Tạo sức bật mới cho ngành chè từ Festival

Chuỗi hoạt động quảng bá trước thềm Festival không chỉ tôn vinh danh tiếng mà còn làm nổi bật bản sắc độc đáo của trà Thái Nguyên. Trong ảnh: Phần thi “Nét duyên trà nương - Hương sắc Văn Hán”. Ảnh: Quang Khải

Thái Nguyên từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những vùng chè trọng điểm của cả nước. Với hơn 22.000ha, sản lượng chè búp tươi hằng năm đạt hàng trăm nghìn tấn, chè không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn gắn bó mật thiết với sinh kế của người dân, tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương. Tuy nhiên, lợi thế về diện tích, sản lượng và danh tiếng chưa đồng nghĩa với việc giá trị ngành trà đã được khai thác tương xứng với tiềm năng.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, diễn ra từ ngày 30-10 đến 7-11, chính là cơ hội để hiện thực hóa những yêu cầu đó. Thông qua các hoạt động văn hóa, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và kết nối đối tác, Festival có thể tạo thêm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa trà Thái Nguyên đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Giá trị lớn nhất của Festival chính là ở sự lan tỏa văn hóa trà và thương hiệu chè Thái Nguyên ra cả nước cũng như toàn thế giới. Từ đó, sản phẩm được tiêu thụ tốt hơn, thị trường được mở rộng, doanh nghiệp có thêm đối tác và người trồng chè được cải thiện thu nhập.

Muốn vậy, trước hết phải lấy chất lượng làm nền tảng xây dựng thương hiệu. Sản xuất chè cần gắn với tiêu chuẩn an toàn, quy trình canh tác bền vững, truy xuất nguồn gốc và quản lý chặt chẽ chất lượng. Cùng với đó, cần đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Mặt khác, xây dựng thương hiệu chè Thái không thể chỉ là việc riêng của doanh nghiệp hay cơ quan quản lý. Người trồng chè, hợp tác xã và doanh nghiệp cần được kết nối trong chuỗi giá trị, từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến, phân phối và tiêu thụ. Khi người sản xuất tuân thủ quy trình, doanh nghiệp đầu tư vào chất lượng và thị trường được mở rộng, giá trị của mỗi sản phẩm trà mới có thể được nâng lên một cách bền vững.

Hướng tới Festival, một số địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện thiết thực, ý nghĩa để góp phần lan tỏa và khẳng định giá trị sản phẩm chè của địa phương. Đó là những yếu tố để góp phần giúp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 sẽ được tổ chức thành công trong thời gian tới.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo ra sức bật cho cả ngành chè. Khi danh tiếng được bảo chứng bằng chất lượng, văn hóa được chuyển hóa thành giá trị kinh tế và người trồng chè thực sự hưởng lợi, khát vọng đưa trà Thái Nguyên vươn tầm quốc tế mới có nền tảng vững chắc để trở thành hiện thực.