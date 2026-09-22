Tạo sức bật mới cho kinh tế tư nhân tại Cà Mau

Khu vực tư nhân đang trở thành một bộ phận quan trọng của kinh tế Cà Mau. (Nguồn: TTXVN)

Những con số về số lượng doanh nghiệp và đóng góp ngân sách đang cho thấy sự phát triển ngày càng rõ của khu vực kinh tế tư nhân tại Cà Mau. Năm 2025, toàn tỉnh có hơn 1.600 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 8.162 tỷ đồng, tăng 68,3% về số lượng so với năm 2024. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh có hơn 1.000 doanh nghiệp thành lập mới, đưa tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 11.327.

Đáng chú ý, khu vực tư nhân đang đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách địa phương. Năm 2025, khu vực này đóng góp hơn 2.267 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, chiếm gần 20% tổng thu nội địa.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, khu vực tư nhân đóng góp hơn 1.675 tỷ đồng cho ngân sách, đạt 64,7% dự toán năm, tăng 69,4% so với cùng kỳ năm trước và tạo việc làm cho hơn 1 triệu lao động.

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau Nguyễn Đức Thánh nhận định, những kết quả này cho thấy khu vực tư nhân đang trở thành một bộ phận quan trọng của kinh tế, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng, ngân sách và việc làm.

Thay đổi cách đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã ban hành Kế hoạch 05-KH/TU; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 035/KH-UBND để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân.

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục ban hành Chương trình 12-CTr/TU nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 68-NQ/TW; thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân và xây dựng Kế hoạch phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030.

Điểm đáng chú ý trong cách tổ chức thực hiện là tinh thần “không chờ doanh nghiệp ‘kêu khó’ mới xử lý”. Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tăng cường đối thoại, tiếp nhận kiến nghị và xử lý ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, phải kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cách làm này hướng tới xử lý những điểm nghẽn đang tác động trực tiếp đến quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, trong đó có tốc độ giải quyết thủ tục hành chính, khả năng tiếp cận thông tin và các nguồn lực phát triển.

Hệ thống tiếp nhận, phản hồi kiến nghị cùng các cuộc đối thoại trực tiếp và trực tuyến đang trở thành kênh để doanh nghiệp phản ánh những vướng mắc liên quan đến đất đai, tín dụng, hạ tầng, chuyển đổi số và nhân lực.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, ngành chức năng được yêu cầu tiếp tục đơn giản hóa quy trình, phối hợp xử lý khó khăn về đất đai cho các dự án, qua đó tạo quỹ đất phục vụ phát triển. Quan điểm của Cà Mau là thủ tục đất đai không được trở thành rào cản đối với đầu tư, việc tiếp cận đất đai phải bảo đảm công khai, minh bạch và bình đẳng.

Đánh giá cao sự hỗ trợ của Cà Mau, ông Tô Chí Lợi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phan Cẩm Linh cho biết, ngành chức năng tỉnh đã tích cực hỗ trợ cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực về khoa học công nghệ, hồ sơ, thủ tục trong thực hiện các chứng chỉ để đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu, từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển quy mô, mở rộng thị trường và cơ hội xuất khẩu.

“Đây là một trong những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp vươn ra 'biển lớn', góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương và mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh”, ông Lợi nói.

Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau ứng dụng công nghệ vào sản xuất tôm nhằm nâng cao năng suất chất lượng. (Nguồn: TTXVN)

Với phương châm “Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp phát triển - Người dân thụ hưởng”, tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ xúc tiến thương mại, chuyển đổi số và kết nối thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp.

Mở rộng dư địa tăng trưởng cho doanh nghiệp

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân Huỳnh Chí Nguyện, các địa phương, sở, ngành cần xác định phát triển kinh tế tư nhân là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, qua đó mở rộng nguồn lực và dư địa cho tăng trưởng. Các cơ quan phải phối hợp chặt chẽ, xây dựng những kế hoạch hỗ trợ cụ thể, phù hợp với thực tế.

Định hướng này gắn với mục tiêu dài hạn của Cà Mau là đến năm 2045 có ít nhất 15.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực tư nhân đóng góp trên 60% Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP).

Để hiện thực hóa mục tiêu, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; duy trì đối thoại và xử lý nhanh kiến nghị của doanh nghiệp. Các vấn đề về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất và bảo đảm khả năng tiếp cận đất đai công khai, bình đẳng tiếp tục được xác định là những nội dung cần tập trung.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử khẳng định, với phương châm “Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp phát triển - Người dân thụ hưởng”, tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ xúc tiến thương mại, chuyển đổi số và kết nối thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với đó là mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích các hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 - Phiên đối thoại tỉnh Cà Mau diễn ra hồi tháng 7/2026. (Ảnh: BTC)

Không gian phát triển mới cũng được Cà Mau định hướng vào những lĩnh vực có lợi thế và khả năng tạo giá trị gia tăng cao như chế biến thủy sản, kinh tế biển, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và logistics. Hạ tầng giao thông, điện, logistics và hạ tầng phục vụ sản xuất sẽ tiếp tục được ưu tiên đầu tư.

Đối với những doanh nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tỉnh định hướng ưu tiên về vốn, đất đai và nhân lực, qua đó nâng cao năng suất và khả năng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Bài toán nhân lực cũng được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Cà Mau sẽ chú trọng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực công nghệ và ngoại ngữ, qua đó nâng cao năng lực quản trị, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Với cách tiếp cận này, mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân của Cà Mau không dừng ở việc gia tăng số lượng doanh nghiệp, mà hướng tới hình thành một cộng đồng doanh nghiệp có năng lực thích ứng, đổi mới và tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực kinh tế có lợi thế của địa phương. Đây được xem là một trong những nền tảng để tỉnh huy động tốt hơn nguồn lực xã hội và tạo thêm động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.