Tạo sức bật cho sản phẩm công nghiệp nông thôn từ nguồn vốn khuyến công

Hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh đã triển khai Đề án “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại cơ sở” năm 2026. Tổng kinh phí hỗ trợ 120 triệu đồng, dành cho 4 doanh nghiệp, HTX có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2025.

Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Trung tâm phối hợp với UBND các xã, phường khảo sát thực tế, lựa chọn đơn vị đủ điều kiện và xây dựng phương án hỗ trợ. Các đơn vị thụ hưởng gồm: Công ty TNHH Thực phẩm sạch Việt Nhật, phường Chiềng Sinh; Công ty TNHH Trà và Đặc sản Tây Bắc, xã Tà Xùa; HTX Amifarm, xã Tân Yên và HTX Du lịch trải nghiệm Mocha Hill, phường Vân Sơn. Đến nay, các hạng mục hỗ trợ, gồm tủ, kệ trưng bày, tủ mát bảo quản sản phẩm đã hoàn thành lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm CNNTTB của tỉnh và sản phẩm OCOP.

Ông Đào Văn Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh, cho biết: Đề án được triển khai công khai, đúng đối tượng và tiến độ. Việc hỗ trợ trang thiết bị trưng bày giúp các cơ sở sản xuất có điều kiện giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Qua đó, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu ra ổn định hơn cho nguồn nguyên liệu nông sản tại địa phương.

Tại số nhà 20, ngõ 1, đường Chu Văn An, tổ 1, phường Chiềng Sinh, Công ty TNHH Thực phẩm sạch Việt Nhật đã bố trí không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm mang thương hiệu LA’PURE COFFEE. Thành lập năm 2020, công ty phát triển mô hình kết hợp xưởng rang xay với quán cà phê trải nghiệm, hướng đến quảng bá cà phê Arabica Sơn La. Hiện nay, xưởng duy trì sản lượng khoảng 500 kg/tháng, với các sản phẩm chủ lực là cà phê hạt rang, cà phê bột và cà phê ủ lạnh.

Ông Võ Đức Trường, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm sạch Việt Nhật, chia sẻ: Trước đây, việc giới thiệu sản phẩm đến khách hàng ở xa gặp nhiều khó khăn, nhất là tạo cơ hội để khách hàng trực tiếp trải nghiệm hương vị cà phê. Được hỗ trợ hệ thống tủ, kệ trưng bày, công ty có điều kiện giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt, sản phẩm cà phê ủ lạnh, được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2025, nay được trưng bày tại vị trí thuận tiện để khách hàng tìm hiểu quy trình chế biến, bảo quản và dùng thử. Đây là động lực để công ty tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đại diện Công ty TNHH Thực phẩm sạch Việt Nhật nhận Giấy chứng nhận sản phẩm CNNTTB tỉnh năm 2025.

Tại xã Tân Yên, HTX Amifarm cũng đang phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình khuyến công. Tiền thân là Hộ kinh doanh Amifarm Mộc Châu, thành lập năm 2018, đến nay, HTX phát triển chăn nuôi bò sữa, chế biến các sản phẩm từ sữa, như sữa tươi nguyên kem, sữa chua và các sản phẩm chế biến sâu.

Năm 2025, HTX được hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư thiết bị sấy thăng hoa trị giá hơn 280 triệu đồng. Thiết bị đã giúp đơn vị ứng dụng công nghệ vào chế biến, phát triển sản phẩm sữa chua sấy thăng hoa, được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Ngoài ra, các sản phẩm sữa chua nguyên kem, sữa chua nếp cẩm và sữa chua chanh leo của HTX cũng đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Dây chuyền chế biến của HTX Amifarm, tiểu khu 34, xã Tân Yên.

Tiếp tục được thụ hưởng chính sách khuyến công năm 2026, HTX Amifarm được hỗ trợ tủ mát trưng bày, bảo quản sản phẩm trị giá 28 triệu đồng. Trang thiết bị giúp HTX cải thiện điều kiện bảo quản, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, nhất là các sản phẩm chế biến từ sữa cần duy trì nhiệt độ phù hợp.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Amifarm, cho biết: Nguồn vốn khuyến công đã tạo điều kiện để HTX đầu tư thiết bị, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Thời gian tới, HTX mong muốn tiếp tục được hỗ trợ đầu tư thiết bị cô đặc chân không để phát triển các sản phẩm như sữa đặc nguyên kem, bánh sữa hoa quả, nước ép mận, chanh leo, đào; góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Cùng với hai đơn vị trên, Công ty TNHH Trà và Đặc sản Tây Bắc, xã Tà Xùa, với sản phẩm “Hồng trà mây” và HTX Du lịch trải nghiệm Mocha Hill, phường Vân Sơn, với sản phẩm “Chè Shan tuyết Mocha Hill”, cũng được hỗ trợ trang thiết bị trưng bày. Các điểm giới thiệu sản phẩm góp phần quảng bá những sản phẩm trà đặc trưng của địa phương, kết nối hoạt động sản xuất, kinh doanh với phát triển du lịch và nhu cầu mua sắm của du khách.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm CNNTTB của HTX Sản xuất, Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp Bình Thuận.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn khuyến công

Việc hỗ trợ xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp, HTX nâng cao năng lực quảng bá, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường. Tuy giá trị hỗ trợ của từng đơn vị không lớn, nhưng các trang thiết bị được đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế, góp phần cải thiện điều kiện bảo quản, trưng bày, tạo thuận lợi cho khách hàng tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm.

Thông qua các điểm trưng bày, người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu nguồn gốc, quy trình sản xuất, chất lượng và đặc trưng của từng sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để các cơ sở sản xuất nắm bắt nhu cầu thị trường, tiếp nhận phản hồi của khách hàng, từng bước hoàn thiện mẫu mã, bao bì và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của HTX Du lịch trải nghiệm Mocha Hill, tổ dân phố 1/5, phường Vân Sơn.

Theo ông Đào Văn Quang, để phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ, Trung tâm yêu cầu các đơn vị thụ hưởng quản lý, sử dụng trang thiết bị đúng mục đích, phục vụ hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm; không tự ý bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn hoặc cầm cố tài sản được hỗ trợ. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi tình hình hoạt động của các cơ sở, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Trung tâm cũng giao Phòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán theo quy định; thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng trang thiết bị và hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại các điểm trưng bày. Bên cạnh đó, phối hợp với UBND các xã, phường tiếp tục tuyên truyền chính sách khuyến công, rà soát nhu cầu hỗ trợ của các cơ sở công nghiệp nông thôn, làm cơ sở triển khai các chương trình trong những năm tiếp theo.

Từ những kết quả bước đầu, có thể thấy nguồn vốn khuyến công đang góp phần tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở sản xuất trong quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Việc hỗ trợ đúng nhu cầu, gắn đầu tư trang thiết bị với phát triển thị trường sẽ tiếp tục tạo động lực để doanh nghiệp, HTX đổi mới sản xuất, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, từng bước đưa các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Sơn La đến với đông đảo người tiêu dùng.