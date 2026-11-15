Tạo sức hút lâu dài cho thương hiệu du lịch mùa thu Thủ đô

Từ những thớ giấy mộc mạc, một cuộc đối thoại văn hóa ấm áp đã được mở ra ngay giữa lòng Hà Nội. Khi bước ra khỏi không gian trưng bày tĩnh lặng để hòa vào nhịp sống đương đại, cả giấy Dó Việt Nam và giấy Hanji Hàn Quốc đều có thêm cơ hội được tiếp nối bền bỉ.