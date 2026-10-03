Tạo sức bật mạnh mẽ hơn cho địa phương và doanh nghiệp

Đến dự diễn đàn có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ...

GS, TS Hoàng Văn Cường, Phó chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phát biểu.

Phát biểu mở đầu diễn đàn, GS, TS Hoàng Văn Cường, Phó chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, cho biết: Diễn đàn được tổ chức nhằm làm rõ đột phá chính sách và thể chế trong thời gian qua đã giải phóng nguồn lực và tạo sức bật phát triển cho địa phương và doanh nghiệp như thế nào. Những chính sách chưa được chuyển hóa thành kết quả là do năng lực thực thi của các cấp, các ngành, các địa phương còn hạn chế, hay do chính sách chưa đồng bộ, chưa đủ các điều kiện để thực hiện? Từ đó cho thấy cần có cơ chế chính sách mới hay cần một hệ điều hành phát triển mới?

Phát biểu đề dẫn, TS Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cho rằng: Điểm nghẽn của tăng trưởng hiện nay không chỉ nằm ở việc thiếu nguồn lực, mà còn nằm ở khả năng chuyển hóa nguồn lực thành kết quả tăng trưởng; không chỉ ở việc ban hành chính sách, mà là ở năng lực thực thi chính sách; không chỉ ở quy mô đầu tư, mà còn ở chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu đề dẫn.

"Đột phá tăng trưởng trước hết phải bắt đầu từ đột phá về thể chế và thực thi. Phải chuyển hóa được chủ trương, nghị quyết thành những thay đổi có thể đo đếm được trong môi trường kinh doanh, năng lực quản trị của địa phương và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, phải tạo ra được sức bật từ địa phương và doanh nghiệp, bởi đây là nơi trực tiếp tạo ra giá trị, việc làm, năng suất, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế", đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nói.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận thẳng thắn, không chỉ nhận diện vấn đề mà còn chỉ rõ những điểm nghẽn nằm ở đâu, nguyên nhân do đâu và có các kiến nghị, đề xuất giải pháp. Cụ thể là cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật nào? Cấp nào, cơ quan nào có thẩm quyền xử lý?

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại diễn đàn, TS Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, đánh giá: Thời gian qua, các địa phương đã nỗ lực chủ động vượt qua khó khăn, ổn định tổ chức, khai thác không gian phát triển mới. Trong đó, nhiều địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Ước tính 9 tháng có 12/34 tỉnh, thành phố có tăng trưởng GRDP tương đối cao, trên 10%.

"Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Trong điều kiện chi phí vốn, chi phí đầu vào và thị trường còn nhiều sức ép, các doanh nghiệp đã chủ động duy trì sản xuất, đầu tư, việc làm, tìm kiếm thị trường và cơ hội phát triển mới. Sự năng động, thích ứng tốt của khu vực doanh nghiệp là một đóng góp quan trọng vào kết quả chung của nền kinh tế", Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nói.

Quang cảnh diễn đàn "Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp".

Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng nêu rõ, sức bật giữa các địa phương còn chưa đồng đều; sức bật của khu vực doanh nghiệp trong nước có nhiều chuyển biến, song vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu.

Trên tinh thần đó, Phó thủ tướng mong các đại biểu trao đổi thẳng thắn, chỉ rõ điểm nghẽn nằm ở quy định nào, khâu nào, cấp nào, nguyên nhân do đâu và đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi, có địa chỉ thực hiện, có thể sớm chuyển hóa thành những kết quả, những hành động cụ thể.

"Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để địa phương phát huy tính chủ động, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh", Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.