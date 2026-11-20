Điểm đáng chú ý là chuyển đổi số đã không còn dừng ở việc xây dựng kế hoạch, phát động phong trào mà từng bước được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ có địa chỉ, đối tượng và kết quả cụ thể.

Đưa tiện ích số vào các hoạt động thường nhật

Tại xã Quang Minh, việc quản lý tiến độ từng nhiệm vụ được chú trọng, cùng với tổ chức thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng thôn số. Địa phương đồng thời tập trung hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất tại làng nghề. Trong khi đó, xã Phù Đổng đặt mục tiêu hoàn thiện mô hình “Thôn số” tại 31/31 thôn, gắn việc xây dựng mô hình với hoạt động hỗ trợ người dân ngay tại địa bàn dân cư.

Cách triển khai này cho thấy các địa phương đang tìm cách đưa chuyển đổi số ra khỏi phạm vi công việc chuyên môn của cơ quan hành chính, trở thành hoạt động gắn với từng khu dân cư, từng hộ kinh doanh và những nhu cầu cụ thể trong đời sống.

Đáng chú ý, vai trò của người đứng đầu được thể hiện qua việc trực tiếp tham gia các hoạt động trên môi trường số. Tại xã An Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Thu Hương đã cùng nhà vườn thực hiện chương trình livestream giới thiệu, quảng bá các sản phẩm hoa lan địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Thu Hương livestream giới thiệu, quảng bá các sản phẩm hoa lan địa phương. Ảnh:Xã An Khánh

Ngay trong không gian vườn hoa, lãnh đạo xã cùng chủ nhà vườn giới thiệu các dòng lan đang được chăm sóc, trao đổi về đặc điểm, giá trị sản phẩm, điều kiện sản xuất, kinh doanh và những cơ hội ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, kết nối tiêu thụ. Người xem được khám phá không gian vườn lan với nhiều chủng loại, màu sắc, kiểu dáng khác nhau, đồng thời tìm hiểu công việc chăm sóc, quá trình tạo ra những sản phẩm đòi hỏi sự công phu và tâm huyết của người trồng.Không chỉ giới thiệu sản phẩm, chương trình còn tạo không gian giao lưu với cộng đồng yêu lan, chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn, chăm sóc cây từ thực tế sản xuất.

Tương tự, ở xã Mỹ Đức, hoạt động livestream cũng được lựa chọn làm một trong những giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm và phát triển du lịch. UBND xã đã tổ chức thành công các phiên livestream giới thiệu nông sản, sản phẩm tiềm năng OCOP và các tour, tuyến, điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn.

Trực tiếp tham gia giới thiệu sản phẩm, kể những câu chuyện gắn với quê hương Mỹ Đức là hai Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Trọng Của và Lê Văn Đoàn. Thông qua các fanpage Mỹ Đức 24H, Xã Mỹ Đức - Hà Nội và Du lịch cộng đồng Mường Cốc, chương trình đưa đến người xem những sản phẩm nông sản tiêu biểu như trà sen, xôi sen, các sản phẩm từ sen, măng rừng, mật ong...

Điểm nhấn của các phiên livestream là dành thời lượng kể câu chuyện về sản phẩm, vùng nguyên liệu, làng nghề và những giá trị văn hóa gắn với địa phương. Người xem không chỉ được giới thiệu về sản phẩm mà còn có thể tìm hiểu thông tin, trải nghiệm, địa điểm bán hàng và kết nối mua sắm trực tuyến.

Với hình thức truyền tải trực tiếp, có sự tham gia của lãnh đạo xã và những người gắn bó với sản phẩm, hai phiên livestream đã thu hút hơn 30.000 lượt xem, tương tác và chia sẻ, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân trong và ngoài địa phương.

Nhiều địa phương đưa các tiện ích số vào những hoạt động kinh tế quen thuộc. Ảnh: Nguyễn Nga

Một hướng triển khai khác đang được nhiều địa phương chú trọng là đưa các tiện ích số vào những hoạt động kinh tế quen thuộc, trước hết là tại các chợ dân sinh và tuyến phố kinh doanh.

Tại xã Thiên Lộc, đã hỗ trợ 1.118 hộ kinh doanh, tiểu thương, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất sử dụng nền tảng số; duy trì thanh toán không dùng tiền mặt tại 2 chợ dân sinh và 5 tuyến phố kinh doanh; tổ chức 14 buổi livestream quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.

Cùng với đó, xã triển khai mô hình “Sổ tay công dân số Thiên Lộc”, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích và kỹ năng số. Trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, các tổ chuyển đổi số lưu động đã đến từng hộ gia đình, hướng dẫn hơn 10.000 người kích hoạt, sử dụng chữ ký số công cộng trên ứng dụng VNeID và tích hợp tài khoản an sinh xã hội. Hệ thống Wi-Fi miễn phí cũng được duy trì tại 17/17 điểm nhà văn hóa thôn, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các tiện ích trên môi trường mạng ngay tại khu dân cư.

Chuyển từ hỗ trợ công nghệ sang tạo giá trị thực chất

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND, 126/126 xã, phường đã ban hành kế hoạch triển khai, huy động doanh nghiệp công nghệ số, ngân hàng, tổ chuyển đổi số cộng đồng và các lực lượng tại cơ sở tham gia hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Các lực lượng tại cơ sở tham gia hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: PV

Toàn thành phố đã hỗ trợ chuyển đổi số cho 323.189 trong tổng số 487.757 đối tượng, đạt 66,3%, cao hơn gấp hai lần chỉ tiêu tối thiểu 30%. Trong đó có 214.314 hộ kinh doanh, 108.255 doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng 108 làng nghề được hỗ trợ.

Đáng chú ý, 41,1% số đối tượng được hỗ trợ đã sử dụng từ 4 nhóm nền tảng số trở lên; 46.514 đối tượng phát sinh doanh thu qua kênh số.

Trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt, 433/433 chợ dân sinh trên địa bàn thành phố đã triển khai mô hình, đạt tỷ lệ 100%. Toàn thành phố hình thành 744 tuyến phố kinh doanh không dùng tiền mặt, vượt chỉ tiêu 630 tuyến đề ra.

Ở lĩnh vực phục vụ cộng đồng, 2.770/2.770 thôn, tổ dân phố đã hình thành nhóm cộng đồng số trên nền tảng iHanoi, với 490.157 người dân tham gia. Hệ thống HanoiCheck về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường cũng được triển khai tại 3.447 trong tổng số 3.454 cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú, đạt 99,8%.

Tại cuộc làm việc về phát triển kinh tế số hồi đầu tháng 11-2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh, chuyển đổi số phải tạo ra sản phẩm cụ thể, được đánh giá bằng đóng góp vào tăng trưởng, hiệu quả kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân.

Yêu cầu này cũng đặt ra nhiệm vụ cho các địa phương trong giai đoạn tiếp theo: Không dừng lại ở hoàn thành các chỉ tiêu của đợt cao điểm mà phải duy trì, phát huy những mô hình đã triển khai; tiếp tục hỗ trợ các nhóm còn hạn chế về kỹ năng số, nhất là hộ kinh doanh nhỏ, cơ sở sản xuất tại làng nghề và người dân chưa quen với các phương thức giao dịch trực tuyến, từ đó, đưa chuyển đổi số mới thực sự đi vào chiều sâu, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân Thủ đô.