôi còn có điều kiện tiếp cận với các kiến thức pháp luật có tác động lớn đến đời sống xã hội như: Luật Hộ tịch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp...".

Cuộc thi trực tuyến "Điểm hẹn pháp luật" nhận được sự quan tâm đông đảo của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh.

Theo thống kê, trong cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số” (do Bộ Tư pháp tổ chức từ ngày 20/8/2026 - 3/10/2026), phường Hoành Sơn là địa phương dẫn đầu số lượt dự thi của Hà Tĩnh với 1.109 lượt, tiếp đến là phường Thành Sen (923 lượt), xã Thiên Cầm (836 lượt)... Đối với cuộc thi "Điểm hẹn pháp luật", sau gần 2 tuần diễn ra, đã thu hút hơn 80.000 người tham gia với hơn 150.000 lượt thi; có ngày cao điểm đạt trên 15.000 lượt người. Việc tổ chức các cuộc thi đã góp phần mở rộng khả năng tiếp cận pháp luật của người dân trên môi trường số.

Trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, nhiều đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng khẩu hiệu thiết thực, phù hợp như: "Đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật - Kiến tạo phát triển", "Xây dựng pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật - Khơi thông nguồn lực, phát triển đất nước", "Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số - Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp", "Ngày Pháp luật Việt Nam - Lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật"... Đồng thời, tổ chức truyền thông thông qua pano, áp phích, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, các tuyến đường chính, địa điểm công cộng; thiết lập banner hưởng ứng trên cổng/trang thông tin điện tử...

Xã Mai Phụ trang hoàng pano, khẩu hiệu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Ngày Pháp luật (ảnh: Thông tin xã Mai Phụ).

Đặc biệt, ngày 18/10/2026, Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã ban hành Công văn số 2841/STP-PC&PBGDPL về việc phát hành bộ sản phẩm truyền thông dùng chung hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026. Bộ sản phẩm được xây dựng với chủ đề “Đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, góp phần kiến tạo phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. Qua đó, thống nhất nội dung, thông điệp, hình thức tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, địa phương khai thác, sử dụng trong các hoạt động hưởng ứng.

Bà Trần Thị Kiều Oanh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá: "Thời gian qua, việc tổ chức các hoạt động hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam tại Hà Tĩnh đã được tiến hành sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Đặc biệt, năm nay, các hoạt động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị; tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp luật một cách thuận tiện, kịp thời, dễ hiểu, dễ thực hiện. Các hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn tăng cường niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tạo sự đồng thuận trong xã hội”.