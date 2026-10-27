Tạo sức bật cho ngành du lịch

Đồng Nai không thiếu phong cảnh đẹp như: núi, rừng, hồ, thác, vườn cây ăn trái, làng nghề… Đồng thời, thành phố có hơn 20 khu, điểm du lịch nổi tiếng. Vấn đề là giữa các doanh nghiệp (DN) lữ hành và khu, điểm du lịch chưa có sự kết nối chặt chẽ để tạo ra các tour đặc sắc thu hút du khách nước ngoài và trong nước. Do đó, nhiều du khách chỉ dừng chân tại Đồng Nai trong thời gian ngắn, sau đó sẽ về Thành phố Hồ Chí Minh nghỉ ngơi và đi các tỉnh, thành khác. Vì thế, số lượng du khách đến, ghé Đồng Nai hằng năm nhiều và tăng cao nhưng doanh thu từ du lịch chưa xứng tầm.

Đơn cử như 9 tháng của năm 2026, Đồng Nai đón hơn 4,4 triệu lượt khách du lịch, doanh thu chỉ đạt hơn 3,4 ngàn tỷ đồng. Bình quân du khách đến thành phố để du lịch chỉ chi gần 774 ngàn đồng/lượt người. Trong khi tại tỉnh Lâm Đồng, 9 tháng của năm 2026 thu hút khoảng 18,5 triệu lượt khách và doanh thu đạt gần 51,3 ngàn tỷ đồng. Bình quân mỗi lượt khách đến Lâm Đồng chi gần 2,8 triệu đồng. Nếu như Đồng Nai xây dựng được những điểm đến đủ sức hấp dẫn du khách ở lại và chi số tiền tương đương như ở Lâm Đồng thì mỗi năm doanh thu từ du lịch có thể đạt trên 10 ngàn tỷ đồng.

Tuy nhiên, để thu hút được nhiều và giữ chân khách du lịch ở lại Đồng Nai không chỉ riêng ngành du lịch làm được. Việc này đòi hỏi chính quyền, DN, người dân cùng chung sức tạo ra những giá trị riêng biệt của riêng Đồng Nai. Trong đó, bắt đầu từ việc chính quyền quy hoạch chi tiết, rõ ràng các dự án du lịch gắn với những tiềm năng, lợi thế về rừng, hồ, thác, vườn. Từ đó thu hút các DN có kinh nghiệm, năng lực triển khai. Quá trình các DN thực hiện dự án phải được hỗ trợ để dự án thi công nhanh, đúng quy định pháp luật và sớm đưa vào khai thác.

Bên cạnh đó, thành phố đầu tư hạ tầng kết nối các khu, điểm du lịch tạo thuận lợi cho các DN lữ hành khi xây dựng tour và đưa du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đồng thời, các dịch vụ đi kèm phục vụ cho du khách cũng phải đáp ứng nhu cầu, từ bình dân đến cao cấp. Xây dựng một đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại các điểm đến phải kể được những câu chuyện về Đồng Nai, về điểm đến, về đặc sản thật cuốn hút với nét riêng. Như vậy, du khách không chỉ đến Đồng Nai một lần mà có thể còn trở lại nhiều lần.

Du lịch phát triển sẽ là một kênh để Đồng Nai quảng bá, tiêu thụ nông sản, đặc biệt là sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm). Đặc biệt trong tháng 12-2026, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác thương mại. Đây cũng là một lợi thế lớn giúp cho du lịch Đồng Nai “cất cánh”. Theo Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mạnh, mục tiêu đến năm 2030, Đồng Nai đón được 11,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt gần 12 ngàn tỷ đồng. Đồng Nai có thể về đích sớm hơn so với mục tiêu trên nếu mọi “điểm nghẽn” được khơi thông.