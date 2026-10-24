Tạo sức bật những tháng cuối năm

Nhiều điểm sáng nhưng không ít áp lực

Theo số liệu thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý III ước tăng 9,14%; luỹ kế 9 tháng tăng 7,37% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kịch bản đề ra là 8,73%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 5,35%; công nghiệp và xây dựng tăng 9,5%; dịch vụ tăng 8,35%.

Nông nghiệp, thuỷ sản tiếp tục là trụ cột của kinh tế Cà Mau. Trong 9 tháng, tổng sản lượng thuỷ sản đạt hơn 971 ngàn tấn, tăng 6,7%; riêng sản lượng tôm đạt khoảng 454 ngàn tấn, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực chế biến thuỷ sản ghi nhận kết quả khả quan, với sản lượng tôm và thuỷ sản khác đạt hơn 305 ngàn tấn, tăng 16,9%.

Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì đà tăng trưởng khá. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,09 tỷ USD, tăng 10,5%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 123 ngàn tỷ đồng, tăng 19,4%. Du lịch đón khoảng 7,2 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 7.640 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2026 của tỉnh đạt gần 123 ngàn tỷ đồng, tăng 19,4%. (Ảnh chụp tại Co.op Mart Cà Mau)

Những kết quả trên cho thấy sức mua, hoạt động sản xuất và kinh doanh chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số ngành công nghiệp chủ lực vẫn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tăng trưởng chung. Nguồn khí đầu vào suy giảm, một số khâu sản xuất phải dừng để sửa chữa; trong khi các dự án năng lượng mới cần thêm thời gian để hoàn thành và đưa vào vận hành.

Ông Tô Minh Ðương, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: Thương mại, dịch vụ và xuất khẩu đang là những điểm sáng của nền kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu cả năm dự kiến có khả năng đạt khoảng 2,8 tỷ USD, vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế được tính trên giá trị tăng thêm của hoạt động sản xuất, kinh doanh, chứ không chỉ dựa vào giá trị hàng hoá xuất khẩu. Vì vậy, cần nhìn nhận đầy đủ hiệu quả sản xuất và mức đóng góp thực tế của từng ngành.

Khó khăn lớn hiện nay nằm ở lĩnh vực công nghiệp, nhất là cụm khí - điện - đạm, vốn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất của tỉnh. Nguồn khí từ các mỏ suy giảm tự nhiên, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận hành của các nhà máy. Ðiều này tác động đến sản lượng công nghiệp và đặt ra thách thức cho mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm.

Trong khi đó, hoạt động đầu tư xây dựng còn vướng giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và thủ tục triển khai dự án. Ðến hết quý III, Cà Mau giải ngân 5.449 tỷ đồng trong tổng số 10.328 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao năm 2026, đạt 52,8%. Ðây là một trong những nhiệm vụ cần tập trung tháo gỡ để nguồn vốn sớm phát huy hiệu quả.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đà tăng trưởng

Ðể đạt mục tiêu GRDP cả năm tăng 10%, tốc độ tăng trưởng quý IV cần đạt từ 17% trở lên. Ðây là mục tiêu nhiều áp lực, đòi hỏi các ngành, địa phương phải chủ động tìm giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Tỉnh phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất có thể, nhưng phải thực chất, không chạy theo thành tích. Ðồng thời yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê, rà soát đầy đủ những yếu tố tác động đến tăng trưởng, theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh và thường xuyên cập nhật số liệu. Qua đó, đánh giá đúng khả năng đóng góp của từng lĩnh vực, kịp thời điều chỉnh giải pháp điều hành, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng gắn với hiệu quả thực tế.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời nhấn mạnh.

Ðối với ngành công thương, ông Tô Minh Ðương cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì hoạt động ổn định của cụm khí - điện - đạm, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng từ việc suy giảm nguồn cung. Ðồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp có khả năng đưa vào vận hành, tạo thêm sản lượng và nguồn lực cho tăng trưởng.

Năng lượng tái tạo được kỳ vọng mở ra dư địa phát triển mới. Trong quý III, tỉnh khởi động 5 dự án điện gió với tổng công suất 320 MW. Khi hoàn thành, các dự án sẽ bổ sung nguồn điện, mở rộng năng lực sản xuất công nghiệp và tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư.

Theo ông Tô Minh Ðương, năng lượng tái tạo và cảng biển tổng hợp là những hướng phát triển quan trọng của Cà Mau thời gian tới. Tuy nhiên, để khai thác tốt tiềm năng, tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án và chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về hạ tầng, nguồn lực.

Trước mắt, thuỷ sản, nhất là ngành hàng tôm, cùng hoạt động chế biến vẫn là động lực quan trọng trong quý IV. Các doanh nghiệp cần tận dụng tốt nguồn nguyên liệu tại chỗ, duy trì sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và chủ động tìm kiếm thị trường. Cùng với đó, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục được thúc đẩy thông qua các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu tiêu dùng.

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2026 đạt hơn 2,09 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ. (Ảnh chụp tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn, xã Ðất Mới)

Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 cũng được kỳ vọng tạo thêm cơ hội quảng bá ngành hàng chủ lực, kết nối doanh nghiệp và thu hút khách tham quan. Hiệu quả của sự kiện cần được nhìn từ khả năng mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và tạo thêm cơ hội hợp tác lâu dài.

Song song với các giải pháp phát triển sản xuất, tỉnh tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tăng tốc thi công tại những nơi đủ điều kiện; rà soát hằng tuần để kịp thời điều chỉnh vốn, ưu tiên những công trình có khả năng triển khai và giải ngân.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như: cao tốc Cà Mau - Ðất Mũi, tuyến đường kết nối ra đảo Hòn Khoai, Cảng Tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, Bệnh viện Ða khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh, không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng mà còn tạo thêm việc làm, thúc đẩy hoạt động xây dựng, vận tải và các ngành dịch vụ liên quan.

Với mục tiêu tăng trưởng khá cao, những tháng cuối năm, Cà Mau cần tiếp tục phát huy các lĩnh vực đang có đà phát triển, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Hơn thế, điều quan trọng không chỉ là đạt mục tiêu tăng trưởng mà còn phải tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân. Ðây là cơ sở để kinh tế tỉnh nhà phát triển ổn định trong những năm tiếp theo.