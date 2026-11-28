Xã Bình Thuận có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhờ khí hậu, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và bản sắc văn hóa các dân tộc. Địa phương có hơn 800 ha chè, trên 1.400 ha cà phê, hơn 400 ha cây ăn quả; nổi bật là đèo Pha Đin - di tích lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và Khu du lịch sinh thái rộng hơn 30 ha do HTX Du lịch Pha Đin đầu tư. Đây là những lợi thế để Bình Thuận phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm, từng bước hình thành điểm dừng chân hấp dẫn trên cung đường khám phá Sơn La – Tây Bắc.

Đồi chè vân tay tại bản Thái Bình, xã Bình Thuận.

Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế và hướng phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, trung tuần tháng 11 vừa qua, UBND xã Bình Thuận tổ chức Hội thảo tư vấn phát triển du lịch, với sự tham gia của đại diện các sở, ngành và đơn vị lữ hành. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích những hạn chế trong phát triển du lịch của địa phương: Hoạt động còn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch tổng thể; sản phẩm du lịch chưa phong phú; nguồn lực đầu tư hạn chế, khó thu hút các nhà đầu tư lớn; nhân lực du lịch thiếu chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại khu vực đồi chè xã Bình Thuận.

Bà Lê Thị Hồng Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, cho biết: Để tháo gỡ khó khăn, Bình Thuận cần chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; khai thác hiệu quả lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử đèo Pha Đin và bản sắc văn hóa các dân tộc để thu hút du khách. Cùng với đó, sớm hoàn thiện quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn.

Tiếp thu các ý kiến tại hội thảo, xã Bình Thuận đang từng bước triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển du lịch. Trọng tâm là công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng phục vụ du lịch; vận động nhân dân tham gia xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái gắn với văn hóa truyền thống. Địa phương cũng tăng cường kết nối với các đơn vị lữ hành, tham gia hội chợ xúc tiến, quảng bá cảnh quan và sản phẩm văn hóa đặc trưng. Đáng chú ý, xã đã lựa chọn, khoanh vùng 82 ha đồi chè tại bản Thái Bình làm trọng điểm phát triển du lịch sinh thái, kết nối với đồi Thư Vũ và bản nhà sàn dân tộc Thái.

Du khách trải nghiệm múa sạp của đồng bào Thái, xã Bình Thuận.

Ông Lường Văn Út, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Sai Chiên, xã Bình Thuận, cho biết: Bản có 100% dân số là đồng bào dân tộc Thái. Sau khi được thông tin lựa chọn là một trong những bản phát triển du lịch cộng đồng của xã, Chi bộ và Ban quản lý bản đã tổ chức họp, lấy ý kiến đảng viên và nhân dân. Bà con đều đồng tình, ủng hộ chủ trương này. Thời gian tới, bản sẽ phối hợp, cung cấp thông tin theo yêu cầu của UBND xã, chung sức xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Năm 2026, Bình Thuận ước đón 111.500 lượt khách, tăng hơn 96.000 lượt so với năm 2025; doanh thu du lịch đạt khoảng 4,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng khách lưu trú chỉ đạt khoảng 1.308 lượt, công suất sử dụng buồng, phòng đạt 15%. Phần lớn du khách tham quan trong ngày, chưa lưu trú dài ngày do dịch vụ homestay và các hoạt động trải nghiệm còn hạn chế. Thực tế này đặt ra yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm, phát triển dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch.

Trên cơ sở tiềm năng và nhu cầu thực tế, xã Bình Thuận phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian để xây dựng bản đồ số tài nguyên, đẩy mạnh quảng bá trực tuyến. Đồng thời, địa phương liên kết với đơn vị lữ hành Lâm Huy xúc tiến thiết kế các tour du lịch như: “Du lịch siêu vườn trường” dành cho học sinh, sinh viên và “Hành trình về nguồn” trên tuyến Sơn La - Điện Biên. Xã cũng chú trọng học tập kinh nghiệm phát triển du lịch tại các địa phương trong và ngoài tỉnh, từng bước xây dựng thương hiệu, gắn phát triển du lịch với bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, tạo sức hấp dẫn đối với du khách.

Nhân dân bản Sai Chiên, xã Bình Thuận trong vòng xòe đoàn kết, góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Ông Đỗ Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, cho biết: Cùng với kết nối các đơn vị lữ hành, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch trên các kênh thông tin và nền tảng mạng xã hội, thời gian tới, xã tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch; nghiên cứu mở rộng một số tuyến đường nội bản đến các điểm tham quan; thu hút nhà đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú, phát triển du lịch sinh thái. Qua đó, từng bước hoàn thiện các điều kiện, sẵn sàng đón và phục vụ du khách trong những năm tới.

Du khách tìm hiểu, thưởng thức điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông tại xã Bình Thuận.

Từ những lợi thế sẵn có đến các hướng đi đang từng bước được định hình, Bình Thuận đang mở ra dư địa mới cho phát triển du lịch. Khi nông nghiệp, cảnh quan và bản sắc văn hóa được kết nối thành những sản phẩm đặc trưng, du lịch sẽ trở thành động lực thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.